Los repartidores de Cruzcampo salvan la Semana Santa, pero amenazan con otra 'Ley Seca': "Para la Feria pinta mal"

Habrá Cruzcampo en los bares durante la Semana Santa de Sevilla, pero la Feria de Abril no las tiene todas consigo. Por suerte, la manzanilla o el fino son unos buenos alidos para cubrir la ausencia.

El conflicto laboral en la logística de la factoría de Heineken en la provincia ha entrado en una nueva fase que aleja el riesgo inmediato de desabastecimiento durante la Semana Santa, pero pone en serio peligro el suministro de cerveza de cara a la Feria de Abril.

La plantilla de DHL, empresa encargada de la distribución en los centros logísticos de Mairena del Alcor y Dos Hermanas, ha decidido aplazar la huelga prevista para los días 26 y 27 de marzo hasta después de la Semana Santa, sin fijar aún una nueva fecha.

Sin embargo, el propio comité de empresa advierte de que el impacto se trasladará directamente al abastecimiento de los almacenes para la Feria.

El presidente del comité de empresa de DHL en Sevilla, Jesús Pérez, lo resume con claridad en declaraciones a EL ESPAÑOL de Sevilla: "El abastecimiento de los almacenes para la Feria pinta mal".

"Vamos a parar en las semanas previas a la Feria, por lo que va a afectar directamente al abastecimiento de cerveza", afirma con rotundidad Pérez, quien sostiene además que el conflicto sigue sin resolverse por la falta de negociación con las empresas implicadas.

El presidente del comité acusa a DHL y a Heineken de "estar compinchados" y amenaza con "seguir indefinidamente, incluso después de Feria", si no se abren las negociaciones y "no atienden a razones".

La decisión de aplazar los paros se ha tomado de forma conjunta entre CCOO y la plantilla con el objetivo de no afectar al suministro durante la Semana Santa, uno de los momentos de mayor consumo hostelero en Sevilla.

Sin embargo, el sindicato advierte de que el malestar de los trabajadores sigue creciendo y que el conflicto está lejos de solucionarse.

La huelga, por tanto, no se cancela, sino que se traslada a un momento posterior que coincide con la preparación logística de la Feria de Abril, lo que complica seriamente el abastecimiento.

Medida "inédita"

Desde CCOO explican que el aplazamiento se produce en un contexto de tensión creciente con la empresa logística.

La sección sindical ha denunciado que DHL ha intentado amortiguar el éxito de la convocatoria mediante una medida que han calificado de "inédita": la incorporación de trabajadores a través de empresas de trabajo temporal para reforzar la actividad en los centros logísticos.

Esta decisión ha sido interpretada por la plantilla como un intento de neutralizar la presión sindical en lugar de abrir una negociación real.

Bloqueo salarial

El origen del conflicto se remonta a una situación laboral que el sindicato califica de insostenible. Según CCOO, la plantilla lleva cerca de dos décadas sufriendo un bloqueo salarial estructural.

En concreto, denuncian que durante 18 años la empresa se ha limitado a aplicar las subidas mínimas del convenio provincial sin introducir mejoras propias que reconozcan la especialización y el esfuerzo de los trabajadores de la logística.

"No podemos seguir aceptando la precariedad y los pactos individuales como norma de funcionamiento, por eso es necesaria esta huelga", señalan desde el sindicato.

Logística estratégica

La logística de la factoría de Heineken en Mairena del Alcor es estratégica para el abastecimiento de cerveza en Sevilla y buena parte de Andalucía occidental.

Desde estos centros se distribuye la producción hacia bares, distribuidores y almacenes que abastecen los grandes eventos del calendario festivo sevillano. Por eso, cualquier paro en la actividad afecta directamente a la cadena de suministro.

El aplazamiento de la huelga ha permitido salvar el abastecimiento de Semana Santa, pero la falta de una nueva fecha concreta no reduce la incertidumbre.

Al contrario, ya que la previsión de paros en las semanas previas a la Feria de Abril sitúa el foco en el periodo en el que se llenan los almacenes y se organizan los repartos masivos de cerveza.

En la práctica, esto significa que el conflicto puede trasladarse al corazón de la preparación logística de la Feria, cuando las casetas y distribuidores comienzan a recibir grandes volúmenes de producto.

Si no hay acuerdo antes, el suministro podría verse seriamente afectado, con retrasos en la entrega y dificultades para garantizar el abastecimiento habitual.

El mensaje del comité de empresa es claro: el aplazamiento no es una renuncia, sino una advertencia.

Mientras no se abra una negociación entre DHL y Heineken, la amenaza de huelga seguirá sobre la mesa y el abastecimiento de cerveza continuará en riesgo.