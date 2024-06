Todos contra el alcalde en un Pleno inédito, marcado por la "pinza", con reproches entre bancadas y abucheos

Por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Sevilla, el alcalde ha perdido la confianza del Pleno, pero sus Presupuestos quedarán aprobados. El plazo para la moción de censura queda activado, pero nadie la presentará, lo que validará sus cuentas en un mes.

Es el objetivo que perseguía el equipo de José Luis Sanz en un Pleno que no ha sido nada usual. El Salón Colón estaba lleno hasta la bandera, con partidarios de unos y otros grupos y con representantes del PP regional, tales como la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, y Ricardo Sánchez, secretario general de la formación en Andalucía. También estaban históricos como Javier Arenas.

Todos querían mostrar su apoyo a un alcalde que desde el inicio recalcaba encontrarse ante un “día histórico”, nunca planteado hasta ahora. “Con los 133.000 sevillanos que me votaron no hace falta cuestión de confianza, pero la situación se da después de que nadie haya querido negociar un presupuesto”, avisaba.

“Tienen la oportunidad de no hacerle perder ni un minuto a la ciudad de Sevilla”, planteaba a la oposición. Bastaba con que alguno de los grupos se abstuviese, pero todos votaron en contra y volvieron a rechazar unas cuentas, que, según reiteraba el alcalde, no son “ideológicas”, sino “de gestión”.

El alcalde no se refirió directamente a la supuesta pinza entre PSOE y VOX en su primera intervención, muy aplaudida. Antonio Muñoz lo dejó claro. “No va a haber pinza, no va a haber negociación, no presentaremos moción de censura con Vox”.

El portavoz del PSOE le pedía una reflexión a Sanz. “Si efectivamente se produce su derrota y le decimos que es un mal alcalde, ¿qué va a hacer?. ¿Se va a levantar mañana como si no hubiera pasado nada”, le planteaba.

“Tiene la habilidad de poner a todos los grupos en su contra”, decía Muñoz antes de acusar al alcalde de soberbia y hacer un símil con la época de exámenes para suspenderle en “diálogo y negociación”, “transparencia”, “interlocución con los vecinos” y en “generar ilusión”.

Alusiones a Juanma Moreno

La intervención de Cristina Pélaez por parte de Vox fue la más contundente. En varias ocasiones se escucharon abucheos en una sala repleta y expectante ante todos los discursos.

Acusó al alcalde de “tacticismo electoral” al presentarse a la primera cuestión de confianza de la ciudad y durante todo su discurso señaló a Juanma Moreno. Lo culpa de no haber permitido un pacto entre PP y Vox. “Tiene sometidos a los sevillanos a sus intereses”, decía

“Usted ha intentado sacar adelante los presupuestos con la izquierda, porque sus cuentas son las de la izquierda. Está sentado reclamando la confianza porque no ha tenido el valor de defender los intereses de los sevillanos por encima de los de Moreno Bonilla”, zanjaba Peláez.

Fue un Pleno de reproches entre las bancadas y llamadas al orden por parte del presidente. La división se escenificó desde el primer momento. Mientras, desde la Plaza Nueva se escuchaban los tambores y pitos de los trabajadores del sector del taxi.

Ismael Sánchez fue el segundo en intervenir por Podemos-IU y ya avisaba de lo esperado. No había ninguna posibilidad de votar afirmativamente. “Usted ganó las elecciones municipales, pero desde entonces va de derrota en derrota. No le sale nada bien. Pierde en todas sus propuestas”, decía.

“Tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad. No puede someterse a la voluntad del Pleno y hacer como si no pasara nada”, insistía Ismael Sánchez.

"Tiene el apoyo de todo su partido"

La primera réplica la dio Juan Bueno. Dejó claro que al alcalde “tiene el apoyo de todo su grupo y de todo su partido”. “No solo en esto sino en todo lo que hace”, advertía antes de contestar a Peláez para decir que Juanma Moreno es el presidente andaluz “que más ha hecho por Sevilla”.

“Por mucho que quieran enmascararlo han protagonizado un auténtico circo con el objetivo de dinamitar la propuesta del gobierno, que es de ciudad y en la que no hay líneas rojas”, sentenciaba el portavoz popular.

Tras las votaciones y las nuevas réplicas, el Pleno lo cerró el alcalde. “Es triste que no sepan anteponer los intereses de la ciudad a los partidistas. La pinza sale más fortalecida que nunca”, zanjaba en una sesión histórica.

Paradójicamente, ha perdido la confianza del Pleno, pero ya ha superado el trámite que necesitaba para tener Presupuestos en julio. El plazo de un mes queda activado.