Sanz reta a la oposición: "Presenten una moción de censura y expliquen el pacto PSOE-Vox-Podemos"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha desafiado a los grupos de la oposición -PSOE, Vox y Podemos-IU- a que presenten una moción de censura contra él tras negarse a aprobar los Presupuestos de Sevilla.

"Solo hay una forma de que Sevilla no tenga Presupuesto: que presenten ustedes una moción de censura", ha indicado Sanz a la oposición. Pero, para esa moción, ha recordado, es necesario un acuerdo IU-Podemos-PSOE-Vox. "Empiecen a explicar los detalles", ha retado el alcalde.

Sabe el regidor de la capital andaluza que no habrá acuerdo porque la distancia ideológica que separa a los grupos de la oposición es insalvable. "Es usted un alcalde con suerte -le ha señalado el portavoz socialista Antonio Muñoz- porque sabe que los números no dan".

"Nunca nos vamos a poner de acuerdo con Vox para que haya un nuevo alcalde", ha zanjado Muñoz. IU-Podemos ya lo había señalado así. Y fuentes de la formación de Santiago Abascal en Sevilla con las que ha hablado EL ESPAÑOL apuntan en la misma dirección: no hay opción de acuerdo.

Y, sin acuerdo, habrá cuentas para 2024. Así lo ha afirmado Sanz, que se sabe vencedor de este pulso. "La ciudad tendrá Presupuestos", ha señalado sin dudas en el Pleno extraordinario de este lunes.

"Le regalaron la Alcaldía a dedo"

Antes de esa declaración, el alcalde ha cargado con dureza contra el portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz. "Le regalaron la Alcaldía a dedo y la perdió en un año", ha señalado Sanz. "Si el candidato hubiera sido otro, habría ido mejor", ha opinado el popular.

El alcalde ha recordado la polémica con la foto de Muñoz y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moren, hace unas semanas. "A mí no me riñe nadie por hacerme fotos con candidatos socialistas", ha señalado Sanz. Cabe recordar que el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, sí que afeó la instantánea entre el exalcalde y el presidente andaluz, cuestión a la que hacía alusión Sanz.

A Vox también le ha afeado su papel. "Unen sus fuerzas con el PSOE no en contra de este alcalde sino contra la ciudad de Sevilla", ha señalado Sanz. "No parece que usted entienda el resultado de las pasadas elecciones: no son imprescindibles".

El alcalde también ha afeado a Podemos su actitud y su 'no': "Habla usted de circo. Y nos pide que hagamos un Presupuesto de forma conjunta. Pero ¿con Podemos o con IU? Porque circo es que presentaran enmiendas al Presupuesto a primeros de año y esa misma tarde le enmendara su compañero de partido, de coalición o lo que sea".

Mesa de negociación

El PSOE también ha aprovechado el Pleno extraordinario para cargar contra el PP y el alcalde, José Luis Sanz. Así, Antonio Muñoz le ha recordado que ellos no se levantaron de la mesa de negociación a primeros de año. Aún así ha indicado, pararon las conversaciones.

"Han gobernado con modificaciones presupuestarias que, en más del 90 por ciento de los casos, les hemos apoyado", ha recordado Muñoz, quien cree que la estrategia de la cuestión de confianza es "una huida hacia adelante que resucita un Presupuesto que ya habían enterrado". "Sevilla no está bloqueada, lo está usted", ha cerrado el socialista.

Vox ha justificado su voto en contra alegando que la jugada política de la cuestión de confianza y la moción de censura es un "chantaje político supuestamente democrático". Así se ha pronunciado la portavoz de dicho grupo, Cristina Peláez, quien ha empezado su intervención afeando a Podemos el que los relacione con dictaduras.

IU-Podemos, por su parte, ha señalado la "improvisación" del proyecto de Presupuestos que, además, "no responden a los problemas de los sevillanos". Así lo ha indicado la portavoz del grupo, Susana Hornillo, formación que también ha afeado los altos intereses que se pagan por los préstamos pediros por el Consistorio.