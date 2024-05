El Pleno de presupuestos de Sevilla será el 3 de junio: Sanz pone en marcha la cuenta atrás

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya ha anunciado la fecha del Pleno de Presupuestos: será el 3 de junio, el próximo lunes. Ese día se pone en marcha la cuenta atrás en caso de no aprobarse las cuentas.

Si Sanz obtiene aunque sea la abstención de alguno de los grupos de la oposición, el reloj se para. No hará falta más negociación. Pero, si no hay acuerdo, se inicia una serie de maniobras políticas.

La primera sería la cuestión de confianza. Si los demás grupos la apoyan, eso implica la aprobación automática de los Presupuestos. Si no, se abre la puerta a una moción de censura, que forzaría a la oposición acordara alianzas a priori complicadas entre la izquierda y la derecha.

[El PP de Sevilla se vuelve a atascar en un Vox que quiere sillones y una izquierda que le da la espalda]

En todo caso, el alcalde ha insistido en que los grupos de la oposición deben tener "una actitud constructiva" para evitar "el bloqueo" al que tienen "sometida a la ciudad".

El alcalde ha desvelado que las reuniones con los grupos de la oposición empiezan este mismo lunes a las cinco y media de la tarde. Primero se verá con el PSOE; después, con Vox; por último, con IU-Podemos.

Gobernar en solitario

Sanz ha insistido en que su intención es seguir gobernando en solitario, sin integrar a ningún partido con el PP. Responde así a las declaraciones de la portavoz de Vox en Sevilla, Cristina Peláez, quien aseguró que el alcalde le había dado por hecho un pacto con su partido para gobernar juntos la ciudad.

"Yo he tenido encuentro no solo con la señora Peláez, con el señor Muñoz, también tengo encuentro de vez en cuando, o con la señora Hornillo, es decir, he tenido conversaciones y negociaciones con todos los grupos y voy a seguir teniendo, espero, conversaciones y negociaciones con todos los grupos".

Más allá de esta cuestión, Sanz ha señalado que se encuentra inmerso en las negociaciones y no va a realizar balance del primer año desde las pasadas elecciones municipales. "Ahora estamos centrados en el Presupuesto", ha indicado.

demás, Sanz ha avanzado que la cuestión de confianza se abordará también la próxima semana. El alcalde se había comprometido a que este paso dentro de la estrategia para aprobar las cuentas se celebrase pocos días después del Pleno extraordinario de Presupuestos, como así será.