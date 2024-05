La Universidad de Sevilla adoptará el sufragio universal por primera vez en sus 500 años de historia

La Universidad de Sevilla adoptará el sufragio universal ponderado en sus próximas elecciones, que se celebrarán en 2025. El rector, Miguel Ángel Castro, ha anunciado en el Claustro niversitario que ya ha acelerado los trámites para que este sistema quede instaurado en el último trimestre de 2024.

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) obligaba a la Hispalense a implantar este sistema de votación. La norma llevaba en vigor desde marzo de 2023, pero todavía no se había concretado la modificación de sus Estatutos.

Miguel Ángel Castro ha desvelado el calendario que pretende seguir para que el nuevo Estatuto sea votado en Claustro antes de que acabe 2024.

Así, ha informado de que la Comisión de Proyectos Normativos se reunirá para analizar el primer borrador de la nueva norma, que en septiembre se someterá a exposición pública.

El último paso es la convocatoria de un Claustro en el último trimestre de 2024 para validar definitivamente el Estatuto.

Elecciones en 2025

La US es la única universidad pública española que no ha adoptado el sistema de sufragio universal ponderado. De hecho, había varios miembros del Claustro que habían reclamado más información al rector sobre este proceso y se mostraban críticos con la situación.

El mandato de Castro finaliza en enero de 2025. A partir de ahí se deben convocar nuevas elecciones. Si todo sigue los cauces previstos, serán las primeras con sufragio universal ponderado.

Según la LOSU, el límite máximo de todas las universidades para aprobar nuevos estatutos es el 12 de abril de 2025. Todas las universidades tendrían así un plazo máximo de dos años para la modificación de la norma.

Relaciones con Israel

En el mismo Claustro, Miguel Ángel Castro ha anunciado que la institución que dirige “suspende temporalmente” sus relaciones académicas e investigadoras con Israel. Además, también creará ayudas extraordinarias para los miembros palestinos que formar parte de su comunidad universitaria.

En concreto, ha suspendido “temporalmente” el convenio de intercambio académico, científico y cultural con la Universidad BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV, así como las actividades de movilidad con la Technion-Israel Institute of Technology.

Del mismo modo, también ha interrumpido tres proyectos de investigación pertenecientes a programas europeos donde hay universidades israelíes incluidas.

Según ha apuntado Castro, la ruptura será temporal “en tanto no recibamos un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”.

Manifestación por Palestina

El rector ha anunciado esta decisión en un Claustro que ha comenzado con tensión a las puertas de la sede donde se celebraba, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

Unos cincuenta estudiantes se han manifestado por considerar a la Universidad Sevilla cómplice de la ofensiva militar de Israel en Gaza. Así, han lanzado consignas como “Israel asesina y la US patrocina”.

Un grupo de ellos ha intentado entrar en la Facultad, pero los agentes de seguridad se lo impidieron, sin que se produjera ningún altercado más. Los estudiantes siguieron adelante con su manifestación y el Claustro pudo celebrarse con normalidad.