La UPO asegura que solo hay "suspensión" de relaciones con universidades israelíes, pero no una "ruptura"

Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha asegurado que en el seno de la institución que dirige no hay una “ruptura” de relaciones con las universidades israelíes, sino una “suspensión” hasta que se llegue a una “situación de paz” que permita “retomar” los vínculos y la colaboración.

El Consejo de Dirección de la UPO anunció el pasado martes su decisión de no renovar el convenio con The Hebrew University of Jerusalem y no firmar nuevos acuerdos con otros centros israelíes.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Francisco Oliva también ha recordado la intención de sumar en la próxima solicitud de acciones K171 y K2 la colaboración con universidades palestinas.

[La UPO rompe acuerdos con universidades israelíes tras ocupar sus estudiantes el Rectorado]

En cualquier caso, el rector de la UPO ha insistido en que solo hay una “suspensión” de las relaciones con las universidades israelíes. Quedan en “stand by”, según ha dicho, con el compromiso de “no iniciar la tramitación de ningún nuevo convenio” hasta que se llegue a “una situación de paz” que permita “retomar” los vínculos.

Asimismo ha puesto hincapié en que las universidades no pueden “callar” ante la “continua vulneración de los derechos humanos” en la ofensiva militar de Israel en Gaza.

Para Francisco Oliva las decisiones tomadas son “completamente mesuradas y acordes con lo que está ocurriendo”, ya que, según ha dicho, las instituciones académicas “no pueden permanecer al margen”. De hecho, ha recordado las medidas similares de otras universidades como las de Granada y Jaén.

Pide "condena explícita"

Como respuesta, las universidades israelíes han respondido a la suspensión de los acuerdos con el envío de un documento. El rector de la UPO considera su contenido “loable”, pero echa en falta “una condena explícita” a las actuaciones del Gobierno de Israel.

Por su parte, respecto a la acampada en protesta por la situación de Palestina que lleva dos semanas desarrollándose en el campus de la UPO, Oliva ha asegurado que “están siendo pacíficas” y que sus estudiantes están “muy concienciados con lo que está ocurriendo”

Un grupo de 30 alumnos llegó a entrar el pasado lunes en el Rectorado, instalándose junto al despacho del rector. Tras tres días abandonaron este espacio al asegurar que habían conseguido una mesa de negociación.

Al respecto, Oliva ha defendido la "plena cooperación y diálogo" de la UPO con estos estudiantes. Además, ha destacado que "están aprovechando" la acampada para estudiar. De hecho, según dice, se "están presentando" a sus exámenes y tendrán "buenas notas". Para el rector, “no son un problema”, ha zanjado.