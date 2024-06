En la actualidad, la salud y el bienestar son prioridades para muchos y ocupan un lugar central en nuestras vidas. Cada día nos bombardean con nuevas sugerencias: que si hay que comer más frutas y verduras, que si hay que hacer ejercicio regularmente y mejor andar 10.000 pasos, que si meditación para reducir el estrés. Sin embargo, tenemos que ser realistas, ¡no hay suficientes horas en el día para cumplir con todo!

No sé si es que tenemos que elegir entre vivir saludable o ser feliz

Por la mañana comenzamos con la maratón, el desayuno. Para empezar el día de manera saludable, tenemos que hacernos un smoothie verde lleno de espinacas, kale, chía, y un poco de jengibre. A todo esto, le añadimos un bol de avena con frutos secos, frutas rojas (arándanos, fresas, frambuesas.) yogur griego y miel. ¡Ufff! No hemos hecho mas que preparar todo esto y ya estamos pensando en el almuerzo.

Después viene el ejercicio ¿Cuántos minutos hay que hacer?, se recomienda al menos 20 minutos mínimo de ejercicio cardiovascular, seguido por 15 minutos de entrenamiento de fuerza y, por supuesto, 10 minutos de estiramiento para evitar lesiones. Entre ponerse la ropa deportiva, hacer los ejercicios y luego ducharse, se nos va más de una hora y aun no hemos empezado por los cosméticos ni el maquillaje.

Para tener saludable la piel del rostro y cuerpo tenemos que usar productos que nos ayudan. Hay que usar un limpiador facial para quitar impurezas y suciedad, agua micelar, por ejemplo. Después usar un tónico compuesto de agua de rosas, para restablecer el PH y preparar la hidratación, a continuación, un serum (de ácido hialurónico) para tratar problemas específicos como arrugas, manchas, etc. Una vez terminado todo esto pondremos crema hidratante a base de Aloe Vera antes justo de la base de maquillaje. Un contorno de ojos hecho a base de cafeína, colágeno, coenzima Q10 o elastina que reduzca ojeras, bolsas y líneas de expresión.

Para el cuerpo enumerare el gel de ducha, el exfoliante corporal, la crema hidratante corporal, aceites de almendras o de coco.

Una vez terminado el ritual del arreglo que se llama, comenzamos la lucha en la oficina o lugar de trabajo. Las cosas no se simplifican. Nos dicen que nos levantemos cada hora para estirarnos, que usemos una pelota de estabilidad en lugar de una silla y que bebamos agua constantemente.

Además, es recomendable tomarse unos minutos para meditar y reducir el estrés. Entre tanta actividad, ¡es un milagro si logramos terminar nuestras tareas diarias!

Después llega la hora de la comida que es donde se pone mas complicado. Un almuerzo balanceado con quinoa, aguacate, salmón y una gran ensalada colorida. Para cuando he terminado de preparar y comer esto, ya estoy mirando el reloj pensando en la merienda.

El mantra que hay que repetir en la merienda es “no aflojar”. Por la tarde necesitamos un snack saludable, como almendras o una manzana. Y por supuesto, no olvidemos nuestros suplementos: Omega-3, vitamina D, probióticos. Luego mas ejercicio, una caminata para despejar la mente.

Por la noche tomaremos, temprano para hacer bien la digestión, algo nutritivo pero ligero: pechuga de pollo a la plancha con brócoli al vapor y un toque de cúrcuma para la inflamación. Y antes de dormir, es importante una taza de manzanilla y 10 minutos de meditación para asegurar un sueño reparador.

¿Dónde queda el tiempo para las cosas que realmente disfrutamos? Leer un buen libro, ver una serie, pasar tiempo con la familia, o simplemente no hacer nada. Parece que hemos creado una rutina tan rigurosa que olvidamos la importancia de disfrutar de la vida sin la presión constante de cumplir con todas estas recomendaciones.

