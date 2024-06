Juan Ignacio Zoido: "Teresa Ribera ha sido la ministra que más daño le ha hecho al campo"

Juan Ignacio Zoido lo ha sido todo: delegado del Gobierno, alcalde de Sevilla, ministro... Desde 2019 es eurodiputado, puesto al que aspira de nuevo. Para su retiro, sin embargo, no ve Bruselas, sino su ciudad: "Acabaré trabajando por Sevilla, por Andalucía y por España", señala.

- ¿Cómo ven a Andalucía desde Bruselas?

- He tenido la suerte de, en los últimos años, vivir desde Bruselas el cambio de imagen de Andalucía. Cuando yo llegué en 2019 había un concepto de Andalucía, y me duele decirlo, que era de paro, estancamiento y lo que es peor, de corrupción.

- ¿Ya no?

- No, ahora preguntan qué es lo que está pasando en Andalucía. Los alemanes quieren venir a Huelva para ver la planta de hidrógeno verde y me dicen que somos los líderes en energía renovable. Me preguntan qué es lo que han visto Google en Málaga para que se haya montado su centro de excelencia de ciberseguridad allí, el más grande de toda Europa. Y unos italianos quieren visitar los invernaderos en Almería. Dicen que cómo es posible que donde no hay agua sean capaces de usar cada gota de agua para ser la agricultura más ecológica y con más rendimiento de Europa.

- ¿Y qué ha pasado en Andalucía para que la comunidad se vea así desde fuera?

- Que se ha cambiado paro por empleo; por nuevas tecnologías; por facilitar la llegada de empresas. Lo que ha pasado es Juanma Moreno. Andalucía es ahora donde más empleo se crea.

- ¿Andalucía importa en Bruselas?

- Solo en habitantes es mayor que trece países de la UE. Todo lo que aquí pasa importa en Bruselas. Para lo bueno y para lo malo. Y se tiene en cuenta. Las opiniones del presidente, de Juanma Moreno, se escuchan.

- ¿Cómo cuales?

- Una de las cuestiones que causó más sensación es que para todos los países que tienen sequía pertinaz es que ese concepto se tenga en cuenta a la hora de repartir los fondos europeos.

- En Bruselas conocen Andalucía. Pero ¿los andaluces saben lo que hace la UE?

- Los eurodiputados debemos hacer todavía un esfuerzo mayor para explicar qué es lo que se hace en Europa. Más del 60 por ciento de todas las medidas que se toman en la UE afecta a la vida normal de los ciudadanos. Pero, sobre todo, porque tenemos que tomar decisiones que no estén alejadas de la realidad.

- ¿A qué se refiere?

- A la diferencia de modelo del PP y del PSOE y sus socios. Los socialistas y sus socios, con su ceguera ideológica, criminalizan al campo y castigan a Andalucía. Además, ponen las instituciones al servicio de Pedro Sánchez. Nos ha restado 500 millones de euros de la PAC. Por otro lado, está el modelo del PP, que apuesta por el campo y por una PAC mejor para Andalucía, por luchar contra el cambio climático, contra la sequía, por bajar los impuestos para los jóvenes... Creemos en la independencia judicial y la igualdad entre españoles. Es lo que hay que apoyar el 9 de junio. Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer.

- El campo era una de los asuntos que ocupaban a su oponente, Teresa Ribera...

- Ribera ha sido la ministra que más daño le ha hecho al campo andaluz. No se ha reunido con ninguna comunidad de regantes ni cooperativa y no se ha reunido con ninguno de los colectivos y asociaciones agrarias. Si ha habido alguien que ha causado daño es Ribera al campo.

- Frente a eso ¿qué proponen para el campo desde el PP?

- Vamos a pedir una Comisaría de agricultura dirigida por un comisario del PP que además tenga competencias en agua para ofrecer soluciones ante el problema de la sequía. Además, queremos un pacto europeo por el agua para combatir la sequía y que se financien las infraestructuras hídricas y los regadíos. Y acabar con la competencia desleal de terceros países. No podemos confrontar agricultores y naturaleza.

- Ese debate se dio con la polémica de Doñana...

- Sí, pero es que agricultores y naturaleza tienen que coexistir. Se retroalimentan. Los agricultores nunca son el problema, son parte de la solución.

- Más allá del campo, ¿cómo se ve la Ley de Amnistía que ha aprobado el Gobierno central?

- Sánchez está dando una imagen de que es capaz de someterse al chantaje de Puigdemont. Dijo que no iba a haber indultos y los hubo; que no iba a haber amnistía y la hay; que no iba a haber pacto con Bildy y lo hay... Pedro Sánchez está dispuesto a romper el marco constitucional y la igualdad entre los españoles. Hasta la división de poderes.

- ¿Sánchez debe dimitir por el caso de presunta corrupción de su esposa?

- Lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones. Siempre las pide y nunca las da. Montó una estrategia para distraer a la sociedad e hizo el ridículo mayor al refugiarse en la Moncloa y hacer una escenificación para ver al Rey y decirle que iba a seguir. Ahí ya sabía que su mujer estaba investigada. Que se explique o dimita.

- Sobre Sevilla, ciudad de la que fue alcalde: ¿Qué le parece la denuncia de una pinza que hace su partido entre PSOE y Vox para bloquear los Presupuestos?

- Es la misma pinza que Vox y el PSOE en Europa. La gestión de los fondos Next Generation ha sido nefasta y se ha podido hacer porque Vox permitió que se aprobara el sistema diseñado por el Gobierno central. En Sevilla no han tenido pudor en unirse para dejar a Sevilla bloqueada por unos sillones. El alcalde, José Luis Sanz, es una persona seria y responsable, no es hombre de ocurrencias. Analiza todo. Va a salir reforzado de esto.

- ¿Le ve gobernando el próximo mandato?

- Sanz tiene un proyecto muy serio y podemos tenerle de alcalde 20 años, que es lo que necesita Sevilla para que se puedan terminar los proyectos que se ponen en marcha.

- Entonces ¿no se ve volviendo al Ayuntamiento de Sevilla?

- Una vez que cierro una carpeta, la cierro. En el futuro me veo trabajado por Sevilla, por Andalucía y por España. Pero para eso siempre tiene uno que tener determinado puesto.