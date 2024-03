Antonio Barrero: "La caseta más pequeña de la Feria de Abril cuesta un mínimo de 20.000 euros al año"

Antonio Barrero, el presidente de los caseteros de la Feria de Abril, defiende el modelo de casetas privadas. Tiene una razón de peso: el dinero. "La caseta más pequeña de la Feria, de un módulo, cuesta 20.000 euros al año" y eso lo pagan los socios, defiende.

¿Y si fueran públicas? "A ver quién se mete a invertir esos 20.000 euros sin saber si va a recuperar o no el dinero. Porque si los socios de mi caseta se van el viernes a la playa, lo dejan todo pagado. Pero si eres un espacio privado y la Feria se vacía el fin de semana..."

Barrero defiende -él, insiste, no su asociación- que una ampliación de la Feria con las 300 casetas que prometió el alcalde de Sevilla, puede ser positivo. "Funcionará como con barrios, en una Feria tan grande te moverás siempre por las mismas zonas", señala.

"Vamos, que si tienes un amigo en Curro Romero y otro en la zona nueva te vas a tener que coger una bici", bromea. "Pero esto es una cuestión que tiene que votar la asociación", señala.

Volver al Lunes de Alumbrado

Lo que sí tiene claro y cuenta con el respaldo de todos los caseteros es el volver a la Feria de Abril de Lunes del Alumbrado.

"El 97 por ciento de los asociados dijo sí a volver al modelo anterior", recuerda Barrero. En el colectivo no acaba de calar le modelo desde el sábado, reconoce.

El presidente de los caseteros, seguro sobre el modelo de Feria, se muestra más confundido con la polémica sobre el cobro a los feriantes por parte de la SGAE. "Llevan 20 años al menos cobrando. Se pagan unos 80 euros al año", recuerda.

Protección de datos

Pero no todos. "A las casetas grandes y de clubs sí que les cobran seguro pero las pequeñas no suelen pagar", señala. ¿Por qué? "Porque se acogen a la Ley de Protección de Datos y no le dicen al inspector quién es el titular, así que no tienen a quién cobrarle", responde.

Sobre la cuestión de la seguridad en el Real en los días previos a la Feria, el presidente de los caseteros señala que es un problema "que ha existido siempre". "Pero ha ido a menos", señala.

"El Ayuntamiento valló el recinco y si ahora hay tres incidentes, antes había 30. Ha mejorado al cuestión, pero pasa todos los años", añade.