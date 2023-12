Detenidos en Sevilla por pertenecer a una organización paramilitar nazi con presencia en toda España

La Guardia Civil ha desmantelado una organización paramilitar de ideología neonazi con presencia en toda España, también en Sevilla. En la operación se han detenido a once de sus líderes y a otros once miembros ubicados en diferentes provincias del país.

Los integrantes de esta corporación se repartían por diferentes puntos de España, y se reunían periódicamente tanto de forma presencial como virtual. El "cuartel general" de la asociación se encontraba en Andalucía, concretamente en la provincia de Málaga.

Entre el equipo incautado por la Guardia Civil hay material de propaganda de ideología neonazi, con lemas como "Adolf Hitler tenía razón", "No fascism, no party" ("sin fascismo no hay fiesta") o "Todos los paletos fuera de Madrid".

La Fiscalía Delegada de Odio de la Provincia de Málaga y del Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola (Málaga) ha liderado la operación, llevada a cabo por agentes especializados de Málaga y el País Vasco.

El trabajo del Instituto Armado se ha extendido por las provincias de Alicante, Vizcaya, Castellón, La Rioja, Madrid, Navarra, Pontevedra, Segovia, Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza.

A los veintidós detenidos se les acusa de delito de asociación ilícita; injurias a las instituciones del Estado, atentado, tenencia ilícita de armas, y fomento, promoción e incitación al odio, la discriminación y la violencia.

La investigación se inició en noviembre de 2021, cuando la Guardia Civil detectó vídeos en Internet donde "se denigraba gravemente y difundía el odio" hacia colectivos como "migrantes, mujeres o colectivo LGBTI".

El usuario tras estos mensajes contaba con 2.800 seguidores, a quienes trasladaba la necesidad de crear "un ejército" que acabase "con el régimen establecido" e implantara su ideología. En este sentido, el líder del grupo animaba a sus seguidores a armarse y practicar las ideas que él mismo difundía.

De este modo, varios seguidores crearon una "orden militar" de carácter "supremacista", y cuyos líderes se definían como "capitán general", "comandante" y "capitanes territoriales" en el caso de los jefes provinciales.

Asimismo, varios miembros de esta organización llegaron a obtener licencias de armas y a obtener rifles, escopetas y pistolas, además de armas detonadoras de fácil transformación, y armas blancas y prohibidas como puños americanos, kubotanes, navajas automáticas y sprays de defensa.

Agentes de Guardia Civil han llevado a cabo ocho registros en Málaga y Roquetas de Mar (Almería), en los que han incautado diez armas de fuego, más de 9.000 cartuchos, precursores de explosivos, 34 botellas de ácido sulfúrico y numerosas armas prohibidas.

