De esclavo a alguacil legendario: la increíble historia real de 'Bass Reeves'

Con su reciente nominación en los Globos de Oro bajo el brazo, SkyShowtime ha estrenado en España Lawmen: Bass Reeves, la nueva serie del 'Sheridanverso', nombre con el que se conoce la franquicia de historias del Oeste creadas y/o producidas por Taylor Sheridan, el responsable del gran éxito de Yellowstone.

David Oyelowo está nominado en la categoría de mejor actor protagonista de miniserie en los premios por encarnar a Bass Reeves, una figura histórica tan legendaria como poco conocida, pues pasó de ser esclavo a convertirse en el primer alguacil negro tras la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Y sirvió de inspiración para crear el personaje El llanero solitario.

Oyelowo ha reconocido que él mismo no conoció la historia de este hombre hasta 2014 y desde entonces ha estado trabajando tras bastidores para llevarla a la pantalla. En The Hollywood Reporter el actor afirmó que le sorprendía que no hubiese ninguna serie o película sobre Reeves, así que desarrolló una "obsesión personal por rectificar eso de alguna manera".

Si Reeves hubiera sido blanco, argumenta Oyelowo, "habría monumentos, habría varias películas, habría novelas gráficas, todo el mundo se disfrazaría de él en Halloween". Le ha costado casi una década levantar el proyecto, porque durante la mayor parte de ese tiempo, pero se encontró con un Hollywood era "sospechosamente reacio" a darle una oportunidad a Bass Reeves.

"En 2015, todo el mundo lo rechazó porque "nadie está haciendo películas del Oeste", y en 2017, todo el mundo lo rechazó "porque todo el mundo está haciendo películas del Oeste", lo que hizo que Oyelowo se diera cuenta de que estaba pasando "algo curioso".

No fue hasta que Sheridan demostró que había un gran público para este tipo de historias con Yellowstone cuando Oyelowo pudo poner el proyecto en marcha. "Tengo que dar las gracias a Taylor [Sheridan] por rejuvenecer el western", dijo.

"Cuando el público vea los actos heroicos de Bass Reeves, puede que se quede estupefacto al saber que, en su mayor parte, está basada en hechos reales".

Así es 'Lawmen: Bass Reeves'

Quién fue Bass Reeves

Nacido como esclavo en 1838, Reeves y su familia eran propiedad del legislador del estado de Arkansas William Reeves. Con el tiempo, la casa pasó a manos de su hijo, el coronel George Reeves, antiguo sheriff de Texas.

George Reeves obligó a Bass a unirse a él en la lucha contra la Confederación durante la Guerra Civil estadounidense, pero el coronel renunció a su cargo algún tiempo antes del final de la guerra, debido a desacuerdos con sus oficiales al mando. Bass Reeves se fugó más tarde, y hay diferentes versiones sobre cómo lo consiguió exactamente.

A pesar de arrestar a más de 3.000 criminales a lo largo de su carrera, su placa supuso un gran peso sobre sus hombros debido al coste moral y espiritual sobre su amada familia. La mayor parte de la historia conocida de Reeves procede del libro Black Gun, Silver Star: The Life and Legend of Frontier Marshal Bass Reeves, de Art T. Burton, antiguo profesor de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Loyola.

David Oyelowo en 'Lawmen: Bass Reeves'

Bass Reeves en la serie

Lawmen: Bass Reeves revela la historia secreta del defensor de la ley más legendario del Lejano Oeste, desde sus días de esclavitud hasta convertirse en el primer alguacil negro al oeste del Misisipi.

Bass Reeves (Oyelowo) es un temeroso pero devoto soldado esclavo del ejército confederado durante la Guerra de Secesión. Es obligado a servir por el dueño de una plantación de esclavos de Arkansas y comandante del ejército confederado George Reeves (Shea Whigham).

Los soldados confederados blancos y los esclavos negros obligados a participar en la guerra se dan cuenta al instante de que Bass recibe un trato diferente por parte del mayor Reeves: Es un esclavo al que se le permite montar encima de un caballo junto a su dueño, ya que el oficial sabe que Bass es un tirador certero con el rifle y la pistola.

Bass sigue las órdenes del dueño de su plantación, quien le recuerda que la Biblia deja claro que un buen esclavo debe obedecer a su amo. Irónicamente, serán las firmes creencias cristianas de Bass y una promesa incumplida de George Reeves lo que pondrá en marcha al hombre que se convertirá en leyenda.

Delante y detrás de cámaras

La serie antológica está protagonizada por el productor ejecutivo y nominado a un Emmy David Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, el ganador de un Oscar honorífico Donald Sutherland, y el nominado a un Emmy Dennis Quaid.



Está creada para televisión por el productor ejecutivo y showrunner Chad Feehan.

Lawmen: Bass Reeves es la última incorporación a la colección de series de Sheridan disponibles en SkyShowtime, que también incluye: 1883, 1923, Mayor of Kingstown, Special Ops: Lioness, Tulsa King y Yellowstone.

'Lawmen: Bass Reeves' está disponible en SkyShowtime.

