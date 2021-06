22 personajes LGBT+ de las series que ayudaron a sacar España del armario.

El 28 de junio de cada año se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+ para conmemorar el aniversario de los históricos disturbios de Stonewall (Nueva York), un evento histórico que en 1969 inició las reivindicaciones de la comunidad LGTB+ en todo el mundo. Aprovechando la fecha, en SERIES & MÁS recordamos a los 22 personajes del colectivo que ayudaron a sacar del armario a la sociedad española, desde 1991 hasta 2021.

Treinta años después, sigue habiendo razones para seguir luchando, pero también para celebrar el camino hasta aquí.

Pablo y Clara ('Farmacia de Guardia')

El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud anunció, por fin, que la homosexualidad dejaba de ser considerada como una enfermedad mental. Un año más tarde se estrena en Antena 3 una de las series más populares en la historia de la televisión española. Farmacia de guardia aprovechó sus espectaculares audiencias (su final superó los 11,5 millones de espectadores) para dar visibilidad a un colectivo LGTB+ que había permanecido invisible en la pequeña pantalla hasta entonces. En la primera temporada de la serie conocemos a la tía transexual de Lourdes. El actor Fernando Telletxea dio vida en un episodio histórico a una mujer, Clara, que terminaba siendo aceptada por la familia después de un episodio en el que tuvo que soportar humillaciones y preguntas incómodas varias mientras la llamaban todavía por su nombre anterior.

La serie protagonizada por Concha Cuetos y Carlos Larrañaga fue la primera en tener un personaje gay de forma recurrente en sus tramas. Pablo, uno de los mejores amigos de Quique, salía del armario en el episodio No se lo digas a nadie, emitido el 26 de enero de 1995. “¿Te sentirías mejor si te trajera un certificado médico que dijera que lo mío es una enfermedad? ¿Algo biológico, algo que no se puede evitar? ¿Te ayudaría eso a aceptarlo?”, preguntaba a su colega el personaje interpretado por David Robles en diez episodios de la serie. El actor Miguel Ángel Garzón proclamaba en alto todas aquellas preguntas que se hacía una sociedad española que, sin verlo venir, estaba asistiendo a un momento histórico.

Olga ('Mar de dudas')

Meses después de la salida del armario de Pablo, la televisión abordó por primera vez la historia de una pareja de lesbianas en la televisión española. Fue en Mar de dudas, una atípica serie de TVE ambientada en un centro de planificación familiar que planteaba numerosas cuestiones morales que resolvían los propios espectadores de la serie mediante llamadas de teléfono. Al final de cada capítulo había un debate en el que se hablaban de los temas que habían surgido en la serie y los espectadores decidían cuál era el mejor final para la trama de la semana.

Una de las protagonistas era Olga, una enfermera homosexual interpretada por Gloria Muñoz que sueña con ser madre. Uno de los dilemas que planteaba esta la ficción (también hubo cabida para inmigración, adulterio, maltrato, violaciones, conciliación laboral) era si uno de los personajes debía aceptar ser el “padre de alquiler” (la expresión utilizada en la época) del bebé de Olga. El posterior debate, llamado La paternidad biológica de los homosexuales, determinó que la audiencia de la serie sí estaba a favor de que la enfermera pudiera convertirse en madre biológica de un bebé a pesar de ser lesbiana.

Santi y Rubén ('Al salir de clase')

“Mamá, Santi entiende”. La hermana del primer personaje protagonista gay de la televisión sacaba del armario a un adolescente ante su familia en un momento histórico para el colectivo LGTB+ en España. La historia de amor entre Santi y Rubén dio pie al primer beso homosexual en la historia de la televisión española. El episodio 706 de Al salir de clase mostraba el primer gesto de cariño de la icónica pareja interpretada por Alejo Sauras y Bernabé Fernández. Por primera vez, Rubén reconocía sus sentimientos y celebraba “haber conocido a alguien con el que, por fin, ser yo, tal y como soy”. Santi y Rubén fueron la primera relación homosexual de nuestra televisión que demostró que, efectivamente, el amor es amor.

Diana ('7 vidas')

Diana se casaba con una militar en '7 vidas'. Mediaset

Anabel Alonso es una de las pocas actrices españolas que han hablado abiertamente de su amor por las mujeres. La humorista se convirtió en la Ellen española cuando Diane Freire, la actriz de segunda que interpretaba en 7 vidas, salía del armario y disfrutaba de su sexualidad y su vida romántica como cualquier otro personaje de la mítica comedia de Telecinco. Diana tenía que aguantar chistes y comentarios homófobos del frutero interpretado por Santi Rodríguez, pero fue un referente absoluto para una comunidad, las lesbianas, que ansiaban ser representadas en la pequeña o gran pantalla. El personaje acaba pasando por el altar con Nieves, una militar con la que vive un apasionado romance.

Mauri y Fernando ('Aquí no hay quién viva')

Mauri y Fernando, visibilidad gay ante millones de espectadores. Atresmedia

Mauri y Fernando fueron la primera pareja LGTB+ adulta en aparecer en la televisión española. Los guiones de Aquí no hay quién viva cayeron en algunos de los clichés que han perseguido a la ficción LGTB+ desde su primera aparición en los medios: Maurí abrazaba su lado femenino sin prejuicio alguno, mientras Fernando representaba a ese gay heteronormativo que ayudaba indirectamente a mantener vivo el topico de que en las parejas homosexuales uno de los integrantes ocupa el rol de la mujer y otro el del hombre. Sin embargo, el impacto de la comedia fue mucho más positivo que negativo en esta serie que seguían cada semana millones y millones de personas.

La representación LGTB+ de la comedia de Antena 3 no se quedó ahí. En la segunda temporada llegó Bea, mejor amiga de Mauri y vecina de Desengaño 21 que dio vida Eva Isanta hasta el final de la serie. La mujer, lesbiana, mantuvo una relación sentimental con una chica bisexual interpretada por Vanessa Romero. Aún en 2021, los personajes bisexuales siguen siendo una rareza en televisión.

Maca y Esther ('Hospital Central')

Maca y Esther, pareja histórica de 'Hospital Central'. Mediaset

La historia de amor entre la doctora Maca (Patricia Vico) y la enfermera Esther (Fátima Baeza) supuso una auténtica revolución entre la comunidad lésbica en España. Los foros de internet se llenaron de teorías, fantasías y comentarios sobre un romance que ayudó a visibilizar y normalizar a las mujeres homosexuales españolas como nunca antes. Maca y Esther tenían tanto peso en las tramas de Hospital Central como cualquier otra pareja heterosexual de la serie, llegando a protagonizar un momento histórico cuando los personajes pasan por el altar el mismo año que el Congreso aprobaba el matrimonio igualitario en España.

Ana y Teresa ('Amar en tiempos revueltos')

Ana y Teresa, un histórico amor de sobremesa. RTVE

Con el prime-time conquistado gracias a Aquí no hay quién viva y Hospital Central, la siguiente revolución de la comunidad LGTB+ llegó en la sobremesa. Ana (Marina San José) y Teresa (Carlota Olcina) desafían a la dictadura franquista cuando se entregan clandestinamente al amor en Amar en tiempos revueltos, una serie que hizo honor a su nombre con una histórica trama que normalizó la homosexualidad en un producto dirigido mayoritariamente a un público más envejecido y, en teoría, conservador. La historia de amor fue celebrada por el gran público, facilitando la aparición de un fenómeno posterior como #Luimelia.

Fer y David ('Física o Química')

Fer y David vuelven a verse en 'El Reencuentro'. ATRESplayer PREMIUM

Santi y Rubén demostraron a España que los adolescentes gais existían. Física o Química fue un paso más allá y normalizó la experiencia LGTB+ al retratar con orgullo y valentía la condición sexual de Fer, el alumno interpretado durante siete temporadas por Javier Calvo. La serie creada por Carlos Montero se disparó en el pie en sus últimos episodios, matando a un personaje que había dado esperanzas a miles de espectadores homosexuales que habían visto en la ficción adolescente una razón para creer que el futuro podía ser más luminoso de lo que jamás habían soñado. Su épica historia de amor con David (Adrián Rodríguez), otro adolescente que vivía su propio reto de aceptación en la serie, es historia de la televisión.

Maca, Rizos y Saray ('Vis a vis')

Amor, pasión y violencia en 'Vis a vis'. Atresmedia

La serie de Antena 3 hizo historia al abordar la diversidad de la mujer de una forma que jamás había sido retratada en la ficción española. Gitanas, lesbianas, bisexuales, inmigrantes, cuerpos no normativos, transexuales… Cruz del Sur se convirtió en una especie de oasis en el que los prejuicios no tenían cabida entre las cuatro paredes de la prisión más peligrosa de la televisión. Vis a vis trató con naturalidad el sexo entre mujeres lesbianas y bisexuales a través del triángulo romántico que formaban tres presas: Maca, Rizos y Saray. Especialmente relevante es el viaje del personaje interpretado por Alba Flores, una mujer que se hacía pequeña ante su conservadora familia, pero que en prisión no permitía que nadie le dijera cómo vivir su vida.

Luisita y Amelia ('Amar es para siempre' y 'Luimelia')

Carol Rovira y Paula Usero en '#Luimelia'. ATRESplayer PREMIUM

Luisita y Amelia siguieron los pasos de Ana y Teresa. Los personajes interpretados por Paula Usero y Carol Rovira se convirtieron en un fenómeno de nicho en todo el mundo, hasta que Atresplayer Premium decidió desarrollar un spin-off experimental que tomó como nombre la cariñosa etiqueta con la que las miles de fans de su historia de amor habían denominado la historia de amor de la serie: #Luimelia. Este verano se estrenará la cuarta temporada de una ficción que celebraba con naturalidad y alegría la historia de amor de los personajes, enterrando para siempre el infame Síndrome de la Lesbiana Muerta que acostumbraba a matar a los personajes lésbicos de las series.

Los hombres de Paco podría estar en la lista gracias a la emocionante y popular historia de amor entre Pepa y Silvia, hasta que la decisión de matar a una de ellas el día de su boda tiró por tierra los avances logrados hasta entonces.

Veneno ('Veneno')

Las tres 'Veneno' de los Javis. ATRESplayer PREMIUM

Veneno no fue el primer personaje trans de la televisión española. Sin embargo, la serie creada por los Javis fue la primera que estaba protagonizada por un grupo de actrices y personajes trans. Antes de que llegara la serie estrella de Atresplayer Premium, solo Pose se había atrevido a tener un reparto mayoritariamente trans. La empatía con la que Javier Calvo y Javier Ambrossi retrataron el viaje de Cristina Ortiz Rodríguez saltó al otro lado del Atlántico, convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos culturales del audiovisual en 2020. Gracias a Veneno, ya no hay excusas para volver a contratar intérpretes cis para dar vida a personajes cis. Si se quiere, se puede.

Pol Rubio ('Merli' y 'Merli: Sapere Aude')

Pol Rubio es el único protagonista bisexual de la ficción española. Movistar+

El personaje que lanzó la carrera de Carles Cuevas salió del armario por partida doble. Pol Rubio, referente de la clase obrera en televisión y alumno más popular del instituto de Merlí, abrazaba su bisexualidad, aunque también tendría que enfrentarse a sus propios prejuicios. En el spin-off Merlí: Sapere Aude, Pol se conviritó en el primer personaje protagonista de una serie española que se contagia con VIH.

En 2021 la televisión española sigue derribando muros, pero aún tenemos cuentas pendientes con colectivos aún más invisibilizados como los asexuales y los intersexuales.

También te puede interesar...

• 'Luca' y el miedo de Disney a la representación LGTBIQ+

• Un adolescente no binario: la única trama de 'Élite' que Netflix retiró a los creadores de la serie

• Te equivocas, Disney: 'Con Amor, Víctor' no es una serie para adultos porque su protagonista sea LGTB