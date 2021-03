Las múltiples vidas de 'Gámbito de dama': del musical a revivir la pasión por el ajedrez

Parece mentira que, en los tiempos que corren, del ritmo frenético en el que vivimos y de la forma ansiosa de consumir contenido, haya todavía fenómenos que perduran en el tiempo mucho más de unas semanas. Son pocos, sí. La mayoría desaparecen en medio del algoritmo que les engulle mientras saca nuevas series para devorar y olvidar rápidamente. ¿Alguien se acuerda ya de Lupin? Tan rápido como llegó se fue en nuestra memoria. Sin embargo, alguna desafía esa nueva ley de la gravedad, y una de las que lo ha hecho de una forma más evidente es Gambito de Dama.

La miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy y que adapta la novela de Walter Tevis se estrenó en Netflix el 23 de octubre del año pasado. Llegó sin hacer ruido. No tuvo una campaña de promoción avasalladora, pero poco a poco el boca a boca hizo efecto y todo el mundo empezó a recomendar la historia de Beth Harmon, la genio del ajedrez que tiene que convivir con sus demonios y adicciones y destacar en un mundo de hombres.

La locura generada en torno a la miniserie se ha materializado en más de 60 millones de visionados en la plataforma, meses entre las diez más vistas y ahora en un montón de premios, especialmente para su protagonista, que apunta a ser una de las estrellas más potentes de Hollywood en los próximos años. Pero eso es sólo la punta del iceberg, y así se demuestra con la noticia que ha desvelado The Guardian. Los derechos de la novela de la serie han sido comprados ahora por una productora de Nueva York, pero no para una nueva serie, sino para un musical de Broadway.

Gambito de dama

Exactamente a sido la compañía Level Forward quienes han comprado los derechos escénicos con la idea de levantar un gran musical. No es la primera vez que lo harían, ya que ellos también han llevado a escena Broadway Slave Play de Jeremy O Harris; y un musical basado en el álbum Jagged Little Pill de Alanis Morissette.

"Es un privilegio para Level Forward liderar la misión de llevar Gambito de dama al escenario a través del amado y perdurable oficio del teatro musical", han dicho en un cominicado la directora ejecutiva de Level Forward y la productora Julia Dunetz. "La historia es un canto de sirena en medio de nuestras luchas contemporáneas por la equidad racial y de género, y estamos ansiosos por hacer avanzar el proyecto".

Puede que el musical de Gambito de Dama sea el proyecto más loco -aunque recordemos que hay musicales de Posesión infernal o El señor de los anillos-, pero no es la única muestra del delirio al que hemos llegado con la serie de Netflix. Su éxito no sólo ha revertido en millones de visionados, también ha vuelto a poner de moda el ajedrez y ha multiplicado la venta de la novela y de tableros. Lo contaba hace poco Peter Friedlander, vicepresidente de series originales de Netflix, que hablando del éxito de su producción contaba que la novela se ha colocado como la más vendida en la lista del New York Times y las búsquedas de ajedrez en google se han duplicado.

La empresa Goliath Games ha reconocido que han aumentado más del 170% desde que se estrenó, mientras que en eBay las consultas sobre ajedrez han subido un 250%

Además, las ventas de juegos de ajedrez se han disparado. La empresa Goliath Games ha reconocido que han aumentado más del 170% desde que se estrenó, mientras que en eBay las consultas sobre ajedrez han subido un 250%. Por si fuera poco la Federación Internacional de Ajedrez también ha visto cómo el interés se ha traspasado a las competiciones oficiales y han visto cómo crece la búsqueda de informaciones sobre el campeonato mundial del próximo año.

"Hace tres años, cuando Scott Frank se acercó a nosotros por primera vez para hablar sobre la adaptación, sentimos que era una gran historia. Beth es una desamparada que se enfrenta a la adicción, a la pérdida y el abandono. Su éxito, contra todo pronóstico, habla de la importancia de la perseverancia, la familia y el descubrimiento y la fidelidad a uno mismo. Sin embargo, no creo que ninguno de nosotros pudiera haber pronosticado que se convertiría en el fenómeno global que es hoy, o en nuestra mini serie más vista”, explicaba Friedlander en un comunicado.

Ahora la pregunta es si Netflix dejará escapar su gallina de los huevos de oro. Gambito de Dama siempre fue concebida como una miniserie y no tiene ningún sentido una continuación, pero los fans hablan y de momento, la propia Anya Taylor-Joy ha expresado que aunque no ve su viabilidad prefiere no pillarse los dedos y tras recoger su Critics Choice por este papel dijo que “nunca digas nunca”.

