'SAS: Rogue Heroes': así es la nueva producción histórica de la BBC y Steven Knight, el creador de 'Peaky Blinders'

Steven Knight seguirá explorando el pasado de Reino Unido de la mano de la BBC. SAS: Rogue Heroes contará los orígenes de la unidad de las Fuerzas Especiales de Reino Unido, una organización que se formó en los días más complicados de la Segunda Guerra Mundial. Connor Swindells (Adam en Sex Education) será David Stirling, el protagonista de una épica historia basada en hechos reales. La producción de la serie, que tendrá seis episodios, ya está en marcha. Tom Shankland (The Missing: Baptiste) es el director de un proyecto que todavía no tiene casa en España.

SAS: Rogue Heroes contará la historia de Stirling, un excéntrico joven oficial que es hospitalizado después de que un ejercicio de entrenamiento salió mal. Convencido de que las unidades de comando tradicionales no funcionan, crea un plan radical que va en contra de todas las reglas aceptadas de la guerra moderna. Lucha por el permiso para reclutar a los soldados más duros, audaces y brillantes para una pequeña unidad encubierta que creará el caos detrás de las líneas enemigas.

'Los hombres del SAS'. Crítica

Jack O’Connell (Invencible) como Paddy Mayne, Alfie Allen (Juego de Tronos) como Jock Lewes; Dominic West (The Wire) como el Teniente Coronel Wrangel Clarke y Sofia Boutella (Modern Love) como Eve serán los protagonistas de la nueva gran apuesta de la BBC. “Las personas que aparecen en esta historia hicieron cosas extraordinarias y eran jóvenes de veintitantos años. Hemos tomado la decisión consciente de elegir a personas de la misma edad. Entramos en este proyecto con espíritu aventurero y creemos que nuestros jóvenes y talentosos actores harán justicia a este período de la historia”, ha explicado Knight sobre el reparto de su nueva serie.

También aparecerán en la producción de época Amir El Masry (Industry), Theo Barklem-Biggs (Carnival Row), Corin Silva (The Bay), Jacob Ifan (Bang), Dónal Finn (Cursed), Jacob McCarthy (The Last Summer), Michael Schaeffer (Chernobyl) y Miles Jupp (The Great).

