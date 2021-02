Todas las series que Disney+ estrenará en 2021

Entre el lanzamiento de las producciones televisivas de Marvel en Disney+ (podéis encontrarlas todas en este artículo), que dio inicio con Bruja Escarlata y Visión, y los proyectos bajo el paraguas de Star Wars (que podéis consultar aquí), podría parecer suficiente para mantener el interés de sus suscriptores, pero como la plataforma ha demostrado que su intención es continuar creciendo, a su catálogo de este 2021 se suman otros 14 títulos, incluidos los que llegan a través de Star, la nueva marca dirigida al público adulto en España y otros países fuera de Estados Unidos.

Entre las series que está previsto que se estrenen este año, destacan Besos al aire, la primera producción española de Disney+, Doogie Kameāloha, M.D., la nueva versión de Un médico precoz, la serie animada Monsters at Work, la dramedia Big Shot, creada por David E. Kelly, con John Stamos como protagonista y varios originales de FX en los que veremos a actores como Michael Keaton, Jeff Bridges, John Lithgow o Steve Martin.

'Besos al aire'

Besos al aire

Unas semanas después del lanzamiento de Star llegará el primer original español de la plataforma, Besos al aire, una serie producida por Mediaset que narrará ocho historias entrecruzadas que tendrán el confinamiento como telón de fondo. Paco León y Leonor Waitlling encabezan el reparto en el que también participan María León, Mariam Hernández, David Castillo, Nuria Herrero y Nancho Novo. Iñaki Mercero (El tiempo entre costuras) dirige y Darío Madrona (Elite) firma los guiones.

Fecha de estreno: marzo.

'Big Shot'

'Big Shot' Disney+

John Stamos interpreta en esta dramedia de 10 episodios a un entrenador de baloncesto de un equipo universitario que después de ser despedido se ve obligado a aceptar un trabajo como entrenador de un instituto femenino de élite. David E. Kelley (The Undoing, Big Little Lies) escribirá los guiones y Bill D’Elia, nominado al Emmy por Boston Legal, Ally McBeal y Chicago Hope, dirigirá el primer episodio.

Fecha de estreno: sin confirmar

'Big Sky'

Tráiler - 'Big Sky' - Star (Disney+)

También de la mano de David E. Kelley llega este thriller que sigue a dos detectives privados Cody Hoyt (Ryan Philiippe, Crueles intenciones) y Cassie Dewell (Kylie Bunbury, Pitch), cuando forman equipo con la Jenny Hoyt (Katheryn Winnick, Vikingos), expolicía y exposa del primero, en la búsqueda de dos adolescentes que han sido secuestradas por un camionero en una remota autopista de Montana.

Fecha de estreno: 23 de febrero.

'Con amor, Víctor'

Tráiler -'Con amor, Victor' - Star (Disney+)

Ambientada en el mundo de la película de 2018, Con amor, Simon sigue el viaje de autodescubrimiento de Victor, un nuevo alumno del Creekwood High School, que se hace amigo de Simon para que lo ayude a superar los sinsabores de la vida en el instituto. La serie está protagonizada por Michael Cimino (Anabelle vuelve a casa), Ana Ortiz (Whiskey Cavalier, Ugly Betty), James Martinez (Día a día), Isabella Ferreira (Orange is the New Black) y Mason Gooding (Súper empollonas).

Fecha de estreno: 23 de febrero.

'Doogie Kameāloha, M.D.'

La nueva versión de Un médico precoz, la serie que protagonizó Neil Patrick Harris a principios de los años 90, tendrá como protagonista a Peyton Elizabeth Lee (Andi Mack) una joven prodigio que compagina su vida como estudiante de instituto con los inicios de su carrera en medicina. La creadora es Kourtney Kang, guionista de Recién llegados y Cómo conocí a vuestra madre.

Fecha de estreno: sin confirmar

'Dopesick'

Michael Keaton volverá a la televisión 13 años después de The Company como protagonista de una historia basada en un libro de investigación de Beth Macy sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos. A Keaton lo acompañan en el reparto Peter Sasgaard (The Looming Tower), Kaitlyn Dever (Creedme) y Rosario Dawson (Daredevil); Danny Strong, ganador del Emmy por Game Change y cocreador de Empire escribirá los guiones y la dirección correrá a cargo de Barry Levinson, ganador del Óscar por Rain Man.

Fecha de estreno: sin confirmar

'Dug Days'

'Dug Days' (2021) Disney+

Serie de animación que seguirá la vida de Bob, el perro que apareció en la película Up de Pixar, cuando se muda con Carl a un barrio residencial.

Fecha de estreno: otoño.

'Just Beyond'

Seth Grahame-Smith, guionista de Batman: La LEGO película, firma esta antología de terror y comedia basada en Just Beyond, las novelas gráficas de R.L. Stine que han sido éxito de ventas para BOOM! Studios.

Fecha de estreno: sin confirmar

'Monsters at Work'

'Monsters at Work' Disney+

Esta serie animada es un spin-off de la franquicia de Monsters, Inc. que retoma la acción seis meses después de los eventos ocurridos en la película de 2001 en la ciudad de Monstrópolis, con Tylor Tuskmon, mecánico del equipo de instalaciones, persiguiendo su sueño de trabajar junto a sus ídolos Mike Wazowski y James P. Sullivan.

Fecha de estreno: sin confirmar

'Only Murders in the Building'

'Only Murders in The Building'. Disney+

Esta comedia creada por Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie) sigue a tres extraños interpretados por Martin, Selena Gomez y Martin Short que comparten obsesión por el true crime y, de repente, se ven involucrados en uno.

Fecha de estreno: sin confirmar

'Somos los mejores: una nueva era'

Tráiler - 'Somos los mejores: una nueva era' - Disney+

Basada en la película The Mighty Ducks: Game Changers de 1992 y planteada como una secuela, esta serie sigue a Evan (Brady Noun), un niño de 12 años que no consigue entrar en el legendario equipo de hockey The Mighty Ducks, al que su madre (Lauren Graham) le sugiere que forme su propio equipo con la ayuda de Gordon Bombay (Emilio Estevez), el que fuera entrenador original de los Ducks.

Fecha de estreno: 26 de marzo.

'The Mysterious Benedict Society'

'The Mysterious Benedict Society' Disney+

Los libros de ficción juvenil de Trenton Lee Stewart han sido adaptados en esta serie que seguirá a cuatro huérfanos, cada uno de ellos con una habilidad especial única, que son convocados a un internado privado conocido como El Instituto por un excéntrico benefactor que quiere que eviten una trama que puede tener graves consecuencias a nivel global. En el reparto destacan Tony Hale (Veep) y Kristen Schaal (El último hombre en la Tierra).

Fecha de estreno: verano.

'The Old Man'

Jeff Bridges (Comanchería), John Lithgow (The Crown), Amy Brenneman (The Leftovers) y Alia Shawkat (Search Party) forman el espectacular reparto de este thriller en el que un antiguo agente de la CIA que estaba retirado descubre que está siendo buscado por asesinato. Jonathan E. Steinberg (Human Target, Jericho) adapta la novela homónima de Thomas Perry en la que se basa.

Fecha de estreno: sin confirmar.

'Turner & Hooch'

'Turner & Hooch' ('Socios y sabuesos') disney+

Comedia basada en la película Socios y sabuesos que protagonizó Tom Hanks en 1989, narra la historia de un detective que hereda un perro que se convierte en el socio y aliado que necesita cuando descubre que la muerte de su padre no fue accidental.

Fecha de estreno: sin confirmar.

