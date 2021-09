Los platos fuertes de RTVE Play para su primera temporada después de sustituir a A la carta

RTVE Play ya es una realidad. Desde el ente público se han puesto las pilas para que la primera temporada del servicio que sucede en funciones al ya clásico A la carta esté a la altura de las expectativas. Un primer vistazo a su lista de estrenos y adquisiciones sitúan a esta novedad como una más que interesante alternativa a los servicios de streaming de pago. El estreno hoy de Edelweiss inaugura de forma extraoficial la temporada televisiva de RTVE Play, de la que desgranamos a continuación sus contenidos más potentes.

Edelweiss abre fuego en la producción propia

Desde hoy 22 de septiembre se pueden ver los cuatro episodios del primer gran estreno de RTVE Play. Eidelweiss es un acercamiento a la historia de una secta que acabó protagonizando el mayor juicio de nuestra historia por corrupción de menores. La producción ha sido creada y dirigida por Eulogio Romero, experto hasta ahora en formatos deportivos, incluyen la participación de especialistas en el mundo de las sectas como Eduardo Bravo o Miguel Perlado; el inspector de policía encargado del caso, José A. Ávila; el periodista de investigación de la revista Interviú que siguió la polémica más de cerca, Perfecto Conde; y los duros testimonios de algunos de aquellos niños que fueron miembros de Edelweiss.

La entidad que da nombre al formato se convirtió en una pesadilla para los niños que fueron captados desde 1970 hasta 1998. Las revelaciones, que se hicieron públicas después del asesinato de su líder, produjeron un gran impacto en la sociedad española de entonces. La revisión del caso décadas después quiere volver a hacer lo mismo con una nueva generación de espectadores.

Otros programas de producción propia que llegarán próximamente a RTVE Play son Ruiz-Mateos, el primer fenómeno viral (una producción que narra la fascinante historia de quien fue el hombre más rico de España hasta la expropiación de su grupo de empresas, Rumasa, en 1983); Lucía en la telaraña (serie documental de corte más social sobre el asesinato de Lucía Garrido), la segunda temporada de Grasa; y el estreno de Yrreal (un thriller de acción con mucho humor negro y cuidada estética que mezcla imagen real y animación en 2D). Playz, la marca más joven de RTVE, está preparando factuales de freestyle: Skone y Trueno, mientras que Raíces explicará cómo Masterchef cambió para siempre la vida de Carlos Maldonado, el primer concursante del programa a nivel mundial en conseguir una Estrella Michelin.

Series internacionales de éxito

El inminente catálogo de novedades de RTVE Play no tendrá tanto que envidiar al fondo de armario de muchas de las plataformas de streaming de pago establecidas en nuestro país. Toma nota, porque entre sus estrenos destacan Years and years, la miniserie en clave de distopía futurista que impactó en su estreno en 2019; Baron noir, la desventura política y judicial de un miembro del Parlamento impulsado por su sed de venganza personal, y la adictiva Unreal, que cuenta cómo se crea, desde detrás de las cámaras, un reality para buscar pareja en la línea de The Bachelor.

Fotograma de 'Years and Years'.

También se podrán ver el drama de la BBC que muchos compararon con Mare of Easttown, Happy Valley; la miniserie de investigación con Elisabeth Moss y creada por Jane Campion, Top of the lake; la miniserie Three girls sobre una red de abuso sexual; Harlots, la historia de una extrabajadora sexual de Lydia Quigley que dirige un burdel en la Inglaterra del siglo XVIII y lucha por criar a sus hijas en un hogar caótico; la serie de abogados The Split. Quienes busquen algo más ligero podrán ver Interns, una comedia que sigue la rutina de cuatro jóvenes médicos internos sin experiencia que se meten en todo tipo de problemas

Uno de los platos fuertes será Los Durrell, una comedia que ha cosechado buenas críticas internacionales y en la que una viuda con cuatro hijos decide dejar atrás una vida llena de miseria en Reino Unido para mudarse a la paradisíaca isla griega de Corfú. Los amantes de los relatos clásicos podrán disfrutar de Poldark, la adaptación de la popular saga literaria de Winston Graham; Victoria, el biopic de la Reina Victoria; y última adaptación de Guerra y paz, el clásico eterno de León Tolstoi.

Cine y documentales

Imagen de 'Leaving Neverland'.

Los que prefieran huir de los formatos largos podrán refugiarse en el catálogo de estrenos de ficción y documentales del otoño. Entre los documentales destacan el polémico Leaving Neverland, que explora las acusaciones de abuso de menores a Michael Jackson; The Kingmaker, una exploración de la figura de la controvertida Imelda Marcos, y nuevos trabajos sobre iconos tan emblemáticos como Aretha Franklin (Amazing Grace), el diseñador Alexander McQueen, el futbolista Diego Armando Maradona (con Maradona, de Asif Kapadia, director de Amy), Harvey Weinstein (Untochable), el escritor Francisco Umbral (Anatomía de un dandy) y el exjugador de fútbol americano y acusado de asesinato O.J. Simpson (O.J.: Made in America).

En el catálogo Somos Cine habrá espacio para cientos de películas que se podrán ver online de forma gratuita. Algunas de ellas nos enseñan el otro lado del cine español gracias a Entre dos aguas, La inocencia, Ventajas de viajar en tren, Madre, O que arde o Invisibles.

Un estreno olímpico con vistas a perfeccionarse de cara al otoño

Alberto Ginés, oro olímpico en Tokio.

TVE anunciaba el pasado 20 de julio la nueva cara de su plataforma digital tras años de subir sus contenidos en el servicio A la carta. La celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio hizo que desde la cadena pública pisaran el acelerador para tener a punto una nueva funcionalidad que permitía ver hasta cinco señales en directo, además de su vasta colección de contenido disponible al gusto del consumidor.

RTVE Play ya está disponible tanto en su versión web y televisiones conectadas como en una app gratuita para smartphones y tabletas. Después de un verano de pruebas y novedades, TVE terminó la puesta de su nuevo servicio a tiempo para estar lista de cara al tradicional curso televisivo que sigue marcando la agenda de estrenos.

La renovación de A la carta (no debe confundirse con RTVE Play+, el nombre del servicio OTT internacional del ente público) plantea un diseño más intuitivo para sus millones de usuarios, además de un catálogo de contenidos que se verá reforzado con el torrente de estrenos que llegarán durante los próximos meses.

También te puede interesar...

• La 'Distancia de rescate' de Claudia Llosa: "Quería hablar del balance entre dar libertad a los hijos y protegerlos"

• Así es 'Y: El último hombre', las claves de la nueva serie posapocalíptica de Disney+, según su showrunner

• Todo lo que sabemos de 'Dune: The Sisterhood,' la serie precuela de la película

Sigue los temas que te interesan