Así es 'The Terminal List', la nueva serie de acción de Chris Pratt para Amazon Prime Video

La relación entre Amazon Prime Video y Chris Pratt irá más allá de La guerra del mañana, el estreno de la plataforma que más ha dado que hablar este verano. El actor lleva ya más de cuatro meses rodando The Terminal List, la adaptación de la novela homónima de Jack Carr. Antoine Fuqua, el director de Training Day, se ha encargado de marcar el tono y estilo de una producción que debería ver la luz en el primer semestre de 2021. David DiGilIio, creador de la reivindicable miniserie Traveler, es su showrunner.

The Terminal List contará la historia de James Reece, un soldado que sobrevive in extremis después de que todo su pelotón en los SEAL (los equipos de tierra, mar y aire de la Armada de Estados Unidos) sufra una emboscada durante una misión secreta de alto riesgo. Reece vuelve a casa con su familia con recuerdos contradictorios del evento y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, a medida que salen a la luz nuevas pruebas, descubrirá fuerzas oscuras que trabajan en su contra y que amenazan no solo su vida, sino también las vidas de sus seres queridos.

Pratt tiene pendiente de estreno Thor: Love and Thunder, el cierre de la trilogía Jurassic World y la tercera parte de Guardianes de la Galaxia, aún no rodada. Con la adaptación de la novela de Carr, el Star Lord de Marvel vuelve al medio en el que se forjó como actor gracias a Everwood y Parks & Recreation. El actor estará acompañado de Taylor Kitsch (Friday Night Lights), Constance Wu (Estafadoras de Wall Street), Jeanne Tripplehorn (Instinto básico), Riley Keough (Mad Max: furia en la carretera), Patrick Schwarzenegger (Moxie) y la niña Arlo Mertz (Mank) completan el reparto protagonista de la serie.

El último en incorporarse al proyecto ha sido Jai Courtney. El actor de Escuadrón suicida tendrá un papel recurrente como Steve Horn, el líder multimillonario de Capstone Industries. Capstone es una empresa mundial cuyo alcance va desde productos farmacéuticos hasta moda. Sin embargo, la mayoría de los ingresos de la compañía están relacionados con intereses militares que unirán su camino con el de James Reece.

El futuro del mañana

Así es 'La guerra del mañana'

A principios de 2021, La guerra del mañana se convertía en noticia cuando Variety adelantaba que Amazon Prime Video iba a desembolsar una cantidad cercana a los 200 millones de dólares para quedarse en exclusiva con el estreno de La guerra del mañana, una película de ciencia ficción y acción de Skydance protagonizada por Chris Pratt. A falta de datos oficiales que confirmen el supuesto éxito de la producción en el servicio de streaming, desde Hollywood se especula con que la secuela podría estar ya en desarrollo.

La plataforma mantenía así su estrategia de comprar a los grandes estudios algunas de las películas víctimas de los retrasos en cadena provocados por el coronavirus en la industria del cine. La primera película de acción real de Chris McKay (Batman: La LEGO película) ha seguido los pasos de El rey de Zamunda, la secuela de Borat y Sin remordimientos.

La siguiente en vivir esa transición será Everybody's Talking About Jamie, la adaptación del aclamado musical del West End londinense. Su estreno está previsto para el 17 de septiembre.

También te puede interesar...

• Las mejores cabeceras de series de la temporada: todos los títulos de crédito nominados a los Emmy 2021

• 'Fast & Loose': Netflix se queda la nueva película de Will Smith

• 'El exorcista' y las claves del acuerdo de 400 millones de dólares que aviva la locura de las guerras del streaming

Sigue los temas que te interesan