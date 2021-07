Las mejores series sobre crímenes que tienes que ver (y están en Netflix)

El fenómeno de los 'true crime' parece imparable. Los crímenes reales y todo lo que se mueve a su alrededor se ha convertido en un seguro de vida para las plataformas. Todas apuestan por estas series basadas en crímenes reales que son tan truculentos que a veces llega a superar a muchas ficciones y donde nos convertimos en los detectives que encontrarán respuesta a los casos más enigmáticos que podamos imaginar.

Aunque todas están estrenando 'true crimes', ha sido Netflix la que parece haber encontrado la clave para destacar entre el resto haciendo que el género sea una verdadera marca personal para ellos, por lo que deben enumerarse cuáles son los mejores títulos que merecen la pena dentro de su catálogo.

10. 'Acosador nocturno'

'Acosador nocturno' | Tráiler (VO) | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 4

De qué va: Creada por Tiller Russell, responsable de otros títulos del género documental como The Last Narc, Operation Odessa o The Seven Five, la serie de cuatro capítulos sigue el rastro de un particular asesino con un modus operandi bastante difícil de rastrear. En el año 1985, los inspectores Gil Carrillo y Frank Salerno se pondrán al frente de la investigación, encontrando una extraña conexión entre una serie de allanamientos de morada, agresiones sexuales y asesinatos. Los dos miembros de los cuerpos de seguridad deberán juntar las piezas del rompecabezas y dar con el culpable.

Por qué hay que verla: Centrándose menos en los testimonios de las víctimas, Acosador Nocturno opta por recrear las escenas del crimen, permitiendo al espectador estar presente en los terroríficos sucesos y adentrarse en la mente del asesino. De esta manera, los capítulos adquieren cierto ritmo y aunque las personas afectadas podrían haber sido tenidas en cuenta en mayor medida, sí que se cumple el objetivo propuesto y se consigue que cualquier persona comprenda cómo llevar a cabo una investigación tan complicada.

9. 'Un golpe maestro'

'Un golpe maestro' | Tráiler (VO) | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 4

De qué va: En 2003, el repartidor de pizza Wells se encontraba trabajando como cualquier noche cuando de repente, recibió una llamada para un encargo. Wells acudió a la dirección, llegando hasta un camino situado en medio de ninguna parte donde fue asaltado por tres pesonas, que le sobornaron con una suculenta cantidad de dinero para que participase en el atraco de un banco. Cuando llegó el día del atraco, Wells tuvo que llevar a cabo un proceso diferente, obedeciendo todas las órdenes a punta de pistola para evitar que explotase la bomba a la que le habían atado sin él saberlo. Aunque la operación fue todo un éxito, Wells acabó siendo detenido y todo acabó de la peor forma posible.

Por qué hay que verla: Además de servir como fuente de inspiración para otras producciones como Mentes criminales, Bones o Ley y Orden, el extraño mecanismo del crimen se relata de una manera atractiva y llamativa. Desde una premisa inicial que presenta bastantes incógnitas, el espectador sentirá cierta curiosidad y la necesidad de saber cuáles fueron las motivaciones que desembocaron en tal comportamiento por parte de los criminales.

8. 'The Staircase'

'Staircase' | Tráiler | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 13

De qué va: Kathleen Peterson fue hallada muerta al pie de una escalera, el 9 de diciembre de 2001, abriendo la puerta a toda una brigada de incógnitas y llevando ante la justicia a su marido y único sospechoso Michael Peterson. Fue él el encargado de ponerse en contacto con el servicio de emergencias y a pesar de haber cámaras instaladas en el lugar de los hechos, Michael Peterson sigue insistiendo en su inocencia.

Continuando la historia narrada en los documentales El caso de la escalera y The Staircase 2. The Last Chance, Netflix recopila el caso al completo y emite los episodios originales, incorporando además en los tres últimos la actualización del caso cuando tuvo lugar una apelación entre 2013 y 2018.

Por qué hay que verla: Tras su galardón en los Óscar, Jean-Xavier de Lestrade se propuso recopilar todos los documentos y archivos judiciales que pudiera para contar otro crimen real. Los implicados en el caso consiguen convertirse en personajes memorables, destacando el tándem que forman Michael Peterson, capaz de utilizar sus dominios del lenguaje y su labia para engatusar a cualquiera, y David Rudolf, su abogado. Ambos generan tal tensión que llega un momento en el que lo importante no es la inocencia y donde ser culpable o no al final es lo de menos.

7. 'El nazi Iván el Terrible'

'El nazi Iván el Terrible' | Tráiler (VO) | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 5

De qué va: La serie cuenta el caso de John Demjanjuk, un ciudadano de origen ucraniano al que algunos supervivientes del Holocausto identificaron como Iván el Terrible, encargado de operar en los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Tras ser deportado, juzgado y condenado, John asegura haber sido confundido con otra persona mientras los testigos siguen estando seguros de conocer a la persona que tienen delante.

Por qué hay que verla: A través de un relato bien construido e hilado mediante testimonios reales de los que lo vivieron todo en primera persona, la serie consigue mantener la incógnita hasta el final, permitiéndonos dudar de la inocencia de John Demjanjuk en todo momento.

6. 'The Keepers'

'The Keepers' | Tráiler | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 7

De qué va: A lo largo de los capítulos de la docuserie, se presentan las diferentes pruebas y pistas de un misterioso asesinato sin resolver que tuvo lugar en Baltimore. El oscuro crimen que se cobró la vida de una monja llamada Cathy traerá consigo el destape de todo un doloroso tinglado que dará a conocer otro crimen relacionado y también permitirá que muchas personas hablen de los abusos que sufrieron durante su infancia para ayudar a resolver el caso.

Por qué hay que verla: The Keepers es una producción bien hilada y que cuenta bien su relato. Al principio puede resultar algo densa y lenta, por incorporar muchos testimonios diferentes y giros sorprendentes en el guion, pero a medida que la audiencia avance por los capítulos, se dará cuenta de todo lo que quiere transmitir, probando al mismo tiempo lo importante que es tener en cuenta a las víctimas en este tipo de sucesos y que se haga justicia, aunque haya partes del problema que no se lleguen a comprender.

5. 'Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil'

'Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil' | Tráiler | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 4

De qué va: Las extrañas imágenes de un hotel argelino conseguirán hacerse virales por mostrar el extraño comportamiento de Elisa Lam, una joven de 21 años que allí se hospedaba y que murió en extrañas circunstancias. A pesar de haberse estudiado hasta la saciedad, el vídeo solo era la punta del iceberg de todo un misterio sin resolver.

Por qué hay que verla: En una historia en la que la protagonista es la enigmática mujer que aparece en las grabaciones, el hotel Cecil pasa a ser otro personaje más que, habiendo alojado a expresidiarios, asesinos y demás elementos de cualquier historia de ficción, podía ser utilizado para contar su historia en una producción propia. Por otro lado, esta corta serie de 4 capítulos plantea un problema tan real como la relación que comparten las personas con Internet y el manejo de la información, que puede llevar a la peor de las tragedias si cae en las manos equivocadas.

4. '¿Quién mató a Malcolm X?'

'¿Quién mató a Malcolm X?' | Tráiler (VO) | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 6

De qué va: La investigación sobre el asesinato de Malcolm X siempre ha sido uno de los casos más complejos de Estados Unidos desde que ocurrió en 1965. Siempre se ha creído que fueron tres musulmanes los que, movidos por su aparente renuncia al islam, acabaron con la vida del activista y, en una época en la que este tipo de asesinatos eran el pan de cada día, Malcolm X se añadió a la lista que ya encabezaban otros nombres como el de John F. Kennedy o Martin Luther King, entre otros. En el documental ¿Quién mató a Malcolm X? se vuelve a tratar el tema, cuestionando el grado de implicación de dos de los hombres condenados y planteando preguntas sobre lo sucedido que han conseguido que incluso se reabra el caso en la actualidad.

Por qué hay que verla: Tomando como punto de partida el nombre de los tres hombres condenados por el asesinato de Malcolm, la docuserie nos recuerda que la culpabilidad de uno de ellos sigue siendo un misterio y expone las evidencias que sitúan a cada sospechoso en el momento oportuno de los hechos. La investigación realizada por Abdur-Rhaman Muhammada, activista e historiador especializado en el caso, se atreve a señalar a los verdaderos culpables, añadiendo una incógnita histórica al material recopilado y a las diferentes entrevistas y determinando con claridad cómo ocurrió realmente todo. De esta manera, el público siente cierto alivio con respecto a la injusticia, porque en este caso, la verdad ha conseguido salir a la luz.

3. 'A los gatos ni tocarlos: un asesino en Internet'

'A los gatos ni tocarlos: un asesino en Internet' | Tráiler | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 3

De qué va: Un día aparece en la red un vídeo de un misterioso personaje matando a dos gatos. El archivo consigue hacerse tan viral que un grupo de aficionados decidirá mover ficha y tratar de localizar al sospechoso. Así dará comienzo una trepidante persecución en la que no sólo los animales corren un grave peligro.

Por qué hay que verla: A través de los ojos de los protagonistas de la historia se vuelve a tratar el tema de los límites de las redes sociales y el de la moralidad del ser humano. Se plantean cuestiones en las que cualquier persona podría haber pensado en algún momento, dándole al espectador la oportunidad de convertirse en otro detective que sigue la pista de los criminales retratados. La narrativa le da más importancia a la falta de humanidad y a las víctimas de una forma que roza la comedia y el espectador acaba siendo absorbido por las ganas de atrapar al culpable.

2. 'Conversaciones con asesinos: Las Cintas de Ted Bundy'

'Conversaciones con asesinos: Las Cintas de Ted Bundy' | Tráiler | Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 4

De qué va: Hace 30 años que el asesino Ted Bundy fue ejecutado por el asesinato de Kimberly Leach, aunque era más que conocido por haberse declarado culpable en los más de 30 casos de asesinatos a mujeres durante los años 70. La producción recopila una gran cantidad de material inédito y narra cómo los medios de comunicación y la propia sociedad trataron el caso mientras se escucha al propio Bundy reconocer sus crímenes cuando estaba esperando en el corredor de la muerte en Florida.

Por qué hay que verla: El caso de Ted Bundy obligó a la policía y al FBI de varios estados a coordinarse en su búsqueda y captura, llegando a televisar sus juicios y convirtiéndole en uno de los asesinos más conocidos de Estados Unidos tanto por su modus operandi como por sus intentos de defenderse a sí mismo. Utilizando al propio Bundy como hilo conductor, la serie utiliza las grabaciones en las que sus manipulaciones y egocentrismo se adueñan de la historia, obligando al espectador a conocer su poquísima empatía mientras descubre que la maldad del ser humano no tiene límites, porque hasta una persona que aparentemente parecía no haber roto un plato en su vida puede convertirse en el mayor psicópata del país.

1. 'Wild Wild Country'

Bhagwan Shree Rajneesh sus seguidores en 'Wild Wild Country' Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 6

De qué va: Allá por el año 1981, el venerado gurú Bhagwan ya había comenzado sus andadas como líder de la secta Rajneesh, y muchos de sus fanáticos seguidores comenzaron a construir una ciudad utópica justo al lado de la pequeña población de Antilope, en Oregón. Los conflictos con los habitantes del lugar comenzarían entonces, llegando a traspasar cualquier frontera y superando los límites de la forma más insospechada. En los seis episodios se detalla cómo nace el movimiento y cómo Rajneesh consigue expandir su palabra fuera del estricto control de su país natal, todo ello contándolo a través del testimonio de Sheela, que también jugó un papel fundamental como impulsora de esas creencias basadas en el sexo libre y la meditación.

Por qué hay que verla: La docuserie resulta visualmente impactante y esto se debe al color anaranjado de la ropa que llevaban los miles de seguidores de Bhagwan y que inundan la pantalla y captan cualquier mirada. Además, los creadores de Wild Wild Country son capaces de sacarle partido a la inmensa cantidad de imágenes de archivo con las que cuentan, que serán las indicadas para saciar la curiosidad de los espectadores, que desde el primer minuto quedarán ensimismados en una historia que de no ser por la documentación, podría parecer un cuento inventado.

