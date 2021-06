Disney+ anuncia 'Behind the Attraction', su nueva docuserie sobre los parques temáticos de la compañía

'Behind the Attraction', una docuserie de Disney+ Disney+

Disney+ tiene nueva serie documental para mostrarnos las interioridades de sus parques. Tras The Imagineering Story, donde nos acercaban a este cuerpo de ingenieros y diseñadores creado por el propio Walt Disney y responsables de las maravillas que existen en los parques, Behind the Attraction nos permitirá echar un vistazo a las mejores y más celebradas atracciones que hay en ellos.

Los diferentes episodios monográficos, que podremos ver a partir del 16 de julio, se centrarán de forma individual en los puntos más emblemáticos y más visitados por los asistentes, además de mostrarnos imágenes inéditas y conversaciones de archivo con el propio Walt Disney.

Tras las cámaras de la otra parte del universo Disney

'Behind the Attraction' Disney+

Paget Brewster (Mentes Criminales) será el narrador de esta serie, encargado de contarnos qué hay detrás de las atracciones tan emblemáticas como Jungle Cruise, La mansión encantada, Star Tours, The Twilight Zone Tower of Terror o Space Mountain.

El documental también nos permitirá adentrarnos en el Hotel Disneyland, la atracción del Hall of the Presidents y los castillos de los diferentes parques que hay repartidos por el mundo, desde Disneyland Paris a Disneyworld en Orlando (Florida), todo ello mientras montamos en los diferentes trenes que comunican los parques por dentro.

Disfrutando de las atracciones desde el sofá

La docuserie ha sido dirigida por Brian Volk-Weiss (The Toys That Made Us) y producida por Robin Henry y Cisco Henson, también de The Nacelle Company. Además, colaboran en la producción Dwayne Johnson (Jungle Cruise), Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz y Kevin Hill de Seven Bucks Productions.

Behind the Attraction estará disponible para todos en Disney+ a partir del 16 de julio, y permitirá ver cómo funciona una de las partes más importantes del conglomerado Disney, dándole vida a cada atracción a través de imágenes inéditas de archivo y algunas entrevistas nunca vistas con Walt Disney, incorporando también la historia de las leyendas de Disney como Bob Weis, Jeanette Lomboy, Kim Irvine, Scott Trowbridge, Tom Fitzgerald, Scot Drake, Carmen Smith o Joe Rohde, entre otros.

También te puede interesar...

• Crítica: 'Loki', una divertida serie de aventuras y viajes en el tiempo que se pregunta quién es el Dios del engaño



• Disney confirma que la secuela de 'Cruella' con Emma Stone ya está en marcha tras su éxito



• Las 10 mejores series documentales que puedes ver en Netflix, Movistar+, Amazon, Disney+ y más