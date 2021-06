Todos los estrenos de series y películas de Amazon Prime Video en junio de 2021: de 'Solos' al final de 'Bosch'

La plataforma Amazon Prime Video llama a la puerta del mes de junio, que nos da una cálida y primaveral bienvenida con los estrenos de las nuevas series y películas de la plataforma.

Entre ellos encontramos títulos tan llamativos como Leonardo The Absolute, con las aventuras del famoso pintor e inventor del Renacimiento, el final del detective Harry Bosch con su séptima temporada, y Solos, una antología sobre la soledad con un reparto plagado de estrellas como Morgan Freeman, Anne Hathaway.

Las series de Amazon Prime Video en junio de 2021

La serie destacada del mes: 'Solos' (4 de junio)

El proyecto de David Weil (creador de Hunters y The Twilight Zone) como director nos hará reflexionar acerca de las profundidades que nos brindan las conexiones que se establecen entre las personas, donde la tecnología se convierte en un personaje más.

Se dividirá en siete partes, donde veremos los rostros más que conocidos de Anne Hathaway, Helen Mirren, Morgan Freeman, Uzo Aduba (Orange Is the New Black y Mrs. America), Anthony Mackie (Falcon y Soldado de Invierno), Constance Wu (Crazy Rich Asians), Dan Stevens (La bella y la bestia y Downton Abbey) y Nicole Beharie (Sleepy Hollow).

Otras series destacadas del mes

'Bosch' T7 (25 de junio)

Uno de nuestros detectives favoritos se retira definitivamente del oficio, dejando el vacío existencial pertinente con una última entrega de episodios, pero con un buen sabor de boca tras la confirmada producción de un spin-off que traerá a Harry Bosch (Titus Walliver) de vuelta en IMDb. La serie de Eric Overmyer y Michael Connelly basada en los libros del propio Connelly se despedirá en la plataforma por todo lo alto, donde veremos los últimos crímenes sin resolver del protagonista.

'Dom' - Temporada 1

Una de las apuestas de habla portuguesa de Amazon Prime Video nos cuenta a lo largo de 8 episodios una historia basada en hechos reales, la de Víctor (Flávio Tolezani), un oficial de policía que ha construido su carrera en base a la lucha contra el narcotráfico. En la serie dirigida y guionizada por Breno Silveira, veremos cómo Pedro (Gabriel Leone), el hijo de nuestro protagonista, se convierte en el líder de una banda criminal que trafica con cocaína, de la que él se volvió adicto durante su adolescencia. De esta forma entra en juego un enfrentamiento familiar alrededor de lo que realmente ocurrió en los inicios de los 2000 en Río de Janeiro.

'Leonardo The Absolute' (11 de junio)

La serie dirigida por Daniel Percival y Alexis Cahill nos cuenta la historia del pintor e inventor del Renacimiento Leonardo da Vinci a través de sus obras más conocidas. Se trata de una coproducción europea que cuenta con la participación de RTVE y estará protagonizada por Carlos Cuevas (Merlí). Un viaje astral a la cuna del arte en el que descubriremos los secretos que esconden estas obras, revelando cómo era el célebre maestro y su obsesión con alcanzar la perfección.

Todas las series que se estrenan este mes

• S.W.A.T T1-3 (1 de junio)

• The Blacklist T1-7 (1 de junio)

• Green Blood (3 de junio)

• Clarkson's Farm (11 de junio)

• Latin Flow (11 de junio)

• The Handmaid's Tale T3 (20 de junio)

• The Walking Dead: World Beyond (20 de junio)

• Manhãs De Setembro (25 de junio)

Las películas de Amazon Prime Video en junio de 2021

La película destacada del mes: 'Synchronic' (4 de junio)

En esta película dirigida por Justin Benson (El Infinito) veremos cómo una nueva droga diseñada para causar graves efectos secundarios dará un giro inesperado a las vidas de dos paramédicos de Nueva Orleans, que tendrán que hacer algo frente a la gran cantidad de muertes que se están produciendo. Está protagonizada por Jamie Dornan (50 Sombras de Grey) y Anthony Mackie (Falcon y el Soldado de Invierno), dos personajes cuyas vidas se verán absorbidas por la oscuridad de la noche y la adicción que reina en la ciudad.

Otras las películas que se estrenan este mes

• Black Water Abyss (1 de junio)

• Rent (1 de junio)

• Digimon Adventure: Last evolution Kizuna (18 de junio)

• Last Christmas (25 de junio)

Los documentales de Amazon Prime Video en junio de 2021

• Green Blood (3 de junio)

• Clarkson's Farm (11 de junio)

