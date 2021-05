Todos los episodios de 'Love, Death & Robots' (Temporada 2), de peor a mejor

La segunda temporada de Love, Death & Robotsya ha llegado a Netflix -y una tercera entrega llegará en 2022-. Es más corta que su antecesora, ya que sólo cuenta con ocho trabajos, y hay mucha menos muerte y menos robots, aunque hay bastantes criaturas fantásticas. También son menos variados, hay menos técnicas de animación y menos estilos, pero a pesar de ello hay varios trabajos destacables. En SERIES & MÁS ya nos hemos visto todos y os los ordenamos de peor a mejor para que los disfrutéis como vosotros queráis.

8. 'Hielo' (Robert Valley)

Hielo tiene una de las apuestas más originales en cuanto a animación. No opta por el cartoon ni por la animación hiperrealista, sino por un dibujo de trazos más simples y con herencia del manga. Es una pena que lo vistoso que es en cuanto su diseño no lo acompañe una historia mejor. Una historia donde los hombres, que no viven en La Tierra, viven divididos entre los que están ‘modificados’ y son físicamente superiores y los que no lo están y viven condenados a la miseria. Una historia sobre lo que es normal y no que se queda a medio gas.

7. 'Cobijo' (Alex Beaty)

La animación hiperrealista es la reina de esta segunda temporada de Love, Death and Robots. Son, además, los que tienen más contenido violento. Este corto parece una misión de un videojuego tipo Halo. Una de sus bazas es que la protagoniza la versión CGI de Michael B.Jordan, pero no deja de ser una historia sin entidad, una escena de acción suelta sin más enjundia. Técnicamente brillante.

6. 'Nieve en el desierto' (Dominique Boidi, Léon Bérelle, Rémi Kozyra y Maxime Luère)

Otra ronda de animación hiperrealista, pero en esta ocasión con un poquito más de historia. La de un hombre albino al que todos buscan por su capacidad para no envejecer. Una mezcla de Mad Max y The Mandalorian con toques de western y una de las pocas historias de amor de esta temporada que se ha olvidado del Love del título.

5. 'Respuesta evolutiva' (Jennifer Yuh Nelson)

La inmortalidad es uno de los temas recurrentes de estos ocho episodios. Está en dos de ellos y en otro de manera secundaria. En este se repite la apuesta por la animación en 3D de última generación e hiperrealista para plantear un mundo con muchos ecos de Blade Runner. Plantea un dilema interesante, un futuro donde la gente ha elegido la inmortalidad, pero a cambio ha sacrificado tener hijos, que se convierte en una actividad prohibida. El corto se centra en un policía destinado a eliminar a los niños que la gente decide tener saltándose las normas.

4. 'Por toda la casa' (Elliot Dear)

Uno de los pocos que apuesta por el humor es este corto realizado con una stop motion y un diseño de personajes muy cercano al cartoon. Una historia navideña que cuenta el encuentro de dos niños con Papa Noel… o quizás no es Papa Noel. Una vuelta de tuerca original y divertida.

3. 'El gigante ahogado' (Tim Miller)

Una fábula hermosa sobre el paso del tiempo, lo insignificante de la vida y que también reflexiona sobre la cultura del espectáculo y el poco humanismo del ser humano. Lo dirige el showrunner de la serie, Tim Miller, que también es el director de Deadpool. Aquí ofrece su trabajo menos efectista, más sosegado con la historia de un gigante que aparece muerto y desnudo en una playa, y cómo se convierte en la atracción turística.

2. 'Servicio al cliente automatizado' (Meat Dept)

El más divertido de todos los cortos que integran esta segunda temporada de Love, Death & Robots es este trabajo que muestra una sociedad del futuro en el que las máquinas hacen todos por nosotros y en la que nos hemos convertido en viejos operados y estirados (por máquinas). Con un CGI exagerado y unos personajes cabezones, este trabajo muestra cómo la rebelión de las máquimas puede empezar por una roomba y se ríe de nuestra dependencia a la tecnología.

1. 'La hierba alta' (Simon Otto)

Un precioso trabajo de animación que mezcla el 3D y la pintura tradicional a mano. Este corto es un cuento de terror de toda la vida, tradicional. Una historia que parece sacado de un libro de relatos y que también bebe de Stephen King o de Señales de Shyamalan. Un viaje en tren que siempre se estropea en el mismo punto, donde unas criaturas amenazan detrás de la hierba alta.

