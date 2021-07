'Mr. Corman', la nueva serie de Apple TV+ con Joseph Gordon-Levitt, ya tiene trailer y llegará en agosto

Joseph Gordon-Levitt vuelve a la televisión de la mano de Apple TV+. El actor de Origen, (500) días juntos y Looper regresa al medio que lanzó su carrera hace veinte años gracias a la comedia familiar Cosas de marcianos, un clásico de los 90 que dio a John Lithgow un Globo de Oro y tres Emmy. Gordon-Levitt ejercerá de creador, director, productor ejecutivo y protagonista de Mr. Corman, una comedia dramática de la productora A24 sobre un profesor en crisis que llegará a la plataforma de Apple el 6 de agosto.

Mr. Corman sigue los días y las noches de Josh Corman, un artista de corazón pero no de oficio. Su carrera en la música no ha funcionado y ahora es profesor de quinto de primaria en una escuela pública en el Valle de San Fernando. Su exprometida, Megan, acaba de abandonar la casa en la que vivían juntos. Su lugar lo ocupa Victor, el mejor amigo de Josh en el instituto. El profesor sabe que tiene mucho que agradecer, pero se encuentra luchando, sin embargo, con la ansiedad, la soledad y la creciente sospecha de que no es una buena persona.

Gordon-Levitt anunció ayer en sus redes sociales el estreno de una comedia dramática que estará compuesta en su primera entrega por 10 episodios. En la presentación del proyecto, Apple TV+ prometió una historia “oscuramente divertida, extrañamente hermosa y profundamente sentida que conectará con aquellos que tienen treinta y tantos: ricos con buenas intenciones y pobres con préstamos estudiantiles… todos comparten los anhelos de convertirse en verdaderos adultos en algún momento antes de morir”.

El actor aprovechó la Semana de Apreciación del Trabajo del Profesor para anunciar el proyecto y mandar un mensaje de agradecimiento a los profesores que cambiaron su vida, declarando además que sería feliz si esta serie llevara a alguno de sus espectadores a dedicarse a la enseñanza. Durante los últimos años, Gordon-Levitt ha estado centrado en HitRecord, la plataforma de medios colaborativos fundada por él y su hermano. En 2013, se estrenó como director y guionista con Don Jon, una ácida comedia sobre un adicto al sexo y el porno que es incapaz de tomar las riendas de su vida.

Mr. Corman es la última serie de A24, una productora de prestigio (responsable de películas como Moonlight, Lady Bird, Diamantes en bruto o Midsommar) que se ha lanzado en los últimos años al mercado televisivo con historias como Ramy, Euphoria y The Carmichael Show.

Gordon-Levitt estará acompañado en el reparto por Arturo Castro (Broad City), el cantante Logic, Juno Temple (Ted Lasso), Jamie Chung (Territorio Lovecraft), Shannon Woodward (Westworld) y las tres veces nominada a un Oscar Debra Winger (La fuerza del cariño).

Los tres primeros episodios de 'Mr. Corman' llegan a Apple TV+ el próximo 6 de agosto.

También te puede interesar...

• Crítica: 'La costa de los mosquitos', la serie de Apple se fija más en 'Ozark' que en el clásico de Paul Theroux

• 'Physical': la comedia ochentera con Rose Byrne llegará a Apple TV+ este verano y ya tiene trailer

• 'Ted Lasso': Apple TV+ lanza tráiler y pone fecha de estreno a la temporada 2 de su serie revelación de 2020