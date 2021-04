'Spaceman': así es la película de ciencia ficción de Netflix con Adam Sandler y Carey Mulligan

Adam Sandler está a punto de embarcarse en un viaje a las estrellas en una película para Netflix. El actor fetiche de la plataforma de streaming será el protagonista de Spaceman, una odisea de ambición y autodescubrimiento que adaptará audiovisualmente El astronauta de Bohemia (Colección Andanzas), una novela de Jaroslav Kalfar que ha sido comparada con la obra de los aclamados escritores Haruki Murakami y Milan Kundera. El sueco Johan Renck, ganador de dos Emmy por Chernobyl, será el director del proyecto. Carey Mulligan, Paul Dano y Kunal Nayyar completan el reparto protagonista de la película.

El cortometrajista Colby Day se ha estrenado en el cine con la desafiante adaptación de una novela íntimamente relacionada con la historia de Checoslovaquia antes de transformarse en República Checa, un detalle que se perderá o transformará en su versión cinematográfica. La película, llamada anteriormente Spaceman in Bohemia, estará producida por Channing Tatum, un actor que lleva ausente de la pantalla desde 2017 y que ha producido una veintena de películas en la última década.

La sinopsis de la novela de Jaroslav Kalfar es, cuanto menos, curiosa. Huérfano desde niño y educado en la Checoslovaquia rural por sus abuelos en circunstancias difíciles, Jakub Procházka es un joven astrofísico preparado para convertirse en el astronauta más célebre de su país. Cuando una peligrosa misión con destino a Venus le brinda la oportunidad de proclamarse héroe nacional, Jakub no duda en aceptar el reto. Si dejar atrás a su mujer ya lo sume en la incertidumbre, al hallarse completamente solo en la vastedad del universo no puede evitar que lo visiten algunos fantasmas del pasado. En una atmósfera onírica en la que lo intergaláctico se alía con lo más cotidiano, nada parece decidido de antemano.

Adam Sandler fue la primera gran estrella de Hollywood en llegar a un millonario acuerdo de exclusividad con Netflix en 2014. Desde entonces, el servicio de streaming ha estrenado las comedias The Ridiculous 6, Criminales en el mar, The Do-Over, El Halloween de Hubbie y Sandy Wexler, todos ellos vehículos al servicio del actor de Un papá genial. La compañía además adquirió The Meyerowitz Stories, la película de Noah Baumbach en la que Sandler interpretaba al hijo de Dustin Hoffman, y estrenó internacionalmente la aclamada Diamantes en bruto. Spaceman seguirá vena de estas colaboraciones más cercanas al drama, un territorio que el actor ya había transitado en Embriagado de amor y En algun lugar de la memoria.

Carey Mulligan, que interpretará a la mujer de Sandler en Spaceman, es otra vieja conocida de la plataforma. La actriz inglesa apareció en Mudbound, la película de Des Rees nominada a 4 Oscar; La excavación, el drama histórico británico estrenado este mes de enero y en el que compartía escena con Ralph Fiennes; Collateral, la serie limitada de la BBC donde interpretaba a una detective londinense, y Maestro, la segunda película como director de Bradley Cooper que se centrará en la figura del legendario compositor Leonard Bernstein.

Los últimos en incorporarse al proyecto han sido Paul Dano y Kunal Nayyar. El actor de Pequeña Miss Sunshine y Pozos de ambición ya trabajó con Mulligan en Lo que arde con el fuego, su primera película como director. Spaceman será el primer gran proyecto cinematográfico de Kunal Nayyar, al que vimos en casi 300 episodios de The Big Bang Theory entre 2007 y 2019.

'Spaceman' se estrenará próximamente en Netflix.

