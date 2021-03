Starzplay: las 10 mejores series que puedes ver en su catálogo

'Gangs of London', 'Ramy', 'The Girlfriend Experience'.

Entre la enorme oferta de plataformas de streaming solemos olvidarnos de Starzplay. Esta filial del canal Starz en España, que ya ha empezado a apostar por la ficción nacional, no domina los titulares con decenas de estrenos mensuales como sus grandes competidores, pero poco a poco ha ido construyendo un catálogo de series imprescindibles y pequeñas joyas de la ficción que seguían sin encontrar casa en nuestro país.

Si has decidido probar el servicio y estás buscando una guía para elegir por dónde empezar, te traemos 10 recomendaciones que incluyen sus series más destacadas y también otras que han pasado desapercibidas para el público y la crítica en general. Esta es nuestra lista con las mejores 10 series que puedes encontrar en el catálogo de Starzplay.

10. 'Channel Zero' (2016-2018)

Temporadas: 4

Episodios: 24

Esta serie de antología creada por Nick Antosca (The Act) está inspirada en los creepypastas, el nombre que se le ha dado a historias cortas de terror compartidas a través de internet, (nombre que proviene de copypaste); en otras palabras, las leyendas urbanas modernas.

Cada temporada de Channel Zero narra una historia independiente de terror psicológico con un tono inquietante y una propuesta visual atractiva. Si quieres probar si es para ti, te recomiendo empezar por la segunda entrega, porque tiene un punto IT Follows que puede ser una buena puerta de entrada a la serie.

9. 'The Act' (2019)

Temporadas: 1

Episodios: 8

Patricia Arquette ganó en 2019 el Emmy a la mejor actriz femenina de miniserie por interpretar a Dee Dee Blanchard, una mujer acusada de haber abusado de su hija (Joey King, también nominada en los Emmy) por síndrome de Münchhausen por poder. Esta incómoda ficción está basada en un caso real y con una atmósfera asfixiante nos muestra los pormenores de la tóxica relación que hubo entre madre e hija.

8. 'Manhattan' (2014-2015)

Temporadas: 2

Episodios: 23

Ambientada en 1943, esta serie se centra en un grupo de científicos que trabajan en el Proyecto Manhattan. Nadie del exterior, ni siquiera sus familias saben a qué se dedican, y en medio de la carrera por construir la bomba atómica antes que los alemanes, los personajes se tratan de convencer de que están haciendo lo correcto. Una serie de ficción histórica con tramas de espionaje muy notable que pasó desapercibida en su momento, en la que podemos ver a Rachel Brosnahan, antes de su éxito en The Marvelous Mrs. Maisel.

7. 'El infiltrado' (2016)

Temporadas: 1

Episodios: 6

Basada en una novela de John Le Carré, esta miniserie protagonizada por Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Elizabeth Debicki y Olivia Colman consiguió 11 premios en su año de estreno, entre ellos, dos Emmy y tres BAFTA. El personaje principal es un exsoldado británico que es reclutado por una agente de inteligencia para infiltrarse en el círculo íntimo de un traficante de armas, para ello deberá ganarse la confianza de su novia y su socio.

6. 'Gangs of London' (2020-presente)

Temporadas: 1

Episodios: 9

La serie que arrasó durante el confinamiento en el Reino Unido es una historia de venganza protagonizada por Sean, un joven que después del asesinato de su padre se convierte en el jefe del imperio criminal más poderoso de Londres, y cuya principal misión será hacer pagar al culpable de semejante afrenta. Creada y dirigida por Gareth Evans (The Raid) es la serie perfecta para los que disfrutan con historias sobre la mafia y las escenas coreografiadas de violencia gráfica, brutal y estilizada.

5. 'The Great' (2020-presente)

Temporadas: 1

Episodios: 10

Basada en “algún que otro hecho histórico”. Esta es la cartela que aparece al inicio de The Great, la serie en la que Tony McNamara, coguionista de La favorita, nos cuenta lala historia de ascenso de Catalina la Grande en clave de sátira y comedia negra. Con un filtro de humor muy autoconsciente que abraza los anacronismos, esta ficción no se toma a sí misma demasiado en serio y el resultado es todo un espectáculo en el que destaca el gran trabajo interpretativo de Elle Fanning y Nicholas Hoult.

4. 'Vida' (2018-2020)

Temporadas: 3

Episodios: 22

La serie nos presenta a dos hermanas que, después de varios años viviendo separadas, regresan a la casa familiar, para acudir al entierro de Vidalia, su madre. Allí descubren que Eddy, su compañera de piso, era en realidad su esposa, una revelación que les hace replantearse todo su pasado y su propia identidad. Vida tiene corazón, drama, personajes complejos que no están escritos para complacer a nadie, una banda sonora espectacular y es visualmente es exquisita. Una joya injustamente desconocida.

3. 'The Girlfriend Experience' (2016-presente)

Temporadas: 2

Episodios: 27

Serie de antología basada en la película homónima de Steven Soderbergh de 2009 con la que comparte el título y... poco más. Su primera temporada fue una de las propuestas más complejas, provocadoras y sofisticadas de 2016, y una de las mejores de lo que llevamos de siglo. En la segunda, un tanto irregular, cambiaron personajes y también las reglas de juego al contar con dos protagonistas, pero aún en sus momentos menos conseguidos The Girlfriend Experience es siempre un reto para el espectador. La tercera entrega llega en mayo a Starzplay.

2. 'Normal People' (2020)

Temporadas: 1

Episodios: 10

Esta miniserie británica basada en la novela de Sally Rooney es una historia de amor intensa, delicada, conmovedora y magnética. La historia de Marianne y Conell, interpretada con maestría por Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal, empieza a escribirse cuando los personajes están cursando el último año de instituto y se extiende hasta el final de la época universitaria. Un amor juvenil que se construye, se destruye y se reconstruye en una suerte de eterno retorno, en el que están destinados a volver a encontrarse, pero también a hacerse daño mientras descubren quiénes son. Una auténtica joya con muchas capas.

1. 'Ramy' (2019-presente)

Temporadas: 2

Episodios: 20

Ramy es un veinteañero que vive en Nueva Jersey en casa de sus padres. Ellos son un egipcio y una palestina que, como tantos otros, emigraron a Estados Unidos buscando un futuro luminoso para sus hijos, que han sido criados en la fe musulmana. Ramy es un joven milenial como cualquier otro. Y es musulmán practicante. Esta dramedia creada por el cómico Ramy Youssef es revolucionaria en muchos sentidos y también divertidísima. Los mejores episodios son los centrados en su madre, interpretada por Hiam Abbas, actriz que vemos en un papel radicalmente opuesto en Succession.

