'La historia de Lisey': fecha de estreno, tráiler y de qué va la adaptación de Stephen King para Apple

Los fans de Stephen King tiene una razón más para suscribirse a Apple TV+. La plataforma de streaming estrenará el 4 de junio La historia de Lisey, una miniserie inspirada en la novela homónima de 2006 que él mismo ha adaptado para el formato audiovisual. El realizador chileno Pablo Larraín (popular por títulos tan diferentes como No, Jackie y El club) dirigirá los ocho episodios de la serie y compartirá la producción ejecutiva con el propio King y J.J. Abrams, concentrado en varios proyectos televisivos tras una década dedicado en exclusiva al cine. La ganadora del Oscar Julianne Moore será la Lisey televisiva.

La historia de Lisey es un thriller íntimo que cuenta la historia de Lisey Landon. La historia empieza dos años después de la muerte de su esposo, el famoso novelista Scott Landon. Una serie de eventos perturbadores obliga a Lisey a enfrentarse a recuerdos de su matrimonio con Scott que intentó deliberadamente borrar de su memoria.

Tráiler | 'La Historia de Lisey' | Apple TV+

Clive Owen (Closer), Joan Allen (Candidata al poder), Jennifer Jason Leigh (Mujer blanca soltera busca), Dane DeHaan (En terapia), Sung Kang (saga A todo gas) y Ron Cephas Jones (This is Us) completan el estelar reparto de la propuesta

La lista de miniseries que estrenará Apple TV+ próximamente se alarga. Will Ferrell, Paul Rudd y Kathryn Hahn serán las estrellas de la adaptación del pódcast The Shrink Next Door; Gal Gadot será Hedy Lamarr, la nueva serie escrita y producida por Sarah Treem, ganadora de un Globo de Oro por The Affaire, y WeCrashed juntará por primera vez a Jared Leto y Anne Hathaway.

'La historia de Lisey' se estrenará en Apple TV+ el 4 de junio.

También te puede interesar...

• Apple TV+: las 10 mejores series originales de su catálogo

• Mitad podcast, mitad test de Rorschach: así se hizo ‘Calls’, la serie más original de Apple, según su director

• 'The Crowded Room': Tom Holland protagonizará la nueva serie del guionista de 'Una mente maravillosa'