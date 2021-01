De 'Adú' a 'La boda de Rosa': dónde se pueden ver online las películas nominadas a los Goya 2021

La Academia de Cine ha hablado. En un año en el que las ventanas de distribución han saltado por los aires por culpa de la brutal crisis que ha dejado en el sector el coronavirus era de esperar que en las nominaciones de lo mejor del año del cine español se notara el impacto del trasvase digital de muchas de sus nominadas. Dos de las grandes favoritas de la edición, Adú y La boda de Rosa, ya están disponibles en varios catálogos. No son las únicas. Aquí va un repaso de dónde y cómo se pueden ver desde casa diez de las nominadas a los Goya de este año.

‘Adú’

Adú triunfó en salas y ahora en los Goya. Netflix

De qué va: En un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos, un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a la furibunda muchedumbre de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor película, dirección, guion original, actor secundario, actor revelación, música original, canción original, dirección de producción, dirección de fotografía, montaje, dirección artística, maquillaje y peluquería, sonido (13)

Disponible en: Netflix (Catálogo), Filmin (Alquiler por 3,95€), Rakuten (Alquiler por 3,99)

‘La boda de Rosa’

Icíar Bollaín y Candela Peña en el rodaje de 'La boda de Rosa'. Movistar+

De qué va: A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre por y para los demás y decide apretar el botón nuclear, mandarlo todo a paseo y tomar las riendas de su vida. Pero antes, quiere embarcarse en un compromiso muy especial: un matrimonio consigo misma. Pronto descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guion familiar. Casarse, aunque sea con ella misma, va a ser lo más difícil que haya hecho nunca.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor película, dirección, guion original, actriz protagonista, actriz secundaria, actor secundario, actriz revelación, canción original (8)

Disponible en: Movistar+ (Alquiler por 4,99€), Google Play (Alquiler por 2,99), Filmin (Alquiler por 3,95€), iTunes (Alquiler por 4,99), Rakuten (Alquiler por 3,99)

‘Los Europeos’

Es la quinta nominación como actor de Juan Diego Botto. Orange TV

De qué va: Miguel Alonso se gana la vida como delineante, Antonio, el hijo tarambana de su jefe, lo arrastra a veranear a Ibiza, donde le han hablado de lo fácil que es ligar con europeas. Tras los primeros escarceos desesperados con unas chicas valencianas que se encuentran a su llegada, los dos amigos van conociendo la particular fauna de juerguistas que pululan por la isla con ganas de pasárselo bien. Mientras Antonio enlaza fiestas y salidas nocturnas, Miguel, más escéptico, prefiere mantenerse al margen. Hasta que se siente seducido por Odette, una francesa encantadora…

Nominada en las siguientes categorías: Mejor guion adaptado, actor secundario, diseño de vestuario (3)

Disponible en: Orange TV (Catálogo)

‘Explota, explota’

El vestuario de 'Explota, explota' opta al Goya. Amazon Prime Video

De qué va: Explota Explota cuenta la historia de María, una bailarina joven, divertida y con ansias de libertad a principios de los años 70, una época que en España estuvo marcada por la rigidez y la censura, especialmente en televisión. Con ella descubriremos cómo hasta el más difícil de los sueños puede convertirse en realidad y todo ello contado a través de los grandes éxitos de Raffaella Carrà.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor actriz de reparto, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería (3)

Disponible en: Amazon Prime Video (catálogo desde el 25 de enero)

‘Orígenes secretos'

'Orígenes secretos' está basada en un cómic. Netflix

De qué va: Madrid, 2019. Un asesino en serie está sembrando el caos. Personas anónimas y sin conexión están siendo asesinadas imitando las primeras apariciones de los superhéroes más conocidos. Cosme es el mejor detective de su comisaría y está a punto de jubilarse contra su voluntad. David es su relevo y es joven e impulsivo. Ambos tendrán la misión de encajar las piezas en un juego, del que desconocen completamente las reglas. En su aventura contarán con la ayuda de Jorge Elías, hijo de Cosme, entrañable friki y dueño de una tienda de cómics, y de Norma, jefa de ambos y amante del manga y del cosplay. Dicen que algunas veces hay que ponerse el traje y salir a hacer de este mundo un lugar mejor. Puede que esta sea una de ellas.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor guion adaptado, maquillaje y peluquería, efectos especiales (3)

Disponible en: Netflix (Catálogo)

‘Historias lamentables’

Javier Fesser solo es finalista como escritor este año. Amazon Prime Video

De qué va: Ramón, un joven apocado a punto de heredar el imperio levantado por su riguroso y hermético padre; Bermejo, un veraneante metódico enfermizo del orden y enemigo de la improvisación; Ayoub, un africano sin papeles que persigue su sueño acompañado por una mujer insoportable que parece haberlos perdido todos y Alipio, un pequeño empresario sumido en el pozo de la ludopatía y la desesperación, protagonizan esta comedia, muy Fesser, formada por cuatro historias de humor interconectadas que nos llevan a la conclusión de que nada es tan divertido como la desgracia ajena y que cuanto peor lo pasen los protagonistas mejor lo pasará el espectador.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor guion original, actor revelación (2)

Disponible en: Amazon Prime Video (catálogo)

‘La gallina turuleca’

'La gallina turuleca' es la única película de animación nominada este año. Amazon Prime Video

De qué va: Turuleca es una gallina singular. Su peculiar aspecto y su imposibilidad para poner huevos desata las burlas del resto del gallinero, hasta que un día, Isabel, una exprofesora de música, la lleva a vivir a su granja. Allí, feliz y en armonía, la gallina descubre su gran talento oculto: ¡”Turu” no sólo puede hablar, sino que canta como jamás has oído cantar a una gallina! El talento musical de nuestra amiga la llevará a convertirse en la gran estrella del fascinante Circo Daedalus. Sin embargo, su viaje no será nada fácil. El circo está amenazado por el malvado Armando Tramas, quien desea apropiarse de la fantástica Turuleca.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor película de animación

Disponible en: Amazon Prime Video (catálogo)

‘El oficial y el espía’

Roman Polanski ya ganó el Goya con 'El pianista'. Caramel Films

De qué va: En 1894, el capitán francés Alfred Dreyfus, un joven oficial judío, es acusado de traición por espiar para Alemania y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa. Entre los testigos que hicieron posible esta humillación se encuentra el coronel Georges Picquart, encargado de liderar la unidad de contrainteligencia que descubrió al espía. Pero cuando Picquart se entera de que se siguen pasando secretos militares a los alemanes, se adentrará en un peligroso laberinto de mentiras y corrupción, poniendo en peligro su honor y su vida.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor película europea

Disponible en: Movistar+ (catálogo)

‘Un mundo normal’

Es la tercera nominación al Goya para Ernesto Alterio. RTVE

De qué va: Ernesto, un director de teatro excéntrico e inconformista, recibe la noticia de la muerte de su madre. Camino al cementerio roba el ataúd para tirar el cadáver al océano como era su deseo. Su hija, cansada de sus locuras, le acompaña con la intención de hacerle cambiar de idea. En el viaje descubrirá que su padre no es ningún loco y que uno debe ser fiel a sí mismo aunque esto, a veces, suponga ir en contra de la opinión de la mayoría.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor actor protagonista

Disponible en: Movistar+ (Catálogo), Rakuten (Alquiler por 3,99)

‘Ya no estoy aquí’

'Ya no estoy aquí' también representa a México en los Oscar. Netflix

De qué va: Ulises Samperio es un chico mexicano de 17 años que, tras un malentendido con miembros de un cártel local, se ve obligado a emigrar a Estados Unidos dejando atrás lo que más le define: su pandilla, el baile y las fiestas que tanto ama. Hace todo lo posible para adaptarse a un nuevo país, pero Ulises pronto se da cuenta de que preferiría regresar a casa, a Monterrey, con su familia y amigos, antes que afrontar la soledad en Estados Unidos.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor película iberoamericana

Disponible en: Netflix (catálogo)