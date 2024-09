La película más trascendental de Steven Spielberg está en Netflix: adapta una novela de terror y ganó 3 Oscars

"En la costa de un pequeño pueblo del este de Estados Unidos, un enorme tiburón blanco ataca a varias personas". De esta manera arranca la que fue una de las películas más trascendentales de Steven Spielberg, un filme de culto que hizo historia y cambió las normas de Hollywood a mediados de los años 70.

Se trata de Tiburón, un largometraje estrenado en el año 1975 que adapta la novela de Peter Benchley y actualmente se sigue considerando como una de las mejores películas de terror de la historia. También fue la película que hizo que conociéramos a Spielberg como el cineasta que es a día de hoy.

En ella se cuenta cómo, a pesar de este suceso, y por temor a los nefastos efectos que podría tener sobre el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Sin embargo, un nuevo ataque del tiburón termina con la vida de un bañista y cuando el terror se apodera de todos, un veterano cazador de tiburones, un oceanógrafo y el jefe de la policía local se unen para intentar capturar al escualo.

Al igual que Jurassic Park es la película de dinosaurios por excelencia, se puede decir que Tiburón es la película de tiburones por excelencia. Ambas son icónicas a su manera, pero la segunda fue un triunfo que marcó un antes y un después en la manera de hacer cine. Todo un clásico irrepetible que, si bien no da el mismo miedo que en el año de su estreno, sigue generando una tensión casi insoportable con apenas situar a tres hombres a bordo de un barco en medio del océano.

Cuando se embarcó en el rodaje de esta famosa película, Spielberg aún era alguien desconocido para Hollywood y fue Tiburón la película que le hizo ganarse un hueco en la industria. Fue tan importante en su carrera que es probable que sin ella jamás hubieran llegado después otros grandes clásicos como E.T. el extraterrestre (1982), Indiana Jones: En busca del arca perdida (1981) o La lista de Schindler (1993). Son películas fantásticas también, pero los estudios no habrían apostado por largometrajes más exigentes con director al que no conocían.

La historia del tiburón

El rodaje de 'Tiburón'

Aunque en el guion y en pantalla no se le nombre de otra manera que no sea "tiburón", el gran protagonista de la película recibió un apodo que esconde una historia divertida detrás. Tras el estreno del filme, muchos espectadores empezaron a referirse al animal con el nombre de Bruce, que era el mismo nombre del abogado del director, Bruce Ramer.

Este se originó como una broma interna entre el equipo y los actores, pero los fans acabaron llamando así al tiburón, aunque ni la novela en la que se basa la película ni el filme se refieran a él de esta manera.