El thriller más adictivo del verano está en Netflix: una serie ligera y entrañable de solo seis episodios

"Hace cinco años, la estudiante Andie Bell fue asesinada por su novio Sal Singh. Caso cerrado. La policía sabe que fue él. Todo el pueblo sabe que fue él. Pero la inteligente y decidida Pip Fitz-Amobi no lo tiene tan claro, y está decidida a demostrarlo". Esta es la premisa de Asesinato para principiantes, una miniserie británica que lo tiene todo para triunfar en el catálogo de Netflix.

Basada en la novela del mismo nombre escrita por Holly Jackson, la serie se centra en cómo, a pesar de que todos pensaran que el crimen había sido cometido por la pareja de la víctima, en realidad parece que no fue así.

El consenso al que se había llegado es que el autor material del asesinato había sido Sal Singh, que también es el hermano mayor del novio de Pip, Ravi. Sin embargo, a medida que la protagonista investiga más y más sobre el suceso, descubre que existe la posibilidad de que Sal no sea el culpable después de todo.

Creada por Poppy Cogan, la serie tiene un total de seis episodios que están dirigidos por Dolly Wells y Tom Vaughan, y escritos por Poppy Cogan, Zia Ahmed, Ajoke Ibironke y Ruby Thomas. El reparto lo componen Emma Myers (Miércoles), Zain Iqbal, Anna Maxwell Martin, Gary Beadle, Mathew Baynton, India Lillie Davies, Rahul Pattni, Henry Ashton, Mitu Panicucci, Orla Hill y Ephraim O.P. Sampson, entre otros.

Durante el proceso de adaptación estuvo involucrada la propia autora, que contó en una entrevista que la serie es un producto totalmente diferente al libro.

La visión del autor

Tráiler | 'Asesinato para principiantes'

Se trate de una adaptación en forma de serie o en forma de película, lo cierto es que cuando se elige una novela para iniciar un proceso de adaptación, también se asume que habrá que adoptar ciertos cambios y tomarse alguna que otra libertad creativa en el camino.

Y así ha ocurrido también con Asesinato para principiantes, una producción que tuvo que hacer frente a ciertas modificaciones para poder trasladar la historia de las páginas a la pequeña pantalla. Aunque por suerte contó con la autora de la novela durante el proceso.

"Si yo no hubiera interferido -digo interferido, aunque debería usar una palabra mejor-, si no hubiera ofrecido mi sabio consejo y orientación y me hubiera entrometido, la serie no se vería como la vemos hoy. Estoy orgullosa de lo que hemos hecho, pero en última instancia no fui yo quien lo escribió", expresaba Jackson en una entrevista con Variety.

La escritora contó también cómo fue llegar a un delicado equilibrio con los guionistas de la serie. "Hice muchas sugerencias y dije cosas que pensé que serían muy importantes para los fans de los libros, que se sentirían traicionados si no estuvieran allí", dijo, adelantándose a la respuesta y reacción de los lectores.

"Pero, en última instancia, no fueron mis decisiones. Así que simpatizo completamente con los fans de los libros que querían ver sus momentos favoritos [y que no los han visto en la serie]", añadió, haciendo referencia a la ausencia de ciertas escenas icónicas de la historia.

No obstante, aunque la serie se haya dejado por el camino algunas de las escenas favoritas del fandom, lo cierto es que sigue funcionando como producto independiente. Y como una historia entretenida, con personajes entrañables y giros inesperados a la que echarle un vistazo y engancharse este verano.