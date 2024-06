Solo tienes dos días para ver este gran clásico del cine en Netflix: la única plataforma en la que estará ahora disponible

Cada semana, Netflix incluye nuevas películas y series en su extenso catálogo. Su oferta, además de ampliarse, también se ve reducida en ocasiones. Y es que la compañía elimina con frecuencia algunas de sus producciones disponibles. Se trata, normalmente, de aquellas que la plataforma incorpora tras la adquisición de sus derechos.

La plataforma de streaming obtiene las licencias de series y películas de estudios de todo el mundo. Sin embargo, pasado un tiempo, los derechos pueden caducar y no se renuevan. Entonces, muchas de las producciones de Netflix dejan de estar disponibles para sus usuarios.

La desaparición de muchas películas del catálogo de Netflix pasa desapercibida. Sin embargo, en ocasiones, puede suponer un auténtico drama para los usuarios de la plataforma. Esto podría suceder con uno de los grandes clásicos del cine, que desaparecerá el próximo 22 de junio de su catálogo. Se trata, nada más y nada menos, que de la icónica Pretty Woman.

Richard Gere y Julia Roberts en Pretty Woman.

Pretty Woman está considerado ya uno de los grandes clásicos del cine y una de las películas más aclamadas por el público. La cinta, estrenada en 1990, está dirigida por Garry Marshall, cineasta conocido por otras comedias románticas, como Frankie and Johnny, The Princess Diaries o Valentine's Day.

Richard Gere y Julia Roberts encabezan de forma estelar el reparto, que cuenta también con la participación de Hector Elizondo, Jason Alexander, Ralhp Bellamy y Laura San Giacomo, entre otros.

Pretty Woman narra la historia de amor entre Edward Lewis (Richard Gere), un apuesto hombre de negocios, y Vivian Ward (Julia Roberts), una prostituta 20 años menor, que el empresario contrata durante un viaje a Los Ángeles. Lo que comienza siendo algo temporal, acaba resultando en un romance, que hoy seguramente sería visto con otros ojos por el cambio de mentalidad.

Precisamente de esto habló la protagonista de la comedia romántica en una ocasión. "Hay muchas películas que, vistas en la actualidad, nos llevarían a hacernos preguntas, a cuestionar el clima de la época en que se hicieron. Pero precisamente por ese motivo seguimos contando historias diferentes. Los tiempos cambian", señaló en una entrevista en Vanity Fair.

'Pretty Woman'.

Pese a su controvertida trama, es indudable que Pretty Woman es una de las películas más exitosas de todos los tiempos. La crítica no fue muy amable con la película en ese momento, pero si en algo estuvo de acuerdo fue en alabar la interpretación de Roberts. "Es algo especial (...) Está tan encantadora, hermosa, divertida, natural y maravillosa que es difícil tener algo en contra de la película", señaló The New York Times.

De hecho, su papel en Pretty Woman lanzaría a la fama a la actriz, que fue nominada a los Premios Óscar en la categoría de mejor actriz. El galardón se lo llevó finalmente Kathy Bates por su papel en Misery. En cuanto a taquilla, el éxito también se repitió. La cinta logró recaudar unos 432 millones de euros en los cines de todo el mundo.

Dónde ver ahora 'Pretty Woman'

Ahora, más de 30 años después de su estreno, la cinta parece no haber pasado de moda. Y es que, año tras año, la televisión en abierto decide emitirla en su parrilla, cosechando siempre grandes datos de audiencia y liderando los ránkings.

Pretty Woman desaparecerá ahora del catálogo de Netflix. Sin embargo, no lo hará de todas las plataformas de streaming, ya que Disney+ la incluye todavía en su oferta para suscriptores. Además, la comedia romántica está disponible bajo alquiler en Apple TV, Rakuten TV o Amazon Prime Video, por un precio de 3,99 euros.