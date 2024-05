'The Umbrella Academy': el último viaje de los hermanos Hargreeve llega con el tráiler de la temporada 4

La casa del dragón, The Bear, The Boys, Cobra Kai y también The Academy Umbrella, en los meses veraniegos las series no hacen vacaciones. La que sigue a los hermanos Hargreeve vuelve en agosto a Netflix y la plataforma ha lanzado un espectacular tráiler para promocionar la que será su última aventura en la plataforma.

Basada en la serie de novelas gráficas escrita por Gerard Way e ilustrada por Gabriel Bá, la serie sigue a una familia de hermanos adoptados con superpoderes que trabajan para evitar el fin del mundo. En la tercera temporada, los hermanos perdieron sus superpoderes tras un reinicio completo del universo y en esta los Hargreeves se enfrentan a una nueva prueba: vivir una vida normal.

Despojados de sus poderes, cada uno debe arreglárselas por su cuenta y encontrar una nueva normalidad, con distintos grados de éxito. Sin embargo, las peculiaridades de su nuevo mundo resultan demasiado difíciles de ignorar durante mucho tiempo. Su padre Reginald, sano y salvo, ha salido de las sombras y se ha hecho público, supervisando un poderoso y nefasto imperio empresarial.

Una misteriosa asociación conocida como Los Guardianes celebra reuniones clandestinas creyendo que la realidad en la que viven es una mentira y que se acerca un gran ajuste de cuentas. Mientras estas nuevas y extrañas fuerzas conspiran a su alrededor, la Academia Umbrella debe reunirse por última vez -y arriesgarse a alterar la inestable paz que tanto les ha costado conseguir- para poner las cosas en su sitio.

En la cuarta temporada, que tendrá seis episodios, regresa el reparto habitual de la serie, que incluye a Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya y Colm Feore.

Nick Offerman, Megan Mullally y David Cross se unen al reparto original para la última temporada. Offerman y Mullally interpretan a los doctores Gene y Jean Thibedeau, profesores universitarios de Nuevo México que sufren un deja vu extremo. Cross interpreta al tímido empresario y padre de familia Sy Grossman, que está desesperado por reconectar con su distanciada hija.

Steve Blackman desarrolló la serie y actúa como productor ejecutivo y showrunner. Jesse McKeown, Mike Richardson, Keith Goldberg, Scott Stuber y Beau Bauman también producen ejecutivamente. Way y Bá actúan como coproductores ejecutivos.

La cuarta temporada de 'The Umbrella Academy' se estrena en Netflix el 8 de agosto.