Muchas son las listas que hemos hecho todos los medios sobre las mejores series originales de Netflix desde que empezó con su producción original. ¿Pero cuáles son esas series para los usuarios de la plataforma? Persiguiendo esa pregunta, hemos decidido bucear en la web de FilmAffinity para hallar la respuesta, con la que nos hemos llevado muchas sorpresas tanto por las que faltan como por algunas que están.

FilmAffinity es una popular página española de recomendaciones de películas y series con una gran base de datos que nació en 2002. Desde entonces, ha conseguido una numerosa masa de usuarios en nuestro país que pueden dejar su reseña y dar una valoración del 1 al 10 a todo lo que ven.

Para sacar esta lista, hemos tenido en cuenta todo tipo de producciones en formato seriado, como documental o animación, pero que hubieran alcanzado al menos los 1.000 votos. En caso de empate en la nota, hemos primado quien ha registrado mayor número de votos.

[Las 15 mejores series de Netflix]

Sorprende tanto la ausencia de grandes y populares series de la plataforma, como The Crown, Ozark, Gambito de dama, El juego del calamar o La casa de papel, como la presencia de varias series documentales y de animación, normalmente infravaloradas con respecto a otros proyectos de ficción en acción real.

Os dejamos con las 10 mejores series originales de Netflix según los usuarios de FilmAffinity.

10. 'Mindhunter' (2017-2019)

Los agentes del FBI Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (Holt McCallany) intentan desarrollar en la década de los 70 un nuevo método para poder resolver los casos de los asesinos en serie a los que se enfrentan. Para ello, se entrevistarán con algunos de los asesinos y violadores más famosos con la intención de estudiar sus motivaciones y patrones de comportamiento, pudiendo así crear perfiles psicológicos que les permitan capturar a futuros criminales. Aunque terminarán viéndose peligrosamente involucrados.

La serie de David Fincher adapta el libro Minhunter: Cazador de mentes de John E. Douglas y Mark Olshaker, basado en sus propias experiencias. Aunque es una de las series más querida por los suscriptores de la plataforma, como demuestra este ranking, sigue sin obtener la reclamada renovación para una tercera temporada, aunque oficialmente no está cancelada. Según declaró recientemente Fincher, la serie no le sale rentable a Netflix, ya que es demasiado costosa para los espectadores que tiene.

Puntuación: 7,8

7,8 Votos: 26.855

26.855 Género: Thriller policiaco

Thriller policiaco Temporadas: 2

2 Episodios: 19

9. 'Stranger Things' (2016-)

Se sitúa en el ficticio pueblo de Hawkings en los años 80, cuando un niño de doce años llamado Will Byers desaparece misteriosamente. A los amigos de Will, Mike, Dustin y Lucas, se le unirá en su búsqueda Once, una niña con poderes telequinéticos. Juntos, tendrán que salvar a Will y enfrentarse a las futuras amenazas que se cernirán sobre ellos.

Stranger Things es el gran símbolo de la producción propia del Gigante Rojo y una de las series actuales más queridas por los fans. Este cóctel de ciencia-ficción, fantasía, misterio, terror y nostalgia ochentera creado por los hermanos Duffer terminará en la quinta temporada que se estrenará a principios de 2024.

Puntuación: 7,8

7,8 Votos: 62.411

62.411 Género: Fantasía / Thriller / Terror

Fantasía / Thriller / Terror Temporadas: 4

4 Episodios: 34

8. 'Making a Murderer' (2015)

Explora la historia real de Steven Avery, un hombre del Condado de Manitowoc (Wisconsin) que pasó 18 años en prisión al ser condenado por agresión sexual e intento de homicidio a Penny Beerntsen, y que posteriormente fue exonerado del delito en 2003. Dos años más tarde fue detenido por estar relacionado con el asesinato de Teresa Halbach. En 2007 fue condenado por este delito.

Junto al podcast Serial y a la serie documental The Jinx, Making a Murderer fue uno de los precursores de la fiebre por el true crime. Este documental de Netflix sigue el caso increíble pero real, que fue rodado durante diez años.

Puntuación: 7,9

7,9 Votos: 7.318

7.318 Género: Documental / True Crime

Documental / True Crime Temporadas: 2

2 Episodios: 20

7. 'Así nos ven' (2019)

Uno de los casos reales más famosos y polémicos de la historia de Estados Unidos protagoniza esta miniserie. Cinco adolescentes que fueron falsamente acusados y procesados por el ataque y la violación de una mujer que corría por Central Park en 1989, en un acto racista y de injusticia por parte del sistema policial y judicial de Estados Unidos.

La serie de Ava DuVernay explora cómo vivieron el proceso estos cinco jóvenes que fueron condenados a penas de cinco a quince años cuando no habían tenido ninguna participación en los hechos, así como sus familias. Además, muestra cómo les marcó tanto en sus vidas personales como profesionales su paso por la cárcel a una edad tan temprana, hecho del que nunca se pudieron recuperar y que le lastró el resto de sus vidas.

Puntuación: 7,9

7,9 Votos: 13.138

13.138 Género: Drama / Basado en hechos reales

Drama / Basado en hechos reales Temporadas: 1

1 Episodios: 4

6. 'House of Cards' (2013-2018)

House of Cards sigue al congresista demócrata Frank Underwood (Kevin Spacey), el cual después de asegurar la elección del presidente ve cómo no lo nombran Secretario de Estado. A partir de ahí, trazará un elaborado y maquiavélico plan para escalar posiciones de poder sin más ayuda que su falta de escrúpulos y su esposa, Claire Underwood (Robin Wright).

La segunda serie original de Netflix tras Lilyhammer, adaptación de la miniserie del mismo nombre realizada por BBC, fue su primer gran éxito original y consiguió colocar a la plataforma de streaming en el mapa de muchos seriéfilos, que la empezaron a tomar en serio y a mirar con más curiosidad. Aunque con un abrupto final debido a las acusaciones de abuso sexual contra Kevin Spacey, muchos la siguen recordando con cariño. Y es que hubo una época, aunque ahora parezca muy lejana, en la que House of Cards obsesionó a todos.

Puntuación: 7,9

7,9 Votos: 29.506

29.506 Género: Drama / Thriller político

Drama / Thriller político Temporadas: 6

6 Episodios: 73

5. 'Narcos' (2015-2017)

La DEA, con Steve Murphy (Boyd Holbrook) y Javier Peña (Pedro Pascal) a la cabeza, así como las autoridades colombianas, persiguen en los años 80 a Pablo Emilio Escobar Gaviria (Wagner Moura), el primer gran narcotraficante de la historia y líder del Cártel de Medellín.

Otra de las series más populares que ha tenido la plataforma desde que comenzó con la producción original en 2012, como demuestra este ranking. La historia de Pablo Escobar finalizó con la segunda temporada, centrándose la tercera en el Cártel de Cali. Posteriormente, Netflix dio luz verde a un spin-off, Narcos: Mexico, que se centró en el ascenso al poder del Cártel de Guadalajara y el inicio de las guerras de la droga en el México de los años 80. Contó también con 3 temporadas y 30 episodios.

Puntuación: 7,9

7,9 Votos: 40.857

40.857 Género: Drama / Crimen / Basado en hechos reales

Drama / Crimen / Basado en hechos reales Temporadas: 3

3 Episodios: 30

4. 'BoJack Horseman' (2014-2020)

En un mundo donde humanos y animales antropomórficos conviven como si tal cosa, nos encontramos con BoJack Horseman (Will Arnett). Se trata de un caballo, antigua estrella de la televisión de los 90, que quiere volver a la palestra tras años sumido en la decadencia y con una vida personal desastrosa.

Seguramente BoJack Horseman sea una de las comedias más dramáticas de Netflix. Y quizás también ostente el podio de drama más divertido. Esta serie de animación (la primera de Netflix), es una de las mejores de la historia, con un brillante humor absurdo y que trata los problemas de salud mental con una delicadeza y una profundidad excepcionales.

Puntuación: 8,0

8,0 Votos: 11.476

11.476 Género: Animación / Comedia para adultos

Animación / Comedia para adultos Temporadas: 6

6 Episodios: 77

3. 'Cortar por la línea de puntos' (2021)

Un dibujante de historietas treintañero tiene a un armadillo gigante por subconsciente. Emprenderá un viaje con sus amigos mientras reflexiona sobre numerosos temas en los que siente haber fracasado. El más importante, su relación con una de sus mejores amigas, de quien estaba enamorado pero a la que nunca se declaró.

La miniserie de animación italiana es una obra con elementos autobiográficos protagonizada por Zerocalcare a través de un alter ego. El autor brinda una visión profunda y humorística de la vida, ingrediente infalible para una serie tierna y cómica muy contemporánea. Aunque se estrenó con un gran éxito entre el público, no fue una serie masiva, por lo que sorprende esta alta nota que supera el 8 y apunta a joya oculta para muchos.

Puntuación: 8,1

8,1 Votos: 5.975

5.975 Género: Animación / Comedia para adultos

Animación / Comedia para adultos Temporadas: 1

1 Episodios: 6

2. 'Arcane: League of Legends' (2021-)

La tensión entre dos ciudades, la rica ciudad de Piltover y la sórdida y oprimida Zaun, estalla cuando unos inventos amenazan con provocar una revolución. En Piltover, Hextech democratiza la magia; en Zaun, una droga transforma a los humanos en monstruos.

Esta serie de animación basada en el universo del famoso videojuego League of Legends fue muy celebrada en su estreno. La mezcla de fantasía, distopía y steampunk, con un gran guion y una animación altamente estimulante, resultó ser toda una sorpresa y le ha valido para ocupar nada menos que la segunda posición en FilmAffinity de las series mejor valoradas de Netflix.

Puntuación: 8,2

8,2 Votos: 10.980

10.980 Género: Animación / Fantasía

Animación / Fantasía Temporadas: 1

1 Episodios: 9

1. 'Nuestro planeta' (2019)

Explora las irremplazables y preciadas maravillas del mundo natural, abordando la gran diversidad de hábitats que hay en nuestro planeta. Desde la naturaleza virgen del Ártico y las misteriosas profundidades oceánicas hasta las vastas llanuras de África y las variopintas selvas de Sudamérica.

Cominando la tecnología y la fotografía más espectacular con grabaciones inéditas y sin precedentes de las zonas salvajes del planeta y los animales que las habitan, esta serie documental narrada por el maestro Sir David Attenborough (y Penélope Cruz en la versión española), es un arduo proyecto que ha exigido cuatro años de rodaje en 50 países repartidos por todos los continentes del mundo, un equipo de más de 600 profesionales y ha empleado más de 3500 días de rodaje. Una auténtica maravilla que sorprende que ocupe el primer puesto de este ranking, pero desde luego no por su calidad.

Puntuación: 8,5

8,5 Votos: 2.964

2.964 Género: Documental / Animales

Documental / Animales Temporadas: 1

1 Episodios: 8

