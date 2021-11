Así será el final de 'Narcos: México' con su tercera y última temporada, y el futuro de la franquicia en el aire

Narcos: México cierra su etapa en Netflix, diciendo adiós definitivamente con el estreno de su tercera y última temporada el 5 de noviembre. Basándose en la historia real del imperio del narcotráfico que fundó Miguel Ángel Félix Gallardo en México, la serie nos traslada a los años noventa y despide la etapa mexicana de una de las franquicias más exitosas de la plataforma.

El final de la serie supondrá el final de un ciclo y con motivo de su estreno, analizamos cuál será la trama de los nuevos episodios y cómo será el futuro que le espera a la franquicia de ficción ambientada en el mundo del narcotráfico.

Nos despedimos de México

'Narcos: México' | Tráiler Temporada 3 VO | Netflix Belén Prieto

Narcos: México nos presentaba a Miguel Ángel Félix Gallardo (interpretado por Diego Luna), narrando cómo tuvo lugar el ascenso al poder de uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, conocido como "el jefe de jefes", y situándonos en el epicentro de las guerras de la droga que tuvieron lugar durante los años 80.

Mientras llevan a cabo sus maniobras encubiertas, Kiki Camarena (Michael Peña), un agente de la DEA estadounidense al que trasladan desde California a Guadalajara, se pondrá manos a la obra e irá tras la pista de los criminales, siguiéndoles de cerca en todo momento.

En los nuevos episodios de Narcos: México nos trasladamos a Centroamérica para presenciar una guerra. Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como "El Padrino", fue capaz de crear el imperio de la droga más grande hasta el momento, pero su reinado ha terminado y su repentino arresto supondrá una gran disputa por el control de la droga.

Al ser enviado a la cárcel, los nuevos cárteles tendrán que arreglárselas para sobrevivir, todo ello mientras surge una nueva generación de Kingpins o jefes, y comienza un brutal enfrentamiento entre ellos. En medio de la explosión, la justicia y la verdad serán las primeras víctimas colaterales.

La policía y el cártel enfrentados en una nueva guerra

Miembros de la DEA en 'Narcos: México'. Netflix

La última tanda de capítulos de Narcos: México llevará a la franquicia de Narcos a su sexta temporada en general, y estará narrada por primera vez por una mujer: Andrea Núñez (Luisa Rubino), una periodista cuyo objetivo estará centrado en exponer la corrupción y en conseguir la primicia más importante de su carrera. Seguirá los pasos de los personajes que habían interpretado Scoot McNairy y de las estrellas de la serie Pedro Pascal y Boyd Holbrook.

En el otro frente de la batalla se encuentran los recién llegados al mundo del narcotráfico, más conocidos como los "Narcojuniors". Se trata de un grupo muy ambicioso que en un momento dado tomarán el poder en el comercio y desafiarán a los propios líderes para hacerse con el control absoluto.

El reparto lo conforman los mismos actores de ediciones anteriores Scoot McNairy, como el agente de la DEA Walt Breslin; José María Yázpik, como Amado Carrillo Fuentes; Alfonso Dosal, en el papel de Benjamín Arellano Félix; Matt Letscher, como el agente de la DEA James Kuykendall; Mayra Hermosillo, interpretando a Enedina Arellano Félix; Manuel Masalva, que hace de Ramón Arellano Félix; Alejandro Edda, en el papel de Joaquín "El Chapo" Guzmán; y Gorka Lasaosa, como Héctor Palma.

Todos los personajes tienen las manos manchadas de sangre

Ramón Arellano Felix y Arturo "Kitty" Páez en 'Narcos: México'. Netflix

La tercera temporada traerá de vuelta a Carlo Bernard en el equipo técnico, que en esta ocasión asume el papel de showrunner después de Eric Newman, que se mantiene a bordo del proyecto como productor ejecutivo. Además, Narcos: México presenta nuevas caras para sus capítulos finales, ambientando su historia en los años 90 e incorporando en el elenco a Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra y Benito Antonio Martínez Ocasio, también conocido como el rapero y Bad Bunny.

En primer lugar, Luis Gerardo Méndez interpretará a un policía con un dilema moral muy concreto. Después de hacer la vista gorda con respecto a la actividad que llevaban a cabo algunos grupos delictivos, se verá implicado en una serie de crímenes como consecuencia de sus acciones. Por otro lado, el actor cubano Alberto Guerra interpretará al narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los hombres más buscados del mundo y también uno de los símbolos del crimen más reciente a nivel internacional.

Además, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, hará de "Kitty" Páez, el lugarteniente de los Arellano Félix. Más concretamente, será la mano derecha de Ramón Arellano Félix y tendrá la misión de juntar a jóvenes adinerados, consumidores o no consumidores de droga, para formar una división del Cártel de Sinaloa, que será conocida como los "Narcojuniors".

¿Dónde nos encontramos en la franquicia 'Narcos'?

Fotograma de la tercera temporada de 'Narcos: México'. Netflix

Contando con un total de seis temporadas, la creación de Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miro no tiene previsto que haya más series o spin-offs. Sin embargo, el mundo del crimen es muy amplio, y el narcotráfico ha contaminado muchos otros países que todavía no han sido escogidos como escenario desde el que seguir narrando.

Si realizamos un esquema narrativo general teniendo en cuenta los hechos centrales que abarca la historia de la franquicia, las dos primeras temporadas de Narcos se centraban en el ascenso al poder de Pablo Escobar y en la actividad que desempeñó en Colombia. Finalmente, un hecho impactante tuvo que trasladarnos en la tercera temporada al Cártel de Cali. En el caso de Narcos: México la ubicación cambiaba, trasladándonos a otro país que asumía el poder de Félix Gallardo.

Sin embargo, y desgraciadamente, la droga no conoce de fronteras, y son muchos los capos y cárteles que existentes que aún no han contado su historia, todos ellos con sus propias identidades y narrativas diferentes. Por eso mismo, aunque aún no se ha confirmado, tampoco se descarta la posibilidad de crear una nueva serie relacionada con Narcos.

El universo 'Narcos' mira hacia el futuro sin perder la esperanza

Amado Carillo Fuentes y Rafael Aguilar en la serie. Netflix

No se sabe a ciencia cierta cuál será el futuro que le deparará a Narcos, pero Eric Newman, productor y showrunner de gran parte de la serie, admitió con entusiasmo que "seguirían adelante tanto como se lo permitan y siempre y cuando se sigan dando las guerras de las drogas, que, como sabemos, no parecen tener final". A esta iniciativa se añade la buena intención de los productores ejecutivos de la serie, que creen que "no hay escasez de material" porque "la guerra contra las drogas continuará durante mucho tiempo, sin señales de detenerse".

Son muchas las historias que quedan por contar y explorar aún, pero por el momento habrá que conformarse con los nuevos episodios de Narcos: México, que proponen darle a la serie el final que merece y despedirse por todo lo alto.

La tercera y última temporada de 'Narcos: México' se estrena el 5 de noviembre en Netflix.

