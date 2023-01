El futuro incierto de 'Miércoles': ¿por qué Netflix se resiste a renovarla por una segunda temporada?

Entre todas las series con buenos resultados que ha estrenado Netflix en los últimos meses, una de las más exitosas ha sido Miércoles, que en apenas una semana fue capaz de superar a Stranger Things y hacerse con el récord de hasta 400 millones de horas vistas.

Sin embargo, tratándose de Netflix, las cifras de audiencia y las buenas opiniones de una serie no tienen por qué garantizar la renovación y muchas personas se preguntan cuál será el futuro próximo del spin-off de la Familia Addams.

Y teniendo en cuenta que también es un producto de Metro-Goldwyn-Mayer, no debería descartarse la posibilidad de que la serie acabe en el catálogo de otra plataforma de streaming diferente.

Un futuro incierto

Fotograma de 'Miércoles'. Netflix

Recientemente, el medio internacional The Independent publicó un artículo en el que especulaba sobre la posible segunda temporada de Miércoles, dejando en el aire que la serie podría abandonar Netflix y estrenar su segunda entrega en Amazon Prime Video.

Esto se debe a que Amazon y Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) llegaron a un acuerdo de fusionarse por 8,5 mil millones de dólares el pasado año y, teniendo en cuenta que Miércoles es un producto de MGM, cabe la posibilidad de que acabe saliendo de Netflix como parte de esta fusión.

Muchos otros medios internacionales como Deadline también se sumaron a este debate, generando conversación en redes sociales. Esto ha dado pie a que muchas personas lo hayan llegado a aceptar como un hecho. Sin embargo, todo esto son especulaciones y hasta que alguna de las plataformas implicadas no se pronuncie al respecto, el futuro de la serie seguirá dependiendo de Netflix.

Podría ser una falsa alarma

Tim Burton y Jenna Ortega tras las cámaras de 'Miércoles'. Netflix

Una de las cosas que abordaba el informe publicado por The Independent era que el contenido de MGM no es exclusivo de Amazon Prime Video y que existen otras razones por las que la serie podría seguir en Netflix, al menos de momento.

Según señaló un representante de Netflix "MGM lleva a cabo proyectos para cualquier tipo de plataforma y canal y el hecho de que Amazon la haya adquirido no cambia esto, porque el acuerdo de ambas compañías no afecta a los acuerdos de derechos que ya se habían establecido anteriormente".

De hecho, teniendo en cuenta el procedimiento de Netflix, lo más probable es que Miércoles permanezca en el catálogo durante al menos diez años, porque aunque no sea un título original de la plataforma al completo, no puede desaparecer de ella de una forma tan repentina.

Lo mismo ocurre con otros ejemplos como Vikingos: Valhalla, que sigue siendo parte de Netflix; o Sandman, que aunque está producida por Warner Bros, sigue siendo parte del catálogo.

El único caso similar que ha ocurrido antes y que sienta un precedente fue el que tuvo lugar con Disney, que decidió adquirir los derechos de las series de Marvel que eran propiedad de Netflix como Daredevil o Jessica Jones, entre otras. Al final, estas producciones acabaron en Disney+, pero fue después de un proceso muy complejo y que le costó a la empresa más de mil millones de dólares.

Aunque Amazon Prime Video tuviera intenciones de hacerse con Miércoles, esto es algo que todavía no está claro y que no se ha confirmado ni se hará de forma precipitada, por lo que la decisión de renovar o no la serie solo depende de Netflix y habrá que esperar hasta que la comunique, porque es la que tiene la última palabra al respecto.

