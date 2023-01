Dos actores demandan a Paramount por un desnudo infantil en la película 'Romeo y Julieta' de 1968

Los actores Olivia Hussey y Leonard Whiting entablaron una demanda en contra de los estudios de cine Paramount, acusándolos de explotación sexual infantil por una escena de desnudo en la película Romeo y Julieta de 1968, cuando ambos eran adolescentes.

El medio especializado estadounidense Variety se hizo eco de la demanda que los protagonistas de la película dirigida por el italiano Franco Zeffirelli presentaron ante el Tribunal Superior de Santa Mónica, acusando a Paramount de "explotarlos sexualmente y de distribuir imágenes de desnudos de adolescentes", alegando que la escena del desnudo de la película constituyó acoso sexual, fraude, abuso sexual e imposición intencionada de angustia emocional a los actores protagonistas, que entonces sólo tenían 15 y 16 años.

Según los demandantes, el director prometió a los actores que la película no contaría con desnudos y que en su lugar usarían ropa interior color piel en la escena de cama requerida por el guion, pero dos días antes del rodaje Zeffirelli les suplicó a Hussey, de 15 años, y a Whiting, de 16, que actuaran desnudos con maquillaje corporal pues de no hacerlo "la película fracasaría". Se comprometió a no fotografiar ni publicar ningún desnudo, diciéndoles que sus ángulos de cámara impedían la exposición, faltando así a su promesa.

"Las imágenes de menores desnudos son ilegales y no deberían exhibirse", dijo el abogado de los actores, Solomon Gresen, a Variety. Los dos actores reclaman daños y perjuicios por valor de más de 500 millones de dólares, y denuncian que desde el estreno de la película ambos actores se vieron afectados emocionalmente y limitados en sus ofertas laborales debido a ello.

La demanda se presentó bajo la Ley de Víctimas Infantiles de California, que suspendió temporalmente el plazo de prescripción para las denuncias más antiguas de abusos sexuales a menores y que permite a los sobrevivientes de abuso sexual infantil presentar casos civiles. El periodo de amnistía en California que permite interponer demandas por abusos sexuales a menores finalizó el 31 de diciembre.

"Los demandados fueron deshonestos y filmaron en secreto a los menores desnudos o parcialmente desnudos sin su conocimiento, violando las leyes estatales y federales que regulan la indecencia y la explotación de menores con fines lucrativos", afirma la demanda. Desde Paramount ningún representante ha respondido la solicitud de comentarios presentada por Variety antes de publicar la noticia.

Hussey y Whiting, afirman haber sufrido "dolor físico y emocional, además de angustia mental y angustia emocional extremas y graves" desde que el estreno de Romeo y Julieta les lanzó a la fama. También alegan "toda una vida de pérdida de ingresos y otros beneficios laborales y oportunidades de trabajo".

