Quién es Simone Ashley, el nuevo interés romántico de 'Los Bridgerton' en su segunda temporada

El regreso de Los Bridgerton ya está a la vuelta de la esquina. La serie estrella de Netflix se centra en su segunda temporada en el triángulo romántico formado por Anthony Bridgerton y dos mujeres que llegan de la India con la esperanza de que la más pequeña, Edwina, encuentre un marido a la altura de los sueños. Su hermana mayor, Kate, no ve con buenos ojos al cabeza de familia de los Bridgerton. Sin embargo, una fuerza irresistible de atracción surgirá entre los dos. Tras participar en Sex Education, Simone Ashley se ha convertido en la nueva heroína romántica de esta ficción de época producida por Shonda Rhimes y ambientada en la Inglaterra de la era de la Regencia. SERIES & MÁS ha hablado con el flamante fichaje de la serie anglosajano más vista en la historia de Netflix.

La primera temporada de Los Bridgerton fue un bombazo. ¿Cómo ha sido incoporporarse al reparto de una serie tan popular?

Ha sido muy emocionante. Estoy muy agradecida por formar parte de él. Recuerdo haber oído hablar sobre la primera temporada cuando se estrenó en Navidad, y entonces yo estaba rodando Sex Education. Estábamos en el coche y todo el mundo hablaba de Los Bridgerton y de verla, así que me hace muchísima ilusión que ahora me ofrezcan la oportunidad de formar parte de ella. Me enteré de que me habían dado el papel mientras estaba trabajando en otro proyecto y al principio no se lo podía decir a nadie. Estaba muy emocionada.

Los seguidores de las novelas de Julia Quinn pueden intuir por dónde va a ir la historia. ¿Va a haber sorpresas para ellos?

Uno de los cambios más emocionantes que han creado es esa nueva familia que se incorpora a la alta sociedad, una familia sudasiática. En las novelas mi personaje se llama Kate Sheffield, pero en la serie la hemos presentado como Kate Sharma. Kate es muy conocida y popular entre los fans de la saga literaria. Es una mujer fuerte, independiente, apasionada, lista e inteligente, y creo que esos fueron los elementos principales que quería aportar al personaje; alguien que usa el cerebro, y que es muy lista y decente, pero que también siente el impulso de hacer lo que le dicta el corazón.

Kate y Anthony pasean por el bosque en 'Los Bridgerton'.

La primera temporada de Los Bridgerton ya fue noticia por hacer ficción de época con un reparto diverso e inclusivo. ¿Qué ha significado para ti, como actriz sudasiática, interpretar a una protagonista?

Ha sido increíble. Y creo que es gracias a nuestros increíbles guionistas y a nuestro showrunner, Chris Van Dusen, que insistió en fomentar la diversidad en la sala de guionistas. Estoy muy agradecida por eso, porque demuestra que un mero pensamiento, una idea, provoca un efecto en cadena que me ha llevado hasta aquí.

Kate es muy lista y dice enseguida lo que piensa. ¿Has disfrutado con esa parte del personaje?

Desde luego. Kate también transmite mucho poder a través del silencio. Escoge sus batallas, y hay momentos en que se calla para seguir con su plan, para no ofender a nadie o para mantener el decoro. Y ahí también hay mucho poderío. Es listísima, y tiene muy claras sus prioridades. También es sabia y humilde; sabe que no es perfecta, y que no siempre da en el clavo. Eso también me gusta mucho de ella.

¿Qué papel va a tener Kate en su familia y de la dinámica de las Sharma?

Es una dinámica muy femenina. Están Kate y su hermana pequeña, Edwina, y su madre, Mary. Por desgracia, hace un tiempo perdieron a su padre. A veces la muerte de un familiar desgarra a la familia, pero por suerte a ellas las ha unido. Kate ha adoptado el papel de cuidar de Mary y de Edwina, y creo que puede llegar a ser muy controladora. Suele tomar decisiones en nombre de otros, lo cual puede ser bueno y malo. Mary aún está aceptando y llorando la muerte de su esposo, y para ella es muy traumático volver a Inglaterra y enfrentarse a la alta sociedad. Eso delega una gran responsabilidad en Kate, que debe cuidar de Edwina y asegurarse de que se casa como es debido. Siente que tiene un deber enorme en calidad de hermana. Kate no ha ido a Londres en busca de marido ni para casarse, por lo que se entrega por completo a cuidar de Edwina.

Las hermanas Sharma.

La sororidad entre las hermanas es uno de los temas de la temporada. ¿Cómo ves tú la relación de Kate y Edwina?

El hecho de estar en otro país y poder contar con alguien del tuyo que te entiende y te conoce, y con quien compartir recuerdos llenos de nostalgia —alguien que es como tu mejor amigo— forja una relación muy especial. Es algo sólido a lo que agarrarte; es muy dulce y muy bonito. Kate y Edwina se adoran por encima de sus diferencias. Tienen personalidades muy distintas, pero eso hace que se tengan mucho cariño.

¿Es el gran conflicto de Kate su sentido del deber y de hacer lo que se espera de ella?

A veces Kate se siente como si cargara con el peso del mundo como hermana mayor de la familia; tiene una gran responsabilidad, al igual que Anthony. Se debate mucho en ese aspecto, porque ella perdió a su padre —de hecho ha perdido a sus padres biológicos—, por lo que en ese sentido es una especie de loba solitaria. Nunca se ha antepuesto a nada ni ha lidiado con su propio trauma. Y está claro que evita enfrentarse a esos sentimientos. Creo que le resulta más fácil dar prioridad a los demás.

La relación entre Kate y Anthony Bridgerton es una compleja serie de malentendidos, frustraciones y negación. ¿Qué deben saber los fans de su dinámica antes de empezar a ver la temporada?

A veces, cuando conoces a alguien con cualidades que también ves en ti mismo, te puede frustrar y molestar. Y eso pasa mucho con Kate y Anthony; son como dos gotas de agua, muy parecidos. Debido a la situación y a cómo sale todo, se ven obligados a pasar mucho tiempo juntos, y pronto esa frustración se convierte en algo más lúdico, más tierno. Hay muchas cosas que le molestan al uno del otro, pero es porque son tal para cual. Los dos han perdido a su padre, y los dos tienen el corazón destrozado y siguen procesando los sentimientos que se derivan de ello. Eso los ha llevado a tomar decisiones cuestionables, como hemos visto con Anthony en la primera temporada. Es muy especial conocer a alguien con los mismos miedos que tú, con el mismo dolor. Puedes ver en él toda esa locura que quizá intimida mucho a otras personas, pero también puedes ver la buena persona que hay en el fondo. Cuando Anthony pierde los nervios y aleja a cuantos lo rodean, es muy especial contar con alguien que le diga: Puedes alejarme todo lo que quieras, pero yo de aquí no me muevo.

Simone Ashley y Jonathan Bailey en 'Los Bridgerton'.

¿Cómo fue el rodaje de la famosa escena del partido de palamallo en Aubrey Hall, y por qué crees es tan importante esa escena en la relación de Kate y Anthony?

Fue muy divertido, básicamente jugamos de verdad, así que gritamos mucho. Los dos son muy deportistas; él hace esgrima y ella es una excelente amazona, y los dos son muy competitivos. El partido de palamallo los obliga a jugar y librarse de sus deberes como hermanos mayores, a olvidarse de sus responsabilidades y dedicarse solo a jugar juntos. Ahí encuentran esos momentos de humor, de rodar por el barro y de hallar una causa común. Y la verdad es que un fastidio cuando piensas: Vale, no me gustas nada, pero estás consiguiendo que me ría y me relaje. No tienen más remedio que soltarse.

Kate tiene una dinámica especialmente interesante con lady Danbury, la mujer de la alta sociedad londinense que acoge a las Sharma esta temporada.

Como hermana mayor de la familia, Kate está acostumbrada a salirse con la suya, pero ahora no está en su casa, pues están viviendo en la de lady Danbury. Allí Kate es

una invitada, y es muy consciente de ello. No siempre puede salirse con la suya; no tiene el mismo control. Y lady Danbury la pone un poco en su sitio. Kate da con la horma de su zapato, y se ve obligada a aceptar unas cuantas cosas y a escuchar y dejarse aconsejar, y a que le digan que está equivocada y que la orienten. Kate choca con lady Danbury, pero también la respeta y la escucha. Fue muy divertido interpretar esa dinámica con Adjoa.

Los bailes son un clásico de 'Los Bridgerton'.

Los bailes vuelven a formar parte de la serie. ¿Cómo ha sido rodar esas escenas?

Ha sido un placer inmenso. Es increíblemente hermoso rodar esas escenas, y todo el mundo trabaja mucho para que salgan bien. Los bailarines son los que las clavan. Son todos personas muy brillantes, maravillosas, y se pasan el día entero en el set repitiendo esos bailes una y otra vez. Y siempre los bordan. Creía que me iba a costar mucho aprenderme la coreografía, porque a veces me pongo muy nerviosa cuando hay que bailar, pero el coreógrafo, Sean Murphy, alias Jack, la desglosó paso a paso. Siempre que queríamos ensayar podíamos hacerlo en los estudios. Cuando lo has interiorizado, pasas simplemente a disfrutarlo, y todo gira en torno a la escena y a la conexión con tu pareja de baile. Los guantes obran la magia. En los estudios ensayas en chándal o algo así, pero luego vas al set y llevas el vestido, los zapatos, el corsé y toda la pesca, el pelo y la peluca y el maquillaje. Y, en cuanto te pones los guantes, es algo mágico.

¿Qué momentos te quedas para ti del rodaje de esta temporada?

Siempre cuento lo de las carreras de caballos. Fue en mi primera semana de rodaje, y fue una primera semana absolutamente perfecta, porque fue preciosa, con un tiempo espléndido, y estuvimos todos juntos, y fue mi primera incursión en el mundo de Los Bridgerton. Me encantó esa escena porque es la primera vez que vemos a Kate jugando y animando a los caballos, quitándose los guantes, mostrándose un poco descarada y apostando. Empiezas a ver esa faceta suya. La alta sociedad la mira y la considera una solterona y una mandona, pero en esa ocasión se deja llevar por completo.

