Analizamos el impactante tráiler de ‘Cowboy Bebop’, la esperada serie live action de Netflix

Desde que Netflix anunció la adaptación live action del famoso anime japonés Cowboy Bebop, ha estado en boca de todos los fans y es una de las series más esperadas de lo que queda de 2021. El día del estreno está cada vez está más cerca (el próximo 19 de noviembre llegará al catálogo de la plataforma), por lo que Netflix acaba de lanzar el tráiler, dejándonos echarle un primer vistazo a lo que nos tienen preparado.

Mezclando varios géneros, Cowboy Bebop narra la historia de un anárquico grupo de cazarrecompensas que trata de huir del pasado mientras persiguen por el espacio a los criminales más peligrosos. La serie de culto es todo un fenómeno mundial y tendrá su propia adaptación de acción real en el catálogo de Netflix.

Analizamos el tráiler destripando, punto por punto, las primeras imágenes que podemos ver de la serie, las sorpresas y todos los detalles de la adaptación de la plataforma sobre el mítico anime, que nos eleva el hype por las nubes.

Un fenómeno del anime y una serie de culto

'Cowboy Bebop': Primeras imágenes y fecha de la adaptación en acción real para Netflix

Basada en la serie anime de Sunrise Inc. que se convirtió en un fenómeno mundial, Cowboy Bebop narra la historia de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine y Radical Ed, un estrambótico grupo de cazarrecompensas que escapan del pasado mientras persiguen por todo el sistema solar a los criminales más peligrosos del universo.

La primera temporada tendrá 10 episodios, protagonizados por John Cho, en el papel de Spike Spiegel; Daniella Pineda, como Faye Valentine; Mustafa Shakir, que será Jet Black; y Alex Hassell, como Vicious. El reparto lo completan Geoff Stults (Chalmers), Rachel House (Mao), Ann Truong (Shin), Hoa Xuande (Lin), Mason Alexander Park (Gren) y Tamara Tunie (Ana). André Nemec y Jeff Pinkner son los showrunners, y Marty Adelstein, Becky Clements, Yasuo Miyakawa, Masayuki Ozaki, Shin Sasaki, Tetsu Fujimura y Matthew Weinberg son los productores ejecutivos.

Los créditos iniciales le gustarán a Tarantino

'Cowboy Bebop' | Tráiler | Netflix

Después de lanzar un "avance oficial" y una primera introducción a la serie, Netflix nos trasladó a un pasado de película, captando nuestra atención con la grumosa calidad de imagen y adoptando un estilo visual muy parecido al que tienen las películas que firma Tarantino. La paciencia disminuía todavía más, dejando a los fans acérrimos del anime con muchas más ganas de ver cómo será la adaptación de su serie preferida.

Sin embargo, Netflix no se hizo mucho de rogar y solo una semana después, ha presentado un tráiler más largo de lo habitual, que promete traer de vuelta la historia que causó tanta sensación y que sigue cautivando aún a día de hoy.

Al principio del vídeo aparece Spike Spiegel (John Cho), el protagonista de la historia, que después de fingir su muerte, vuelve a la carga con una nueva identidad. Le vemos reunirse con Ana (Tamara Tunie) y entablar una conversación que introduce a la audiencia en la historia y que les explica qué tipo de serie están a punto de ver. De esta manera, la serie se acerca a cualquiera que tenga un mínimo de interés por verla y le promete que la experiencia merecerá la pena.

Han pasado dos décadas, pero la historia será la misma

Uno de los combates más prometedores será el que enfrente a Spike con Vicious. Netflix

La historia que quiere contar Cowboy Bebop se basa en un anime original de 1998 y, después de 23 años, su historia vuelve a la pantalla, incorporando un aspecto renovado y más actual, pero que al mismo tiempo no modifica la base principal. Sin tirar por tierra la esencia que tanto gusta a los fans, la adaptación live action introduce algunos cambios en sus episodios, como el de raza de Jet (Mustafa Shakir), que en la serie es negro; la radical eliminación de la representación tan sexualizada de Faye (Daniella Pineda).

De esta manera, la producción contará de nuevo una historia que en realidad es atemporal, dotándola de un tono serio y fiel a lo que recordábamos del anime. Desde el principio el humor será el mismo de siempre, y los personajes quedarán encuadrados en los tipos de plano y movimientos de cámara que reconocemos en el género western, donde cada protagonista se define a sí mismo y es capaz de imponer su carácter mediante su mera presencia.

Además, los diferentes lugares en los que transcurre la historia han sido trasladados al live action de forma mimética y prácticamente idéntica al anime, presentando la historia con los mismos tonos grises y apagados con los que iniciaba el primer episodio. Esto dejará que el espectador adivine sin problemas dónde se encuentran los protagonistas con solo ver la estética tan concreta y definida de cada paisaje.

El pasado de Spike Spiegel

Fotograma del tráiler que introduce a Spike Spiegel. Netflix

En el tráiler de la primera temporada, Cowboy Bebop nos presenta al personaje de Spike, un tipo larguirucho y con un peinado y tupé característicos que intenta escapar de su pasado a toda costa. Sin embargo, tal y como vemos en muchas de las secuencias, no será tarea fácil, y no le quedará más remedio que reencontrarse con su historia antes o después, contándonos cómo llegó hasta ahí mediante flashbacks que le cuesta asimilar.

Se profundizará en su pasado como miembro de los Dragones Rojos, un sindicato criminal, tratando de explicar por qué cambian sus propósitos. En realidad, allí fue donde conoció a su antiguo compañero Vicious (Alex Hassell), uno de los miembros más poderosos del grupo que incluso intentó dar un golpe de Estado y que además se convirtió en el peor enemigo de Spike, que tratará de acabar con él en diversas ocasiones.

Además de adelantar lo importante que será el pasado del protagonista para la historia, el tráiler también deja ver quiénes eran los otros miembros del clan principal y qué tipo de vida llevaban antes de llegar al espacio exterior. Es el caso de Jet, al que vemos pasear por la ciudad en una de las secuencias. Vemos también algunos hechos clave que formarán parte de la trama de los primeros capítulos, como la persecución de Asimov y el consecuente enfrentamiento contra él, que será otro de los puntos más importantes de la serie.

El espacio exterior: un personaje más

Imagen del espacio exterior en 'Cowboy Bebop'. Netflix

Una de las características que mejor definen a Cowboy Bebop es la presencia del espacio exterior en la trama, haciendo del oscuro e infinito lugar y de las naves que circulan por él un personaje más. Por eso mismo, la adaptación de Netflix ha traído de vuelta los planos donde aparece el espacio exterior, muy recurrentes también en la serie de animación.

Además, la serie de Netflix ha dejado ver en las primeras imágenes que la época tecnológica será la misma que vimos en el anime. La nave en la que viajan los protagonistas no es un último modelo, y esto hace que tenga sus fallos técnicos, que se han conservado y aparecerán en los nuevos episodios.

Echaremos de menos a Ed

Jet, Spike, Faye, Ed y el perrito Ein, los protagonistas en el anime original. Netflix

Cowboy Bebop es una serie que también es recordada por los memorables combates en los que participan los personajes. Por eso mismo, la plataforma hará énfasis en los enfrentamientos, haciendo uso de los mejores efectos especiales y dotando a los conflictos de la carga narrativa que merecen.

Sin embargo, hacer una adaptación es una responsabilidad enorme, y mientras los cambios introducidos para que la historia sea más moderna han sido un acierto bien recibido entre los fans, también ha habido otros aspectos que echaremos de menos con respecto a la producción original.

La mayor ausencia será la del personaje de Ed, otra de los cazarrecompensas que aparecen en el anime y que la serie de Netflix no incluirá en los episodios. Además, parece que la serie ha decidido guardarse algunos de los momentos más importantes de la serie de animación en la recámara y no contará la historia al completo, dejando abierta la posibilidad de tener una segunda tanda de episodios que aún no se han confirmado.

Aun así, el universo de la historia es muy profundo y resulta reconocible para los fans, con un potencial que podría llegar a todo tipo de audiencias. Por esta razón Netflix actualiza la historia, incorporando los toques necesarios que captarán la atención de muchas más personas, y que además animarán a muchos a darle una oportunidad al anime, disponible en su catálogo.

La serie 'Cowboy Bebop' se estrena el 19 de noviembre en Netflix. El anime original está disponible en su catálogo.

También te puede interesar...

• Las 10 mejores series animes

• Las mejores películas de animación del Studio Ghibli están en Netflix: las 10 que tienes que ver

• Netflix cambiará su controvertido sistema de audiencias, pero no es suficiente

Sigue los temas que te interesan