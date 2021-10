Las claves de 'Inventing Anna', el próximo bombazo de Shonda Rhimes para Netflix

Shonda Rhimes calienta motores para su esperado regreso en Netflix con Inventing Anna. La dueña de Shondaland y productora de Los Bridgerton estrenará en 2022 su primer proyecto como guionista y showrunner desde el estreno de Scandal hace diez años. Inventing Anna, el vehículo estelar al servicio de Julia Garner, acaba de enseñar sus primeras imágenes a modo de aperitivo.

La miniserie es la adaptación audiovisual del fascinante artículo How Anna Delvey Tricked New York’s Party People (Cómo Anna Delvey engañó a la gente fiestera de Nueva York) en el que la periodista Jessica Pressler desgranó para el New York Magazine uno de los mayores escándalos de la crónica rosa de la Gran Manzana en la última década.

Inventing Anna seguirá los pasos de una periodista con mucho por demostrar (Anna Chlumsky, en su primer gran papel desde el final de Veep) que investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera alemana y estrella de Instagram que le robó el corazón a la élite social de Nueva York... y también su dinero.

Julia Garner ha rodado la serie en el descanso de 'Ozark'.

La pregunta está el aire. ¿Es Anna Delvey la mayor estafadora de la ciudad o tan solo el nuevo rostro del sueño americano? Entre Anna y la periodista se crea una peculiar relación de amor y odio mientras la primera espera su juicio y la segunda lucha contrarreloj por responder la gran pregunta que flota sobre Nueva York: ¿Quién es en realidad Anna Delvey? David Frankel (El diablo viste de Prada, Una pareja de tres) dirigirá los dos primeros de una miniserie que se grabó en la pausa entre la tercera y la cuarta temporada de Ozark, otro éxito de Netlfix que ya le ha reportado a Garner dos premios Emmy en la categoría de mejor actriz secundaria de una serie dramática. El personaje de Anna Delvey es su gran oportunidad seguir los pasos de René-Jean Page, la gran revelación de Los Bridgerton, y convertirse en uno de los nombres más cotizados de la industria. Rhimes se ha rodeado de viejos colaboradores para su espero comeback creativo. Tom Verica (Scandal), Daisy Von Scherler Mayer (Halt and Catch Fire), Ellen Kuras (The Umbrella Academy) y Nzingha Stewart (La asistenta) completan el equipo de dirección de la serie, mientras que Matt Byrne (Scandal), Jess Brownell (Los Bridgerton), Abby Ajayi (Cómo defender a un asesino) y el debutante Nick Nardini han acompañado a la showrunner en su equipo de guion. Netflix, la nueva casa de Shonda Rhimes Anna Chlumsky tiene el otro papel protagonista en la miniserie de Netflix. A mediados de 2017, Netflix consiguió que Rhimes abandonara su contrato exclusivo con la cadena ABC (propiedad del grupo Disney), la casa de éxitos como Anatomía de Grey, Scandal, Sin cita previa y Cómo defender a un asesino. Un acuerdo histórico de más de 300 millones de dólares convirtió a la productora afroamericana en la creativa mejor pagada de la historia de televisión. Los extraordinarios resultados de Los Bridgerton, el primer gran estreno derivado de la colaboración, llevó a los ejecutivos de la plataforma a determinar que el fichaje de Rhimes "ya ha merecido la pena". La productora y guionista parece haberle cogido el gusto a su regreso y ya ha anunciado su siguiente proyecto creativo: una precuela de Los Bridgerton que contará el ascenso al trono y la azarosa vida romántica de un personaje que, curiosamente, no estaba en las novelas de Julia Quinn: la Reina Charlotte. Julia Garner ya tiene dos Emmys en casa. El spin-off también contará las historias de las jóvenes Violet Bridgerton y Lady Danbury. "La mayoría de espectadores no conocían la historia de la reina Charlotte antes de que la serie la trajera al mundo. Estoy encantado de que esta nueva serie amplíe aún más su historia y el mundo de Los Bridgerton", dijo Bela Bajaria, directora de televisión global de Netflix, en la presentación del proyecto. Los fans de la serie de época pueden estar tranquilos. El segundo mejor estreno en la historia de Netflix (solo por detrás de El juego del calamar) ya ha sido renovada por tres temporadas más. La segunda estará protagonizada por Jonathan Bailey (Crashing), el hermano mayor de los Bridgerton, y supondrá, salvo sorpresa mayúscula, el adiós de Phoebe Dyvernor a la serie para protagonizar y producir la serie de Amazon Prime Video Exciting Times.

