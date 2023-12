SkyShowtime llega a Movistar Plus+: todos los detalles del histórico acuerdo entre las plataformas

Movistar Plus+ anuncia la incorporación de SkyShowtime a su catálogo: todos los detalles del histórico acuerdo

Movistar Plus+ acaba de anunciar la inminente incorporación de SkyShowtime a su catálogo. Ambas compañías han llegado a un nuevo acuerdo, que se extenderá a lo largo de los próximos años, y que traerá SkyShowtime a la oferta de televisión de Telefónica.



Desde principios del 2024, la oferta que hasta ahora había sido exclusiva de SkyShowtime estará disponible en Movistar Plus+, que promete incorporar la selección de series internacionales y en español, y también los estrenos cinematográficos de Paramount y Universal. Todo ello estará incluido en el paquete Ficción miMovistar.



Movistar Plus+ ha adelantado que el acceso al conjunto de contenidos de SkyShowtime se hará de manera integrada, como parte de la navegación principal de la plataforma y que estará disponible bajo demanda. Además, se lanzará un nuevo canal lineal de SkyShowtime destacando sus novedades de cine y series.

[Pau Freixas ('Todos mienten'): "Se exige que las mujeres sean las mejores madres, pero a veces les importa un pepino"]



Este acuerdo refuerza la posición de ambas compañías en el mercado español. Con esta alianza, Movistar Plus+ reafirma su liderazgo en el mercado español y consolida su estrategia como agregador que ya reúne a operadores globales y nacionales. Y por su parte, SkyShowtime gana nuevos suscriptores en la plataforma líder en España, ampliando significativamente su alcance e impacto.

Cristina Burzako, CEO de Movistar Plus+, ha dicho: "Este acuerdo nos alegra de manera muy especial; por una parte damos la bienvenida a una plataforma internacional de alto valor y calidad en sus contenidos, con un gran número de títulos atractivos para nuestros clientes y que viene a sumarse a nuestra oferta integradora. Por otra parte, podremos hacer la incorporación de los nuevos contenidos de la forma más accesible e intuitiva para nuestros clientes".

'Poker Face', una de las series que estará disponible en Movistar Plus+ a partir de 2024.

"A solo nueve meses de nuestro lanzamiento en España, SkyShowtime cuenta con una impresionante selección de contenido de alta calidad y series originales locales. Estamos emocionados de llevar nuestro contenido a Movistar Plus+ y encantados de seguir construyendo nuestra alianza", ha expresado también Raquel Berzosa, directora General regional de Iberia de SkyShowtime, ha declarado: "

Las series y películas que estarán disponibles

'Yellowstone'

Entre los títulos que llegarán en 2024 a los clientes de Movistar Plus+ destacan las series Yellowstone, del nominado al Oscar Taylor Sheridan y protagonizado por Kevin Costner, así como el spin-off 1923, protagonizado por Harrison Ford y Helen Mirren. También llegan Tulsa King, con Sylvester Stallone, y la nueva serie de Sheridan Special Ops: Lioness, protagonizada por Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Michael Kelly, Morgan Freeman y Nicole Kidman.



Otras series que podrán verse en Movistar Plus+ a través de SkyShowtime son HALO, que se desarrolla en el universo que se dio a conocer en el exitoso videojuego de 2001; Star Trek: Strange New Worlds, la última entrega en la franquicia de Star Trek; y el triunfal regreso de la icónica comedia Frasier, protagonizada por Kelsey Grammer.

['Muertos S.L.', según Laura Caballero: "Es la comedia más oscura que hemos hecho en todos los sentidos"]

A todas ellas hay que sumar también los éxitos globales y producciones en español, como Poker Face, la nominada al Emmy protagonizada por Natasha Lyonne; y Mentiras pasajeras, la serie producida por Esther García junto a Agustín y Pedro Almodóvar. Otras series originales en español de SkyShowtime incluyen Bosé, Las invisibles, Los Enviados y Por H o por B.



La oferta de contenidos también incluye la selección de películas de SkyShowtime, con títulos como Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones y Transformers: el despertar de las bestias.

Sigue los temas que te interesan