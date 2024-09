'The Last of Us': se avecina un conflicto entre Joel y Ellie en el primer adelanto de la temporada 2

Aunque parece que queda mucho para el 2025, HBO intentará amenizar la espera por el regreso de algunas de sus series como The Last of Us, que acaba de mostrar las primeras imágenes de su esperadísima segunda temporada. Para celebrar el día del videojuego, la serie ha lanzado su primer adelanto de la siguiente entrega de la adaptación de la aclamada franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog.

Como cada 26 de septiembre, fecha en la que el virus cordyceps catalizó los acontecimientos que vemos en la serie y en los juegos -también conocido como -Outbreak Day-, el evento anual, que ya cuenta con su undécima edición, rinde homenaje a la franquicia y a su entregada comunidad de fans.

En este primer clip suena de fondo Future Days de Pearl Jam, una de las canciones más míticas del segundo juego o Parte II, y vemos a Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) y el hermano de Joel, Tommy (Gabriel Luna), pero también a algunos de los nuevos miembros del elenco como a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Además de que cabe mencionar que Catherine O'Hara también aparecerá como estrella invitada en esta temporada.

En el final de la primera temporada, Joel y Ellie se alejaban de la base de operaciones de los Luciérnagas y vimos cómo Joel le miente a Ellie sobre lo que pasó en el hospital, algo que probablemente afectará al vínculo entre ambos.

La trama de los siguientes episodios se sitúa tras cinco años de paz después de los acontecimientos de la primera temporada. El pasado común de Joel y Ellie les alcanza, llevándoles a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

Tras una primera temporada que batió récords como el estreno de una serie más visto de la historia para HBO, la segunda temporada de The Last of Us se estrenará en 2025 podrá verse en streaming en Max.

La serie está escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann y es una coproducción con Sony Pictures Television que también cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells. También ejercen como productoras PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.