'Mañanas de septiembre', la serie de Amazon con la que Liniker espera humanizar la realidad trans en Brasil

Amazon Prime Video ha estrenado este fin de semana la serie Mañanas de septiembre, en la que podemos ver a Liniker, la popular cantautora brasileña, en su primer trabajo como actriz. La líder de la banda Liniker y os Caramelows interpreta en esta producción a una mujer trans, personaje con el que espera humanizar la realidad de su colectivo en una época en la que sus derechos son amenazados por el gobierno de su país.

La serie cuenta la historia de Cassandra (Liniker), una mujer trans que, después de superar muchos obstáculos y retos, ha llegado a un punto en su vida en el que por fin siente que puede ser quien siempre ha querido: una mujer libre e independiente. Esa estabilidad, que ella entiende de la forma más sencilla, con pequeñas conquistas como tener un trabajo y un apartamento que no tiene que compartir, se complica cuando en su puerta aparece una exnovia acompañada por el hijo de ambas. La maternidad es algo que no estaba entre sus planes, pero Cassandra descubrirá con el tiempo que libertad no es sinónimo de soledad.

La sola idea de que una producción rodada en Brasil, país gobernado por el ultraderechista Jair Bolsonaro, tenga a una mujer trans en su centro, interpretada a su vez por una mujer trans, hace que Mañanas de septiembre sea una serie revolucionaria. Sobre su importancia para la representación del colectivo dentro y fuera de sus fronteras, SERIES & MÁS habló con Liniker, su protagonista.

Cuéntenos cómo ha sido su primera experiencia profesional como actriz, ¿le gustaría seguir explorando la interpretación?

Fue una experiencia increíble. Fue muy impresionante estar en un set de rodaje en este momento en el que estamos viviendo una pandemia. Sí quiero seguir haciendo otras cosas audiovisuales. Eso no significa que voy a dejar de hacer música, claro, pero me gustaría poder combinar las dos cosas.

La serie 'Mañanas de septiembre' no se centra en la transición de su protagonista, sino que habla de conflictos más universales como el concepto de familia, ¿esto le parece importante?

sí, creo que la serie humaniza una realidad que muchas veces es estereotipada porque el mundo audiovisual es blanco y cisgénero en general. Me siento muy agradecida con los guionistas y directores de Mañanas de septiembre por abordar la trayectoria de Cassandra desde un punto de vista humano, porque es una persona trans y negra, pero es muchas más cosas y es importante poder mostrarla desde un lugar de afecto e independencia y con una red de apoyo. Creo que todo esto es muy importante por la violencia que sufren nuestros cuerpos en Brasil y, especialmente, cuando pensamos en este no gobierno que tenemos en este país. Ver a Cassandra en ese lugar de protagonismo en una gran plataforma de streaming como Amazon Prime Video es algo que significa mucho para mí.

'Mañanas de septiembre' es el segundo original de Prime Video Brasil que se estrena globalmente y tiene un equipo y un elenco diverso mientras la situación en su país es opresiva y peligrosa para la comunidad LGBT. ¿Cree que la serie puede ser algo a lo que aspirar e inspiradora para la gente del colectivo en Brasil?

Sí, creo que sí. Creo que la posibilidad de vernos en entornos en donde la violencia no es lo que predomina es muy importante. La serie tiene en su centro a una mujer trans y habla de amor, cariño, maternidad, de acoger al prójimo. Es importante para nosotros vernos así. Además, creo que el hecho de que sea una serie original brasileña que se va a ver en todo el mundo también puede ayudar a cambiar la imagen que tienen de nosotros fuera. Creo que puede ser esperanzadora y me gustaría que así fuera.

Liniker es Cassandra en 'Mañanas de septiembre'.

Lo personal es político. Que Liniker cante canciones de amor es político, que su primera serie sea esta y no otra también lo es, ¿siente presión porque cada cosa que hace sea activismo o se siente orgullosa de ello?

La presión existe en mi día a día. Me exigen y me exijo mucho, no por la serie, sino por todo lo demás a lo que está expuesto mi cuerpo, pero creo que mi trayectoria habla de esperanza y que eso puede ser positivo para los demás. Formar parte de un proyecto como este mejora mi carrera artística profesional y también suma para nosotros como comunidad, porque demuestra que hay mucha pluralidad en nuestras realidades.

La figura de Vanusa es muy importante en la serie, pero quizá para el público internacional puede ser un poco desconocida, ¿qué representa ella para usted?

Vanusa fue ante una gran artista, una pionera. Fue una mujer independiente que abrió muchos caminos dentro de la industria musical. Tanto para Cassandra en la serie como para mí es muy importante tenerla como referente, es muy inspirador.

