Entrevista a Anthony Mackie y Sebastian Stan, los nuevos héroes de Marvel en 'Falcon y el Soldado de Invierno'

Vengadores: Endgame marcó un antes y un después en la saga más taquillera de todos los tiempos. Después de 22 películas supervisadas hasta el último detalle por el productor Kevin Feige, llegó la hora de jubilar algunas de las cabezas de cartel del Universo Cinematográfico de Marvel. La necesaria renovación de la franquicia después de las salidas de Robert Downey Jr. y Chris Evans y la entrada en escena de Disney+ ha hecho posible que esos personajes secundarios que han robado el corazón de los fans tengan ahora su oportunidad de brillar. Es el caso de Anthony Mackie y Sebastian Stan, protagonistas de Falcon y el Soldado de Invierno, la segunda serie de La Casa de las Ideas en la plataforma de Disney.

La primera vez que Stan apareció en una película de Marvel fue en 2011, hace ahora diez años. El actor fue elegido para interpretar al mejor amigo en el ejército de Steve en Capitán América: El primer vengador. Su destino, sin embargo, le reservaba un papel más relevante y complejo en la historia del popular personaje interpretado por Evans. En la segunda entrega de la trilogía, Stan volvió para dar vida al personaje que daba nombre a la película, un letal asesino que ha perdido la memoria y que está a punto de acabar con el que, en otra vida, había sido su amigo del alma.

En 2014, Capitán América y el Soldado de Invierno se convirtió contra pronóstico en un título clave para el futuro desarrollo del UCM. Los directores Joe y Anthony Russo se estrenaron en Marvel con una película de espías que les granjeó el respeto de Feige, que cedió a los hermanos la responsabilidad de culminar en Civil War, Infinity War y Endgame un proyecto que abarcaba veinte películas y más de diez años de trabajo. La película supuso también el debut de ¡ Mackie, escogido para interpretar a Sam Wilson, nuevo amigo de Rogers y futuro dueño de las poderosas alas de Falcon. Después de trece apariciones en la saga, los actores se encuentran por primera vez bajo el foco protagonista. De eso, y mucho más, hablaron en su conversación con SERIES & MÁS.

“No me sorprendió la apuesta por ese tono austero y realista”, confiesa Mackie en referencia al sombrío primer episodio de una serie que, después de una espectacular secuencia de acción a la altura de los mejores blockbusters de Hollywood, decide explorar a fondo la psique de dos personajes aún marcados por los eventos vistos al final de Endgame. “Si te fijas, el Universo Cinematográfico de Marvel siempre está muy pegado a la realidad. Incluso en aquellas películas que pueden parecer más locas como Guardianes de la Galaxia. Sus personajes siguen girando alrededor de la verdad y la emoción”.

Algunos personajes del universo tienen más traumas que procesar que otros. Bucky se lleva la palma. “Ha sido genial tener por fin tiempo para explorar todos los demonios que arrastra ”, reconoce Stan. “He pasado diez años con él, por lo que es imposible no crecer y evolucionar con el personaje. Aquí me lo he pasado muy bien jugando con esta parte del personaje”.

“Cuando Sam apareció en los cómics por primera vez, era un timador de Harlem”, recuerda Mackie, el encargado de interpretarle en seis películas y una serie en los últimos ocho años. “A medida que evolucionó la cultura afroamericana, Stan Lee probó diferentes encarnaciones del personaje en los cómics. Estoy emocionado de que todos vean el nuevo y mejorado Sam Wilson”.

Falcon y el Soldado de Invierno. Disney+

En Falcon y el Soldado de Invierno, el personaje tiene un enemigo aún más mortífero que Thanos: el desprecio del sistema a los veteranos de guerra. Incluso a aquellos que han salvado al planeta de amenazas extraterrestres. “Para Sam ser un veterano es una parte integral de su personalidad. Quiere representar a su país de la forma correcta. Él era muy consciente de las batallas que tienen las personas que vuelven a la vida después del servicio militar, pero ahora lo está viviendo en sus carnes”.

Por temores a filtraciones y spoilers, la prensa ha visto el mismo número de capítulos que los espectadores del mejor estreno en la historia de Disney+. En el primer episodio de la serie todavía no se entrecruzan los caminos de los personajes, pero, después de coincidir en cinco películas distintas, se da por hecho que la química entre los actores será el menor de los problemas de la serie de Marvel. Para dar forma a la nueva relación de los personajes, el showrunner Malcolm Spellman se inspiró en las películas de colegas de los años ochenta y noventa, como Arma letal o Límite: 48 horas.

“Creo que esa conexión es algo que se produce naturalmente”, explica Mackie. “Sebastian y yo somos amigos, tenemos una buena relación y confiamos el uno en el otro. Nos respetamos como actores. Si él cree que podemos hacer algo divertido en una escena, lo hacemos. Y si la idea la tengo yo, lo mismo. Creo que la química de los personajes vino de la relación que hay. No es algo puedas forzar o trabajar en la dirección o el guion. Es trabajo nuestro.

El fantasma de Capitán América sigue presente en 'Falcon y el Soldado de Invierno'. Disney+

Kevin Feige también tiene la última palabra en la toma de decisiones de todo aquello relacionado con las series de Marvel. “Es una de esas personas que no sabes cómo es capaz de hacer todo lo que hace, pero lo hace. Siempre está ahí”. El ejecutivo también está preparando una película para Star Wars y tiene un complicado desafío por delante planificando el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel después de la muerte de una de sus grandes estrellas, Chadwick Boseman. “También estaba con nosotros Nate Moore, con el que hemos trabajado desde Capitán América y el Soldado de Invierno. Pero Kevin estaba muy involucrado”, insiste Stan.

Para su compañero de reparto, “Endgame fue un cambio monumental del universo de superhéroes. El alcance y la idea de esa película son algo más grande de lo que nadie imaginó”. Desde el estreno de la película de los Russo, el universo de Marvel solo ha vuelto a la primera línea de la cultura pop con una película (Spider-Man: Lejos de casa) y otra serie (Bruja Escarlata y Visión). “No queríamos ser el primer proyecto horrible de Marvel”, confiesa entre risas Mackie. “Nuestro trabajo era heredar la antorcha y no hacer un mal espectáculo. Estoy muy feliz de decir que Steve Rogers estaría orgulloso de que nuestro programa no es un desastre y que no somos el primer fracaso de Marvel”.

Falcon y el Soldado de Invierno' estrena un nuevo capítulo todos los viernes en Disney+.

