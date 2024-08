Tiene el giro más épico de la historia y 25 años después sigue insuperable: película de culto nominada a 6 Oscars

Considerada por muchos como la mejor película de M. Night Shyamalan, El sexto sentido acaba de cumplir 25 años. Estrenado en el año 1999, el largometraje formó parte de un gran año para el cine de terror -ese mismo otoño se estrenó también La bruja de Blair-, y también pasó a ser todo un icono de la cultura pop, incluyendo además uno de los giros más sorprendentes que se recuerdan.

El que todavía era un cineasta desconocido para el mundo se abrió paso con un filme pequeño como El sexto sentido que acabó siendo un fenómeno del cine de terror. Con este largometraje, Shyamalan creó una historia diferente sobre los encuentros paranormales y no sólo llegó a lo más alto de la taquilla, sino que incluso logró encandilar a los académicos, que lo nominaron a un total de seis Premios Oscar.

Escrita y dirigida por él mismo, la premisa de El sexto sentido es relativamente simple. Se centra en el doctor Malcom Crowe (Bruce Willis), un conocido psicólogo infantil de Philadelphia que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar.

Cuando conoce a Cole Sear (Haley Joel Osment), un aterrorizado y confuso niño de ocho años que necesita tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible por ayudarlo. Sin embargo, el doctor Crowe no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su paciente: recibe visitas no deseadas de espíritus atormentados.

El guiño a Bruce Willis

Más de veinte años después del estreno en cines del largometraje, M. Night Shyamalan sigue recordando cómo fue el rodaje de El sexto sentido, una película con una historia conmovedora detrás de las cámaras que además está relacionada con uno de sus protagonistas: Bruce Willis.

'El sexto sentido'

Esta era la primera vez que ambos trabajaban juntos, aunque no la única que lo hicieron, y después de que a Willis le diagnosticaran afasia y anunciase su retirada del mundo de la interpretación en 2022, Shyamalan quiso hacer mención a su compañero de rodajes y amigo.

Durante una entrevista como parte de la gira de prensa para la última temporada de Servant, la aclamada serie de Apple TV+, se le preguntó al cineasta sobre sus colaboraciones con Willis y su legado como actor. Y Shyamalan no tardó en deshacerse en elogios.

"Él es el héroe con el que crecí, y no solo lo era para mí, sino que también lo es para Quentin [Tarantino] y Wes [Anderson], entre otros", comenzó. "Cada vez que había que asumir un riesgo, él simplemente se lanzaba, y cuando creía en ti, estaba justo detrás y era quien te decía 'Oye, hazlo'".

"En el rodaje de El sexto sentido, me dijeron 'Bruce Willis quiere hablar contigo', y yo estaba como '¡Oh, Dios mío!' Tenía veintipocos años y pensé: 'Oh, no. Me va a gritar'. Fui con él y dijo: 'Solo he sentido esto una vez. Lo que me hiciste sentir con Pulp Fiction'... Era difícil ponerte a su lado, pero una vez lo hacías, él era tu hermano mayor y luchaba por ti en cualquier circunstancia", añadió.