Will Poulter ('Dopesick'): "El alcance de los crímenes y mentiras de Purdue Pharma no deja de sorprenderme"

Estados Unidos está viviendo la peor epidemia de drogas de su historia y una empresa farmacéutica es la responsable. Dopesick: Historia de una adicción, la miniserie de Disney+, aborda este caso real a través de los puntos de vista de las agresivas campañas de marketing y ventas de Purdue Pharma, una castigada comunidad minera de Virginia, la comunidad médica y los despachos de la DEA, en una crisis de devastadoras consecuencias debido a la mentira de que OxyContin no generaba adicción.

Este sólido y escalofriante relato creado por Danny Strong (Game Change, Empire) y dirigido por Barry Levinson (Rain Man) explora cómo la sociedad, debido a la narrativa creada por la farmacéutica, culpó a las víctimas, catalogándolas despectivamente como "simples adictos". Pero la serie nos muestra los orígenes de la epidemia: la mayoría de esas personas generó dependencia con los medicamentos legales que les había recetado un médico.

El argumento utilizado por Purdue Pharma para posicionar esta droga que catalogaban como milagrosa fue "menos del 1% de los pacientes genera adicción". Como este, Dopesick: Historia de una adicción, pone sobre la mesa muchos datos que ayudan a poner en perspectiva los orígenes de la crisis de opioides. Datos que hasta entonces eran desconocidos por gran parte de la sociedad estadounidense, entre ellos los protagonistas de la serie. Sobre este tema y qué esperan que los espectadores se lleven consigo después de ver los ocho episodios, SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Kaitlyn Dever y Will Poulter, los actores que interpretan a Betsy y Bill en la serie.

"Es importante entender que la adicción es una enfermedad" -Kaitlyn Dever

Tu personaje representa a muchas de las víctimas de este opioide, ¿cómo te enfrentaste al reto de interpretar a Betsy?

K:D.: Sentí una responsabilidad muy grande porque ella es el tipo de personaje que es más grande e importante que yo. Era necesario dar todo de mí, porque queríamos que la audiencia realmente vea que una droga como esta puede acabar con la vida de alguien, y Betsy representa a las víctimas de OxyContin en general. Lo más importante de su trama, y la del doctor Finnix también, es que permite ver el efecto de las decisiones que tomó la familia Sackler. La historia de Betsy es trágica e inesperada, realmente me impactó mucho darme cuenta que ella, como muchas otras personas, no era consciente de lo que le estaba ocurriendo en su cerebro, no tenían ningún control sobre ello. Creo que es importante que los espectadores vean esta realidad, todos en general, pero especialmente para los que conocen a alguien que está lidiando con la adicción o para los que han perdido a alguien cercano por una sobredosis. Es importante entender que la adicción es una enfermedad.

Billy es un personaje complejo porque empieza a ver que las cosas no parecen ser como se las dicen, pero al principio no hace nada, ¿cómo ves a tu personaje?

W.P.: En esencia, creo que Bill es un joven que busca reconocimiento y ser valorado. De ninguna manera condono su comportamiento, ni el de los representantes de Purdue que contribuyeron a esta crisis en la vida real con su cultura de sobornos y engaños, pero Billy en concreto representa a personas que habían empezado a trabajar con intenciones nobles y confiaron en lo que les decían sus superiores. Billy se aparta de su propio código ético y cuando tiene delante la información que apunta a que esta campaña es fraudulenta y la droga es adictiva no se rebela. Interpretarlo fue un conflicto moral muy interesante para mí.

"Sabía que había una epidemia de opioides en Estados Unidos, pero eso es lo único, no tenía ni idea sobre el papel que jugaron Purdue Pharma y la familia Sackler" -Kaitlyn Dever

¿Qué es lo que más les impactó descubrir sobre esta crisis haciendo la serie?

K.D.: Cuando leí el guion del primer episodio me sentí furiosa. Sentí mucha rabia por la injusticia de que todo esto empezara por las mentiras que había dicho Purdue y cómo se habían aprovechado de esas comunidades pequeñas para introducir su producto al mercado. Me sorprendió mucho descubrir lo poco que sabía realmente sobre todo esto. Y hablo de mí. Sabía que había una epidemia de opioides en Estados Unidos, pero eso es lo único, no tenía ni idea sobre el papel que jugaron Purdue Pharma y la familia Sackler. Puedo decir lo mismo de la gente cercana a mí, de mis amigos, porque esta es una historia que ha estado escondida debajo de la alfombra durante mucho tiempo.

"Se reescribieron algunas cosas que hay en las transcripciones de Richard Sackler, porque era realmente monstruoso y no queríamos que pareciera una exageración" -Will Poulter

W.P.: Aún estoy aprendiendo cosas. A pesar de todo lo que contamos en la serie, realmente tuvimos que dejar cosas fuera sobre lo que sucedió realmente, porque había cosas demasiado increíbles para ponerlas en pantalla. Incluso se reescribieron algunas cosas que hay en las transcripciones de Richard Sackler, porque era realmente monstruoso y no queríamos que pareciera una exageración, aunque fuese la realidad. El alcance de los crímenes y mentiras de Purdue Pharma no deja de sorprenderme: la forma en la que manipularon a la comunidad médica, a altas instancias gubernamentales, a la prensa, a los pacientes, cómo fabricaron los datos en los que se apoyaban, la información que ocultaron... Es todo muy aterrador.

¿Qué esperan que saque la audiencia viendo 'Dopesick'?

K.D.: Es importante para nosotros que la gente pueda ver la humanidad en mi personaje y que descubran la injusticia que hay detrás de todo esto, que encontremos la forma de hacer lo que haga falta para solucionar el problema. Es importante que personas que hayan tenido que pasar por esa terrible situación y que han perdido a personas queridas por sobredosis de opioides, y específicamente por sobredosis de OxyContin, puedan sentirse vistas por la serie. Y para las personas que no sabían nada de esto en absoluto, esperamos que puedan desarrollar un poco más de empatía por las personas que lidian con la adicción.

"Nuestra esperanza es corregir la narrativa en torno a esa droga y cómo se implantó en el mercado. Y que la gente que ha sufrido por ella deje de ser pintada como villanos" -Will Poulter

W.P.: Sí, eso es vital. Me gustaría que la gente sienta empatía y comprenda que la adicción es una enfermedad. Realmente espero que quienes vean la serie puedan dejar a un lado esa idea arcaica, miope e inexacta de que la epidemia surgió, como decía Purdue, porque todos los adictos buscaban un subidón y se les fue de las manos. Espero que esto ponga sobre la mesa que las personas que cayeron víctimas de esta situación eran pacientes que buscaban formas legítimas para aliviar su dolor, y que eso fue lo que vieron en OxyContin, porque así era como se vendía, cuando en realidad es un narcótico muy peligroso que nunca debió ser aprobado. Nuestra esperanza es que la serie corrija la narrativa en torno a esa droga y cómo se implantó en el mercado. Y que la gente que ha sufrido por ella deje de ser pintada como villanos, cuando los responsables son Purdue Pharma y los Sackler.

Los nuevos episodios de 'Dopesick: Historia de una adicción' están disponibles los viernes en Disney+.

