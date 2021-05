Crítica: 'Kung Fu', artes marciales, mitología y carisma en una serie entretenida y con potencial

• Esta crítica de la serie 'Kung Fu' de TNT se ha elaborado tras ver el primer episodio y no contiene spoilers.

En las series de televisión es temporada de reboots y remakes y The CW ha sumado con Kung Fu (que aquí ha estrenado TNT) una de las reimaginaciones con más potencial de los últimos años. Con la producción de Greg Berlanti, Christina M. Kim, guionista de Perdidos o Blindspot, actualiza la serie que protagonizó David Carradine en los años 70, y pone en su centro a una protagonista femenina que está acompañada por un amplio elenco de actores de origen asiático.

Esta representación, que también está presente detrás de cámaras, empezando por la propia showrunner, llega en un momento muy relevante, pero no es anecdótica ni cosmética. La cultura china está presente en pantalla desde detalles como la comida, las costumbres o el idioma, y esto por si solo ya hace que Kung Fu sea desde el inicio una serie diferente y refrescante, aunque su fórmula resulte familiar para los espectadores de la cadena.

La protagonista es Nicky Shen (Olivia Liang, Legacies), una joven que durante un viaje a China con su madre, siente la presión de vivir una vida que no es la suya y huye. Termina en un monasterio Shaolin femenino en el que entrena durante tres años, pero una noche se produce un ataque en el que una guerrera roba una espada con poderes místicos y asesina a su mentora. Nicky regresa entonces a San Francisco para sanar las heridas con su familia, lugar en el que encontrará su destino ayudando a otras personas mientras intenta descubrir quién robó aquella espada y por qué.

Tráiler - 'Kung Fu' - TNT

El primer episodio sufre de todos los males de lo que llamamos coloquialmente "pilotitis", un exceso de exposición y de introducción de tramas, personajes y mitología, pero a pesar de ello, y de las múltiples casualidades en forma de habilidades específicas que tienen los que serán los aliados de Nicky en este viaje, los ingredientes de esta receta son lo suficientemente atractivos como para que tengamos curiosidad de descubrir lo que nos ofrecerá Kung Fu en las siguientes semanas.

A su favor juega el carisma que tienen los actores. Destaca Olivia Liang, pero también los que interpretan a las personas de su círculo cercano, como Tzi Ma (su padre), a quien vimos en Mulan y The Farewell, Tan Kheng Hua (su madre), actriz de Crazy Rich Asians; y Eddie Liu (Yo nunca) y Shannon Dang (Sorry For Your Loss). También funcionan muy bien las coreografías de lucha y artes marciales, y hay varias en cada episodio.

Aunque aquí acaba de estrenarse en TNT, en Estados Unidos ya se han emitido cinco episodios y las críticas son muy positivas, por lo que la serie ya ha sido renovada por una segunda temporada. Así que si estáis buscando una serie juvenil entretenida con drama familiar, escenas de lucha, sentimiento de comunidad y el positivismo de personas que quieren ayudar a otros, Kung Fu parece una muy buena opción mientras regresa Superman & Lois con el resto de episodios de su primera temporada. A mí me ha convencido para seguir viéndola.

'Kung Fu' se emite los martes, a las 22:05h, en TNT. Los nuevos episodios están disponibles en el servicio de vídeo bajo demanda de los operadores al día siguiente.

También te puede interesar...

• Crítica: 'Ejército de los muertos', Zack Snyder se reivindica con una divertida revisión del género zombie



• Tyler Hoechlin: "'Superman & Lois' va sobre la familia y 2020 nos recordó que eso es lo más importante"

• 'Las Supernenas': la serie de acción real de Diablo Cody en The CW ya tiene protagonistas