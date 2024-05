'The Apprentice', así es la película que Trump no quiere que llegue a cines: violación, corrupción y anfetaminas

'The Apprentice': la película que Donald Trump no quiere que llegue a cines: "Es difamación maliciosa"

The Apprentice, la controvertida película biográfica del iraní Ali Abbasi (Border, Holy Spider) sobre el origen como magnate de Donald Trump que se estrenó con gran revuelo en el Festival de Cannes, está encontrando obstáculos para su distribución en Estados Unidos.

Los abogados del expresidente y candidato republicano para las elecciones de 2024 en Estados Unidos han enviado una carta de cese y desistimiento al cineasta y los productores de la película para impedir la venta de los derechos de distribución y el estreno en salas, según ha informado Variety.

"La película es un retrato justo y equilibrado del expresidente", dijeron los productores del filme en un comunicado. "Queremos que todo el mundo la vea y luego decida".

La película, de producción independiente, está protagonizada por Sebastian Stan como Trump durante sus primeros días como magnate inmobiliario en la década de 1980, mientras asciende al poder bajo la guía del abogado y manipulador político Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong, de Succession.

Muestra su evolución hacia el magnate negociador y triunfador que tanto caló en la sociedad, pintando lo que se ha descrito como "un retrato muy humano, aunque poco favorecedor", del magnate de los negocios. Sus estrategias empresariales poco legales, el abuso de pastillas para adelgazar, liposucciones y la violación de su primera esposa Ivana (Maria Bakalova) son algunos de los detalles que retrata el largometraje.

'The Apprentice'

"Esta 'película' es pura difamación maliciosa, no debería ver la luz del día, y ni siquiera merece un lugar en la sección de DVD de una tienda de películas de descuento que pronto cerrará. Pertenece a un contenedor de basura", dijo Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump, en un comunicado.

En la rueda de prensa de la presentación de The Apprentice en Cannes, Abbasi respondió a las primeras amenazas legales de Trump, que se produjeron incluso antes de la proyección. "Todo el mundo habla de que ha demandado a mucha gente, pero no hablan de su tasa de éxito, ya sabes", dijo. También se ofreció a proyectar la película para Trump, diciendo: "No creo necesariamente que sea una película que le disguste".

El guion lo firma el periodista Gabriel Sherman y siempre se esperó que la película fuera polémica, ya que llega en plena campaña de elecciones presidenciales y en medio de un juicio histórico que marca la primera vez que un expresidente de Estados Unidos ha sido acusado a nivel estatal o federal.