Gal Gadot confirma 'Wonder Woman 3' dentro del nuevo DC tras su cancelación. Warner Bros.

Gal Gadot ha avivado la llama de la esperanza de Wonder Woman 3 después de que fuera cancelada por el desacuerdo entre Warner Bros. y su directora, Patty Jenkins y la remodelación del nuevo Universo DC (DCU) llevada a cabo por James Gunn y Peter Safran.

La actriz concedió una entrevista a ComicBook.com con motivo del próximo estreno de Agente Stone, un thriller de acción que protagoniza en Netflix, en la que comentó: "Me encanta interpretar a Wonder Woman". "Es tan cercana y querida en mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter es que vamos a desarrollar una 'Wonder Woman 3' juntos", al ser preguntada por la película.

Gal Gadot debutó en el papel de Diana Prince en Batman v Superman: El amanecer de la justicia en 2016, dentro del Universo extendida de DC (DCUE) orquestado por Zack Snyder.

Más tarde protagonizó en solitario la película Wonder Woman en 2017 y su secuela, Wonder Woman 1984, en 2020, ambas dirigidas por Patty Jenkins. En 2017 también la pudimos ver encarnando a la Mujer Maravilla en la película Liga de la Justicia dirigida por Zack Snyder, que reunía a lo superhéroes de DC Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) y Cyborg (Ray Fischer).

También ha tenido dos recientes cameos dentro de ¡Shazam! La furia de los dioses y Flash, en 2023.

La cancelación de 'Wonder Woman 3'

En diciembre de 2023 saltó la noticia de que Wonder Woman 3, que había recibido luz verde al tratamiento de guion de Patty Jenkins por parte de Warner Bros., no seguía adelante. La directora confirmó a través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de Twitter que "Nunca abandoné", rompiendo su silencio y acallando los rumores de quienes la responsabilizan de que el proyecto no continuara.

"El clickbait de que fui yo quien mató el proyecto era atractivo, pero no es cierto, estaba abierta a considerar cualquier cosa que se me pidiera. Entendí que no podía hacer nada para avanzar en este momento, porque DC está centrada en los cambios que tienen que hacer y comprendo que estas decisiones son difíciles en este momento", aclaró la directora.

Este comunicado llegaba una semana después de que The Hollywood Reporter publicara un reportaje en el que se afirmaba que la directiva de Warner Bros. había decidido "no continuar con Wonder Woman 3 y que daban por finalizada esta versión del personaje" creada por Jenkins.

Sobre estas afirmaciones y los cambios que se están produciendo en DC Studios, James Gunn declaró en un hilo en su cuenta de Twitter que "algunas cosas son ciertas, otras son medio ciertas, algunas falsas y sobre otras aún no se ha decidido nada". Y apoyó a la directora diciendo que "Puedo dar fe de que todas las interacciones de Peter contigo fueron agradables y profesionales".

Según una exclusiva de The Wrap, Jenkins habría enviado un email en el que afirmaba que en el estudio no la entendían a ella, no entendían al personaje de la amazona y tampoco qué era un arco de personaje. Según esta misma fuente, su negativa a hacer cualquier cambio fue rotunda y simplemente se iría a dirigir otro de sus proyectos.

Algunos rumores apuntaban a la responsabilidad de la directora en la cancelación del proyecto por su negativa de adaptar sus ideas a los planes a largo plazo de la compañía bajo el nuevo mando de James Gunn y Peter Safran.

El futuro del nuevo DC

El nuevo Universo DC de James Gunn y Peter Safran dará el pistoletazo de salida con Superman: Legacy, cuyo estreno está fijado el 11 de julio de 2025. La película está escrita y será dirigida por el propio Gunn, quien anunció hace un mes que David Corenswet será el encargado de encarnar a Superman en el nuevo Universo DC, mientras que Rachel Brosnahan será Lois Lane. En la película también podremos ver a Nathan Fillion como Green Lantern-Guy Gardner, a Isabela Merced como Hawkgirl y a Edi Gathegi como Mister Terrific.

Además de Superman: Legacy, hay confirmados otros 9 proyectos que compondrán la primera fase titulada Dioses y Monstruos, y abarcará series y películas que se estrenarán entre 2025 y 2027.

