“Le di una carrera a Harrison Ford”: Al Pacino cuenta por qué rechazó ser Han Solo en ‘Star Wars’

Al Pacino podría haber formado parte del Universo Star Wars, pero finalmente decidió no hacerlo y rechazó una oferta que pudo cambiar la forma en la que recordaríamos a uno de los protagonistas: Han Solo.

Durante una charla celebrada el pasado miércoles en The 92nd Street Y, en Nueva York, el ganador del Oscar recordó que le llegaron a ofrecer interpretar el papel de Han Solo en la saga Star Wars.

"Rechacé Star Wars. Cuando llegué por primera vez, era el chico nuevo del lugar, y ya sabes lo que sucede cuando te vuelves famoso por primera vez. Es como, 'Dáselo a Al'. Me habrían dado a la Reina Isabel para interpretarla", bromeaba Pacino. "Me dieron un guion titulado Star Wars... Me ofrecieron mucho dinero. No lo entiendo. Lo leí... Y dije que no podía hacerlo. Le di una carrera a Harrison Ford", añadió.

Rememorando 'El Padrino'

En esa misma conversación, Pacino también dijo que ha vuelto a ver El Padrino, 25 años después de haberla visto por última vez. Mientras rodaba el clásico de sobre la mafia italiana, Pacino dijo que Francis Ford Coppola pidió reunirse con él una noche después de rodar en un restaurante, donde el director estaba cenando con su familia.

"Entré y me dijo: '¿Sabes? Tenía mucha fe en ti. Y me estás fallando'", recordó el actor. "Estuve ahí parado allí pensando '¿Qué diablos, qué he hecho?'", contó. "Ve a Paramount”, le dijo Coppola.

Al Pacino en 'El Padrino'.

Después de ver las secuencias que había rodado, Pacino entendió el problema. En las primeras escenas de la película, el estudio no se había dado cuenta del viaje interno de su personaje hasta convertirse en Michael Corleone.

"Quería salir de la nada y, al final de la película, crear una especie de enigma", dijo Pacino. "Su transición [de Michael] es lo que me interesó, y pensé que no podía salvarlo. Después del primer día de rodaje, Diane Keaton y yo nos emborrachamos. Pensamos 'Esto es todo, nuestras carreras han terminado'", siguió narrando.

Lo que le ayudó a permanecer a bordo fue "la escena de Solozzo, donde Michael le dispara al policía. Coppola insistió en eso porque pensó que Paramount estaba a punto de despedirme", dijo Pacino. "Hice la escena, les gustó y me retuvieron porque le disparé a alguien", agregó.

Según adelantó el propio actor, este testimonio será el que dará comienzo a sus memorias, que supuestamente vendió a Penguin Press el año pasado. También dijo que sólo "la mitad" de The Offer, la serie de Paramount sobre la producción de El Padrino, es cierta.

Sobre ' El precio del poder '

Al Pacino en 'El precio del poder'.

En El precio del poder -a la que considera como su película más "gratificante-, Pacino recordó una de las lesiones que sufrió. "No te puedes imaginar cómo fue estar allí", dijo en referencia al rodaje.

"El humo, todos los días tenías que situarte como en trance. Un día, estábamos disparando, peleando y... 'Saluda a mi amiguito'. Disparo treinta veces, me golpean, el arma se cae y se supone que estoy herido. Me acerco a recoger el arma y pongo la mano en el cañón", narraba.

"Se me quedó pegada la mano y tuve que ir al hospital -donde, cubierto de sangre falsa en la sala de emergencias, la enfermera lo confundió con "algún cabrón"-. Estuve fuera por durante dos semanas", recuerda el actor sobre la película de Brian de Palma.

"Me había ido", describió, "pero siguieron disparando. Dispararon tanto mientras yo estaba fuera... Spielberg llegó a bajar y tuvo la oportunidad de dispararle a alguien. Todos querían hacerlo", declaró.

Otras anécdotas de rodaje

'Heat'.

Pacino también se acordó del rodaje de Heat, recomendando a la audiencia que "la vean de nuevo". "Estaba interpretando a este policía y encontré una manera de entrar [a través de él], pero es un detective que es un poco salvaje. Pensé que probablemente pillaba cocaína. Eso explica algo de mi, eh...", continuó, riéndose. "La cuestión es que no se consumía cocaína en la película, pero yo sí", reconoce.

Justo después, Pacino dijo que su mejor consejo interpretativo se lo dio Lee Strasberg, el legendario fundador del Acting Studio. "¿Sabes a qué llama él talento interpretativo?" preguntó. "Él decía: 'El talento es como un bloque de cemento sobre el que caminas en la acera, y hay una brizna de hierba verde asomándose por las grietas. ¿Alguna vez viste eso? Eso es el talento'".

El actor también dijo que a partir de ahora se centrará en King Lear, la adaptación cinematográfica dirigida por Michael Redford que se anunció en 2018. Pacino dijo que él y el guionista Bernard Rose pronto "llegarán a tener un guion" y que probablemente comenzarán a rodar el año que viene.

