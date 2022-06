Julia Garner será Madonna en el biopic musical que dirigirá la propia cantante.

Madonna ya ha encontrado a la actriz perfecta para interpretarla en la pantalla grande. En un proceso de casting en el que también fueron candidatas Odessa Young, Alexa Demie o Florence Pugh, finalmente, ha sido Julia Garner la elegida para protagonizar el biopic sobre la diva musical.

Variety ha confirmado en exclusiva que Universal le ha ofrecido a la protagonista de series como Quién es Anna y de Ozark (por la que ha ganado dos veces el premio Emmy como mejor actriz secundaria) el codiciado papel por el que una docena de actrices ha realizado una exigentes pruebas de actuación, canto y baile supervisadas personalmente por Madonna, que se pondrá detrás de las cámaras como directora.

La película, sin título provisional por ahora, seguirá los primeros años de la artista a partir de un guion que Madonna empezó a escribir con Diablo Cody (ganadora del Oscar por Juno) y que ha continuado en una segunda fase con Erin Cressida Wilson (Secretary, La chica del tren). "El centro de esta película siempre será la música. La música me ha hecho seguir adelante y el arte me ha mantenido viva. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", declaró la guionista y directora del proyecto.

Los biopics musicales nunca pasan de moda en Hollywood. En los últimos años hemos visto en el cine las historias de Elton John, Aretha Franklin, Queen, Miles Davis o James Brown; y actores como Jamie Foxx (Ray), Reese Witherspoon (En la cuerda floja), Marion Cotillard (La vida en rosa) y Rami Malek (Bohemian Rhapsody) consiguieron el premio Oscar por interpretar a grandes iconos musicales. La última muestra de este popular género llegará este mes de junio con Elvis, la película sobre el rey del rock and roll de Baz Luhrmann.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan