Halle Berry ('Moonfall'): “Para mí está claro que no somos la única forma de vida inteligente en el mundo”

Si hay alguien que sabe lo que es el fin del mundo ese es Roland Emmerich. El director ha fantaseado desde sus películas con el apocalipsis de muchas maneras. Antes de que se hablara tanto del cambio climático él ya nos advirtió en El día de mañana. Nos ha hablado de alienígenas, monstruos gigantes productos de la radiación y profecías mayas. Ahora nos vuelve a advertir y nos dice que la luna puede salirse de su órbita y destruir la vida en la Tierra en Moonfall, su nueva y desprejuiciada incursión en el cine de desastres que se estrena este viernes 5 de febrero en salas de cine y que es una mezcla de El día de mañana, Armaggedon y 2001, una odisea en el espacio.

Una mezcla comandada por Halle Berry como astronauta que en una misión a la luna hace diez años vive un suceso cercano a lo paranormal que nadie cree, y que en la actualidad se tiene que enfrentar a la misión de la NASA que descubra por qué la luna se acerca en forma de espiral a la tierra provocando cambios en las mareas y el caos más absoluto. Como en la reciente No mires arriba, Emmerich atiza a los políticos, dejándoles como ineptos, corruptos y mentirosos.

Una película que mezcla los desastres con el espacio exterior, que vuelve a estar de moda gracias a magnates como Elon Musk y actores como Tom Cruise, que preparan sus misiones espaciales, algo que no está en la mente de Halle Berry, como explica a EL ESPAÑOL. “Sólo en mis sueños haría algo así. No está en mi lista de deseos, tengo dos hijos pequeños, e ir al espacio, en una misión, creo que no sería una elección inteligente para mí en este momento de mi vida”.

La actriz ha regresado con fuerza a Hollywood tras un tiempo de pausa en la que se dedicó más a sus hijos. Ahora ha dirigido su primer filme como directora y no para, lo que la ha hecho reflexionar sobre la dificultad de las mujeres para poder conciliar. “Fui madre a los 40. Alcancé todo lo que había soñado como actriz antes de esa edad. Incluso ganar el Oscar, pero cuando esperas a los 40 para formar una familia, lo último que quieres en ese momento es salir a trabajar. Así que, de los 40 a los 50 me dediqué a ser madre y estar enfocada en mis hijos. Como madres y mujeres es difícil tener todo a la vez. Dediqué mis 20 y mis 30 a mi carrera, pero los 40 fueron para la maternidad, y ahora me doy cuenta de que sí puedo tenerlo todo. Mis hijos no me necesitan tanto y puedo encontrar el equilibrio entre maternidad y trabajo”, cuenta la actriz.

Moonfall no sólo propone una nueva forma de destruir el mundo, sino que también plantea la eterna duda, ¿estamos solos en el universo? Berry se confiesa amante de “la astrología y la astronomía y pensar qué otras formas de vida hay en el mundo. “Para mí está claro que no somos la única vida inteligente en el mundo, y pensar qué formas pueden ser me interesa. Siempre que se me cruza en mi camino alguna película sobre el espacio exterior, capta mi atención”, dice con sinceridad.

Creo que la madre Tierra nos está diciendo todos los meses que no está contenta con lo que estamos haciendo como seres humanos

Estas conversaciones se tuvieron “todos los días en el set”. Los actores “discutíamos sobre si hay vida fuera, teorías de la conspiración, lo que sabe o no el gobierno…”, pero más allá de eso cree que Moonfall tiene un mensaje muy importante sobre nuestro presente: “Nos hace pensar sobre lo que estamos haciendo como seres humanos y sobre cómo estamos tratando al mundo y lo que estamos provocando, los desastres naturales, que de alguna forma es el resultado de la forma en la que estamos viviendo y, sobre todo, de lo que no estamos haciendo para proteger a la madre Tierra. Creo que la madre Tierra nos está diciendo todos los meses que no está contenta con lo que estamos haciendo como seres humanos”.

Su debut como directora ha hecho que respete todavía más el trabajo de los directores, considera que esa experiencia la ha hecho tener “más compasión por lo que hace un director y con lo que tiene que lidiar desde el principio al final”. “Creo que siempre lo había hecho, pero haberlo vivido por mi cuenta, haber sido responsable de una película, de levantar el dinero, de ayudar a escribirla, de dirigirla e interpretarla… me ha hecho respetar más que nunca a los directores y ser mejor compañera. Creo que siempre he sido buena compañera, pero ahora incluso más después de haber dirigido”.

En la edición de los Oscar de este año se cumplirán 20 años de aquel momento histórico en el que Berry se convirtió en la primera actriz negra en ganar el premio como actriz protagonista por Monster’s ball. Un hito que todavía nadie ha conseguido, mostrando que todavía queda mucho por hacer. La actriz dice que se acuerda todos los días de ese momento, especialmente porque todos se lo recuerdan, y lo califica como “un momento más importante que cualquier papel que haya interpretado”. Pero también deja claro que “me rompe el corazón que no haya habido ninguna más después de mí, cuando muchas deberían haber estado ahí, al menos un puñado de mujeres de color deberían haberlo ganado”.

También invita a una reflexión: dejar de comparar a la gente por los premios que gana: “Creo que debemos repensar cómo pensamos en los premios, dejar de verlos como la medida de nuestro éxito, porque ahora sí que veo a muchas mujeres negras escribiendo, dirigiendo y produciendo papeles que antes no serían para nosotras. Este mismo papel, hace unos años, sería para un hombre blanco, y ahora lo tengo yo. No nos enfoquemos en quién gana, sino en lo que está cambiando y en lo que ha cambiado en estos 20 años. Hace dos décadas ni se me pasaba por la cabeza que podría dirigir una película, y lo he hecho y la industria me ha apoyado”.

