Jon Hamm vuelve como protagonista a la televisión con la serie de Apple TV+ 'Your Friends and Neighbors'

Jon Hamm vuelve como protagonista con la serie de Apple TV+ 'Your Friends and Neighbors'

Jon Hamm protagonizará la nueva serie dramática de Apple TV+ Your Friends and Neighbors, de la que también será productor ejecutivo. La serie se basa en una idea de Jonathan Tropper, que también dirige el proyecto.

Hamm interpretará en Your Friend and Neighbors el papel principal de Coop, "un gestor de fondos de cobertura recientemente divorciado que, tras ser despedido, recurre a robar a los residentes ricos de su lujoso suburbio del norte del estado de Nueva York para mantener a flote el estilo de vida de su familia. Estos pequeños delitos empiezan a revitalizarle hasta que irrumpe en la casa equivocada en el momento equivocado".

Tropper fue showrunner y productor ejecutivo de See, de Apple TV+, protagonizada por Jason Momoa. Ha escrito películas como The Adam Project, protagonizada por Ryan Reynolds, This Is Where I Leave You, protagonizada por Jason Bateman y Tina Fey, y Kodachrome, protagonizada por Ed Harris, Jason Sudeikis y Elizabeth Olsen, además de seis novelas superventas.

Your Friends and Neighbors llega casi dos años después de que Hamm protagonizara un gracioso anuncio de Apple TV+ titulado 'Todo el mundo menos Jon Hamm'. Estrenado en la Super Bowl de 2022, muestra a Hamm navegando por el catálogo de la plataforma mientras repasa nombres de actores y artistas que han protagonizado sus títulos: "Samuel L. Jackson, Billie Eilish, Tom Holland, Chris Evans..." "Oye, Apple, he hecho algo para ofenderte", se pregunta.

Este proyecto marca el regreso del actor como protagonista de una serie de drama desde el final de Mad Men. En materia televisiva, Hamm ha aparecido recientemente en la quinta temporada de Fargo, donde interpreta al sheriff de Dakota del Norte, Roy Tillman, un ganadero, predicador y hombre fiel a la Constitución de su país que cree que él es la ley y que, por lo tanto, está por encima de ella.

[Las 20 mejores series de 2023: los estrenos imprescindibles del año]

En The Morning Show fue la incorporación estrella al reparto de la tercera temporada, en la que interpretó a Paul Marks, un magnate de la tecnología inspirado en Elon Musk (pero carismático y atractivo) que se interesa en la UBA y en Alex Levy, el personaje interpretado por Jennifer Aniston.

Jon Hamm también ha estado en las dos primeras temporadas de Good Omens, donde interpreta al Arcángel Gabriel. La serie ha sido renovada por Prime Video por una tercera entrega que será la última. Entre los proyectos cinematográficos de los que ha formado parte en los últimos años destaca Top Gun: Maverick y también forma parte del reparto del musical Mean Girls, basado en la popular película, que se estrenará próximamente en Broadway.

Sigue los temas que te interesan